Reacties op Rutte over mogelijke kerncentrale in Groningen: ‘Sorry is nu wel op zijn plaats’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 3 maart in de krant verschenen over onder meer kerncentrales in Nederland en de lockdown.

Brief van de dag | Het vullen van de schatkist met de winst uit gas, kost burgers nu geld

Het blijft een vraag wat het beste is. Niemand zit te wachten op een kerncentrale in de buurt. Windmolens en velden zonnepanelen op de meest onmogelijke plekken verzieken het landschap. Dat is nu al te zien. De elektriciteitsbedrijven kunnen de door particulieren te veel geproduceerde stroom al niet terugnemen. Waterstof produceren vraagt weer veel elektriciteit. De windmolens veroorzaken nu al geluidsoverlast. Houtkachels of andere fossiele brandstoffen zijn ongezond. De schoonste energie is gas. Veel landen om ons heen gaan juist over op gas, onder anderen Duitsland. En wij moeten en zonodig vanaf. Wat verbouwingen tot gevolg heeft, die lang niet iedereen kan bekostigen. Een warmtepomp is in de meeste stedelijke huizen niet te verwezenlijken omdat er geen ruimte voor is. Nederland wil niet afhankelijk zijn van andere landen wat betreft gas, maar zijn de meeste landen dit dan niet? Niet alleen Rusland maar ook Noorwegen kan gas leveren. Als je niet afhankelijk wilt zijn, had de regering in het verleden niet de fout moeten maken ons gas aan het buitenland te verkopen om de schatkist te vullen. Door dit snelle opboren van het gas zijn de aardbevingen ontstaan met alle gevolgen van dien. Wanneer het gas alleen was gebruikt in eigen land, hadden we nog lang gebruik kunnen maken van deze schone energie. Geen aardbevingen omdat de grond geleidelijk kon inklinken, waren we niet afhankelijk van andere landen, zaten we nu niet met de landschap verziekende voorzieningen en hoeven in de nabije toekomst niet allemaal dure verbouwingen plaats te vinden. Het vullen van de schatkist heeft nu veel uitgaven tot gevolg voor de burgers.



Nanny Barthen, Den Haag

Kerncentrale Groningen | Een standbeeld zal Rutte niet krijgen in Groningen

Het woord sorry is nu wel op zijn plaats van premier Rutte. In het verkiezingsdebat wil hij Groningen als energieprovincie presenteren? Torenhoge windmolens en hectares vol met zonneparken, biomassacentrales met veel subsidies die hun doel volledig voorbij schieten! En dan, notabene onder de rook van Loppersum, het epicentrum van de bevingen in Groningen, wil de VVD-leider een kerncentrale laten bouwen? Eerst honderden miljarden uit de grond halen, en vervolgens de schade voor de vele gedupeerden niet betalen? Ministers Kamp en Wiebes er naar toe sturen en ons jarenlang aan het lijntje houden? Juist deze politicus die zogenaamd hoog in de peilingen staat krijgt nooit, maar dan ook nooit een standbeeld in Groningen. Men zal het noodlot niet tarten.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Verkiezingen | Bijna alle partijen gaan nu achter Mark Rutte aan

Mark Rutte loodst Nederland in zeer moeilijke omstandigheden door de huidige crisis. Er is geen enkele leider van een partij die dit zou kunnen. Bijna elke partij schopt hem nu tegen de schenen met de verkiezingen in het vooruitzicht. Bij het recente RTL 4-debat komt een mevrouw op de proppen die slachtoffer is van de toeslagenaffaire. Inderdaad heel ernstig, maar om dan Rutte te schofferen is zo goedkoop. Hij is inderdaad eindverantwoordelijk maar er zijn er velen die toen hebben zitten slapen en ook verantwoordelijk zijn. Mark, ik wens je het allerbeste en veel sterkte.



Arjan Verkerk, Spijkenisse.

Nieuwe legertrucks | Waarom Zweedse trucks als we ze hier zelf maken?

‘Dag viertonner! Je dienstplicht er er eindelijk op’ (AD 2-3). Het is toch niet te begrijpen waarom we in Nederland altijd datgene wat we ver halen lekkerder vinden. Er worden miljarden gepompt in zieltogende luchtvaartmaatschappijen, maar als we werkelijk onze eigen economie kunnen helpen, kopen we bijna 3000 trucks in Zweden, terwijl we in Nederland een truckbouwer van wereldformaat hebben die we al decennialang proberen in de vernieling te helpen. Ik kan me niet voorstellen dat het Duitse leger met Renault trucks gaat rondrijden. En ja er staat een assemblagefabriek in Zwolle, maar waar komt het geld van deze order terecht, juist ja in Zweden.



Rob Sanders, Afferden.

Lockdown | Besmettingen ontstaan vooral thuis, bij bezoekjes

Sinds 15 december zitten we in een harde lockdown. Toch hebben we nu nog steeds gemiddeld 4600 coronabesmettingen per etmaal. Die besmettingen ontstaan dus niet in de horeca, in winkels of in sportscholen maar waarschijnlijk bij mensen thuis. Dit betekent dat eerder genoemde gelegenheden weer open kunnen en dat we strenger moeten worden op het bezoek thuis. Spreek in de kroeg af als, daar is het veiliger dan aan de keukentafel. En ga daar dan niet met z’n allen in de auto naar toe maar op de fiets of lopend.



Henk van Hesteren, Hoogland.

Lockdown 2. | Pas bezoekregeling aan

De kleinkinderen wonen hemelsbreed 600 meter bij ons vandaan. Wij gingen regelmatig op bezoek om spelletjes te doen, heel gezellig natuurlijk. Sinds de eenpersoons- bezoekregeling is het anders. Dan ging oma en dan ging opa. We kregen steeds de vraag: ‘waar is opa’ en ‘waar is oma?’ Het viel niet uit te leggen. En andersom op bezoek naar ons ook om beurten. De hele familietraditie en gezelligheid was weg. Wij hebben besloten, gezien wat zich allemaal afspeelt, gewoon samen te gaan en ons gezinsleven niet meer laten bepalen door anderen. Voor deze regeling zou bezoek aan eigen kinderen toegestaan moeten worden: vier volwassenen. Natuurlijk houden wij ons aan de regels en zou iemand die verkouden is of coronaverschijnselen heeft niet gaan. En wij doen alles op afspraak.



Antoinette en Pierre Verhees, Meijel.

Minimumloon | Ik ga me gelijk omscholen

‘Het minimumloon gaat hoe dan ook omhoog’ (AD 2-3). Zodra het minimumloon 14 euro is, laat ik mij gelijk omscholen van vrachtwagenchauffeur met een stapel vakdiploma’s, bijna 40 jaar werk- en rijervaring en een zeer onregelmatig leven, dat alles voor een salaris van 15 euro per uur, tot vakkenvuller. Dat lijkt mij een heel wat relaxtere baan en die 100 euro netto per maand minder overleef ik best. Vacaturetips graag aan:

Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Column Thijs Zonneveld | Dinsdag, een vrolijke dag

‘Mathieu ging uit fietsen’ Column 2-3). Dinsdag 2 maart, weer een vrolijke dag. Niet alleen door het weer, maar vooral door de column van Thijs Zonneveld. Ik ben het meestal eens met de strekking van zijn stukjes, maar vrijwel altijd zorgt zijn leuke schrijfstijl ervoor dat ik de dag weer vrolijk tegemoet kan! Graag zo doorgaan



Jaap Barendregt, Rhoon.