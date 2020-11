Reacties op Sinterklaasintocht: ‘Intocht is grandioos in beeld gebracht’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 17 november in de krant verschenen over onder meer de Sinterklaasintocht en de coronamaatregelen.

Pensioen Europarlement | Wie geloofwaardig wil zijn laat dit plan niet doorgaan

‘Europarlement wil rekening eigenpensioentekort leggen bij burger’( AD.nl 16-11). Het zal toch niet zo zijn dat de belastingbetaler moet gaan opdraaien voor het aanvullen van een tekort van 350 miljoen voor een vrijwillig aanvullend pensioen van oud-Europarlementariërs. En dat terwijl in Nederland al meer dan tien jaar wordt gekort op pensioenen wat ook nog wel eens jaren door kan gaan. Inderdaad, als je wilt dat de mensen in het Europarlement, dan wel politiek blijven geloven moet dit onmiddellijk van tafel.



Ad van Driel, Waddinxveen.

Sinterklaasintocht | Leuk voor volwassenen

Dank je wel NPO, dat jullie er zo’n mooie Sinterklaasintocht van hebben gemaakt. Chapeau! Wat Angela schrijft: misschien wel de leukste intocht ooit. Het was een feest om naar te kijken in deze coronatijd en voor de volwassene zaten er leuke kwinkslagen in, even de maatregelen vergetend. Bedankt!



Pia Lamot, Den Haag.

Sinterklaasintocht 2. | Geniale vondsten en dikke knipogen, alles grandioos

‘Sinterklaasintocht zonder publiek’ (AD 16-11). Met geniale vondsten, ook op taalgebied, en een dikke knipoog naar onze vaderlandse geschiedenis heeft het Sinterklaasjournaal de intocht ook dit jaar grandioos in beeld gebracht. Met een ambtelijk hoofd van de afdeling bijzaken en onverrichte zaken. Natuurlijk zou Nederland Nederland niet zijn als er geen kritiek kwam. Nu op de fictieve naam Kruisigem. Ach ja. Nog steeds geldt: wie niet meer om zichzelf kan lachen, neemt ook anderen niet serieus. Ik heb geen boeren horen klagen omdat de trekkers met lekkers uit Mekkeren kwamen. Of Friezen vanwege Bentudaarweer. Op 6 december ga ik maar eens kijken bij het echt bestaande plaatsje Sint Nicolaasga!



H. van Ruiten, Hellouw.

Uitlating Arie Slob | Dat is nou precies wat die scholen wél van ze vraagt

‘Erg jammer vind ik dat’ (Brieven 16-11). Briefschrijver Daniël Phaf schrijft dat zijn geloof in Jezus niet door iedereen normaal gevonden wordt en dat hij dat prima vindt. Maar voor zover ik weet hoeft hij nergens in Nederland een verklaring te ondertekenen dat hij wel mag geloven maar niet mag bidden of op een andere manier zijn geloof belijden. En dat is precies wat sommige scholen durven te vragen van medemensen.



Adrie Kooijman, Nieuw-Beijerland.

Coronamaatregelen | Komt die versoepeling nu eigenlijk niet te vroeg?

‘Meer besmettingen, musea en bioscopen gaan wel open’ (AD 14-11). Ik ben verbaasd dat Mark Rutte nu al aankondigt dat de extra coronamaatregelen die 18 november aflopen dan ook echt zijn afgelopen. Het is nog maar kort dat er minder besmettingen zijn. De zorg redt het bijna niet meer. Ik denk echt niet dat mensen zitten te wachten op wel of niet open. Men kent nu de regels al niet goed. En dan: kijk naar de buren, die hebben nog steeds problemen. Je kunt ook de maatregelen laten doorlopen en hulp bieden aan bijvoorbeeld België, Frankrijk. In Napels staan mensen voor de ingang van het ziekenhuis in een file. Europese Unie? Geen afstemming met buurlanden of solidariteit met de behoeften en zorgen in landen om ons heen. Dat kan echt beter.



Tineke Boelman, Groningen.

Formule 1 van Turkije | Nooit de schuld van Max

‘Verstappen in mineur bij jubileum Red Bull’ (Sportwereld 16-11). Alle euforie rond Max is nu wel voorbij omdat hij, net als zijn vader destijds, zijn zelfbeheersing niet kan bewaren. Het vervelende aan hem is dat hij nooit zijn fouten toegeeft. Het is altijd de schuld van een ander: de monteurs, een coureur, de auto of de organisatie; nóóit de schuld van Max. Daar waar andere coureurs toegeven dat ze een fout hebben gemaakt, zoekt Max excuses. Hij zal dat karaktertrekje moeten verbeteren, anders zie ik hem geen wereldkampioen worden.



Dennis Plantenga, Haarlem.

Verkiezingsprogramma PVDD | Kaas uit het buitenland?

‘Bouw meer op het platteland’ (AD 14-11). Wat Esther Ouwehand (PvdD) wil is van de gekken besnuffeld. Boeren zorgen voor ons dagelijks belegde brood en die wil zij met 75 procent verminderen. Terwijl die bedrijfsmatig toch al tot op het bot worden uitgekleed. Daar gaat onze kaas. Die moeten we maar uit het buitenland halen. Als zij zonodig wil bouwen (stikstof), kijk dan eens naar al die leegstaande kantoorgebouwen. Kunnen mooi omgebouwd worden tot flats of appartementen. Dat is goedkoper en milieuvriendelijker. Trouwens, de leegstand van kantoorgebouwen zal toenemen want het thuiswerken heeft door corona een vlucht genomen en daar is menig werkgever positief over. We laten onze kaas niet van ons brood eten.



Theo Zwaaf, Nootdorp.

Brief van de dag | Oproepen tot kalmte en eenheid is het enige wat Biden nu kan doen

‘Grimmige sfeer in Washington’ (AD 16-11). Straten vol demonstranten. Een liegende president. Volle wapenwinkels. Amerika is verdeelder dan ooit. Het is schrikbarend te zien welke emoties bij deze verkiezingen naar boven komen, en er lijkt geen duidelijke oplossing mogelijk. Zijn er wel winnaars bij deze verkiezingen? Komt dit nog tot een goed einde? Ik denk dat het te laat is voor een makkelijke uitweg. Dit eist nieuwe maatregelen. Op 8 november scheef Niels Klaassen van het Algemeen Dagblad over de speech van Joe Biden, die vooral gericht was aan Trump-kiezers. Dit is natuurlijk begrijpelijk, maar is het genoeg? Joe Biden won de verkiezingen met iets meer dan 3 procent, dus het land is enorm verdeeld. Bovendien schreeuwt Trump constant op het nieuws dat er is gefraudeerd zonder daarvoor enig bewijs te leveren.

Burgeroorlog

Maar veel van zijn supporters geloven het vooralsnog. De zoon van Trump heeft zelfs gezegd dat de oplossing voor deze verkiezingen ‘totale oorlog’ is. Dit is doodeng, dat de zoon van de president aanzet tot een burgeroorlog. Trump heeft nog steeds een enorme invloed, en zal het Witte Huis niet zomaar weggeven. Het is lastig iemand te overtuigen als diegene niet eens luistert naar wat je zegt, maar wat Joe Biden doet is het beste wat hij op dit moment kan doen: oproepen tot samenhorigheid en eenheid. Amerika moet weer één land worden. In een tijd van verdeeldheid moet de president een verbindende factor worden. In tijden van crisis moet een land stevig staan, met de president voorop.



Bram Hormann, Gouda.

