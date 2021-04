Reacties op Sidney Smeets: ‘We gaan hem toch geen wachtgeld geven?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 17 april in de krant verschenen over onder meer de Olympische Spelen en Sidney Smeets.

Tweede Kamer | Smeets had weggestuurd moeten worden

‘D66-Kamerlid Sidney Smeets stapt op’, (AD, 16-4). Sigrid Kaag geeft aan een indringend gesprek te hebben gehad met de in opspraak geraakte Sidney Smeets. Daarna zou Smeets zich terug­getrokken hebben uit de Tweede Kamer. Het initiatief om af te treden lag dus bij hem. Waarom heeft Kaag, die duidelijkheid en nieuw leiderschap hoog in het vaandel heeft staan, hem niet gewoon uit de fractie gezet? En kom niet met het excuus ‘dat Smeets nou eenmaal gekozen is’. Kaag had gewoon duidelijk moeten zijn en zelf een streep moeten trekken.



P. Opberg, Den Haag.

Tweede Kamer 2. | We gaan Smeets toch geen wachtgeld geven?

‘D66 greep niet direct in na klacht over Smeets’, (AD, 16-4). Sidney Smeets stapt op als Kamerlid na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Wordt deze man nu beloond met wachtgeld? Dan wordt het hoog tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.



Cees van Meurs, Bergschenhoek.

Tweede Kamer 3. | Te hijgerige berichtgeving

‘D66 greep niet direct in na klacht over Smeets’, (AD, 16-4). Ik lees al decennia met veel plezier het AD maar op sommige momenten overweeg ik af te haken. Neem de berichtgeving over Sidney Smeets, die opstapte als D66-Kamerlid wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat is inderdaad onacceptabel en vanwege diens publieke functie zeker nieuwswaardig. Maar waarom moet dit zo uitgebreid in de krant? Op donderdag een hele pagina – inclusief naam van de dader, een grote foto en allerlei details – en gisteren een bericht op de voorpagina en nog eens twee pagina’s, waarin D66 verweten wordt te laat ingegrepen te hebben. Waarom zo hijgerig? Geef mensen de tijd om zorgvuldig onderzoek te doen voordat men een beslissing neemt en hiermee naar buiten komt.



Theo van der Voordt, Rotterdam.

Nederlandse taal | Al dat Engels is niet nodig

De Engelstalige woorden – zoals ‘impact’, ‘issue’ en ‘item’ – die in ons vocabulaire zijn beland, worden overmatig gehoord en gelezen. Jan en alleman gebruikt ze. Zelfs Willem-Alexander zegt ‘impact’. Terwijl er genoeg Nederlandse alternatieven zijn. Onze taal is rijk genoeg om de lading te dekken.



Gerard de Waal, Maassluis.

Olympische Spelen | Sporters niet vaccineren levert maar vijf minuten op

‘Column Özcan Akyol’, (AD, 15-4). Het is niet vreemd dat sporters voorrang krijgen bij het prikken. Zij trainen niet vier jaar maar jarenlang voor dit ultieme sportieve hoogtepunt in hun leven. Als zij dat moment missen, moeten ze vier jaar wachten of komt het nooit meer. Dat is onvergelijkbaar met andere beroepen. Net als bij de vaccinatierisico’s verliezen we de verhoudingen totaal uit het oog. Een paar honderd sporters op 17 miljoen mensen. We zetten nu ruim 600.000 vaccins per week, dus ongeveer een prik per secon­de. Als je driehonderd mensen voor laat gaan ben je dus zelf vijf minuten later aan de beurt. Dat is geen bananenrepubliek, dat is gezond verstand.



Edwin Seldenthuis, Alkmaar.

Olympische spelen 2. | Vergeet de masseurs niet, die krijgen ook een vaccin

‘Hup, spuit erin bij die olympiërs’, (AD, 16-4). Normaal ben ik het eens met de column van Thijs Zonneveld. Hier echter niet: naast die paar honderd olympiërs moeten er ook honderden coaches, voedingsdeskundigen, masseurs en assistenten mee. Dus Nederland zet naast die sporters nog een paar honderd extra spuiten voor hun begeleiders, en dat gaat veel te ver.



Stefan Leijdekkers, Middelburg.

Onderwijs | Drie jaar in de brugklas? Dat is geen goed idee

‘Onderwijsraad: Advies in groep 8 veel te vroeg, driejarige brugperiode’, (AD, 15-4). Het advies van de Onderwijsraad om leerlingen langer te laten bruggen doet denken aan de mislukte ‘middenschool’ van Jos van Kemenade, minister van Onderwijs in de jaren 70. Ik heb zelf gezien hoe LTS-leerlingen graag een vak wilden leren maar nog twee jaar werden lastiggevallen met allerlei zaken waar ze totaal geen belangstelling voor hadden. De middenschool is dan ook een geruisloze dood gestorven. Drie jaar brugklas? Niet doen.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Vaccinaties | Zelden zo menswaardig geholpen als bij mijn prik

Deze week heb ik mijn eerste coronavaccinatie gekregen, bij het stadion van ADO Den Haag. Zelden in mijn 72-jarige leven heb ik meegemaakt dat een vergelijkbare actie zo efficiënt, deskundig en menswaardig werd uitgevoerd. Vanaf het parkeren, het administreren, het prikken tot en met de nazorg, op een uiterst vriendelijke en deskundige wijze. Daarom zeg ik: bravo GGD en andere betrokkenen, van harte bedankt.



Jan Lemain, Den Haag.

