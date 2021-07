Reacties op Sigrid Kaag: ‘Kan geen ander woord voor bedenken dan: kiezersbedrog’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 2 juli in de krant verschenen over onder meer de zomervakantie, Sigrid Kaag en Nico-Jan Hoogman.

Zomervakantie | Blijf lekker in ons eigen land

‘Plan E is een tent in het weiland bij mijn schoonouders’ (AD 1-7). Wát een gedoe voor mensen die op vakantie naar het buitenland willen. Ik zou zeggen: blijf lekker in eigen land. Geniet van de bossen, de Wadden, bourgondisch Limburg, de Zeeuwse stranden, Friese meren, de prachtige (fiets)routes in heel ons land. Genoeg moois te zien. Niks testen of quarantaines. Nu al nemen feestende jongeren corona mee terug. Het seizoen moet nog beginnen. Ik houd mijn hart vast.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

Sigrid Kaag | ‘Nieuwe leiderschap’ van D66 laat oude politiek zien

‘Documentaire brengt VPRO, Slob én Kaag in verlegenheid’ (AD 1-7). Campagne voeren met het motto ‘nieuw leiderschap’? Mevrouw Kaag spreekt het alleen uit en verder regelen we het als vanouds. Kan er op dit geen ander woord voor bedenken dan: kiezersbedrog.



J. Timmermans, Veghel.

Nico-Jan Hoogma | Is lef hebben alleen aan de Randstad voorbehouden?

‘Vooral angst’ (Column 30-6). De column van Hugo Borst in de krant van woensdag roept bij mij heel wat vragen op. Waarom wordt Nico-Jan Hoogma van de KNVB ‘Heracles Hoogma’ genoemd? In verband met zijn verleden bij Heracles? Een grapje van bejaardencentrum Borst? Ik lach mij de ballen uit de broek. En waarom mag een provinciaal - zoals Hoogma denigrerend wordt genoemd - geen lef hebben? Is lef alleen voorbehouden aan mensen uit de Randstad? En zou Borst ook zo gereageerd hebben als Hoogma een Sparta-verleden zou hebben?



Ben Jongsma, Hardenberg.

Nico-Jan Hoogma 2. | Zijn optreden verdient ook geen schoonheidsprijs

Dat Frank de Boer een gebrek aan communicatieve vaardigheden heeft was bij zijn aanstelling bekend maar blijkbaar niet onoverkomelijk. Als je ziet hoe Nico-Jan Hoogma de pers te woord staat, is het waarom duidelijk. Deze man heeft totaal geen manieren en ook bij zijn communicatieve vaardigheden zijn vraagtekens te plaatsen. Moet hij wederom mee beslissen over de aanstelling van een nieuwe bondscoach? Het is werkelijk schandalig hoe hij de KNVB vertegenwoordigt en het zou de bond sieren ook van hem afscheid te nemen.



Leo Monster, Zwijndrecht.

Schooladvies | Pak het systeem flink aan

‘Kortere periode tussen eindtoets en schooladvies’ (AD 1-7). Zolang de eindtoets bestaat is er gedoe over. Discussie en onrust bij leerlingen en leerkrachten. Dit kan verleden tijd zijn als er wordt geschakeld naar een brede basisvorming in de leeftijd van 4 tot 15 jaar. De keuze voor voortgezet onderwijs op een te vroege leeftijd, met kansenongelijkheid als onderliggende factor, is slecht voor de ontwikkeling van de leerling. Deze onnatuurlijk drempel moet verdwijnen. Er is meer rijping in het onderwijsproces nodig om leerlingen goed te kunnen begeleiden. Het Fins onderwijsmodel heeft dat bewezen. De politiek en het onderwijs moeten nu eens verstandig zijn en de basis van ons onderwijssysteem flink aanpakken. Daarmee kan de eindtoets en alle negativiteit daaromheen in de prullenbak.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Nieuwe bondscoach | Van Gaal, voor al uw kwalen

Louis van Gaal wordt bij elke trainerwissel van het Nederlands elftal genoemd. Een wondermiddel, te gebruiken voor veel klachten en kwalen. En als dat ook niet helpt? Dan zoekt de KNVB verder met een toverstok, totdat de gedroomde trainer is gevonden. Kwakzalverij met huismiddeltjes. Terwijl de echte kwaal niet wordt bestreden. Dat moet beter.



Bas Dielemans, Schiedam.

Toos en Henk | Heel leuke aflevering

Jeetje, wat heb ik moeten lachen om Toos en Henk met de oranje wc-rollen in de aanbieding. Geweldig!



Ferry Visser, Dordrecht.

