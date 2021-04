Reacties op slagkracht GGD: ‘Onze regering heeft destijds een grote fout gemaakt’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 19 april in de krant verschenen over onder meer de coronacrisis en de GGD’en.

Falende dienst | Gemiddelde GGD’er valt niets te verwijten

‘Uitgeklede GGD kon niet anders dan falen’, (AD 17-4). In dit artikel wordt ingegaan op de vele tekortkomingen van de GGD’en. Deze zouden hoofdzakelijk te wijten zijn aan bezuinigingen door de overheid. Uit de diverse voorbeelden komt volgens mij vooral naar voren dat veel problemen zijn veroorzaakt door gebrek aan juiste aansturing. Onze regering heeft inderdaad destijds een grote fout gemaakt door de GGD’en onder leiding van de gemeenten te brengen en daarbij ook de budgetten fors terug te schroeven. De harde werkers van de GGD valt echter niets te verwijten. De problemen zitten met name bij de overheid, de GGD-leiders en de slecht gestructureerde databases, die ook nog worden afgeremd door de beperkingen vanwege de privacywet.



Cees Scholtze, Hilversum.

Falende dienst 2. | Te veel digibeten bij GGD

Dat er zo veel is misgegaan bij de GGD komt grotendeels doordat er in deze organisatie op cruciale leidinggevende posities blijkbaar te veel mensen zitten met een analoog gedachtegoed. Door de analoge denkers wordt automatisering niet gezien als handig instrument, maar vooral als een aanval op hun gevestigde leiding en inzichten. Dat probleem teistert individuele overheidsinstellingen en de politiek in het algemeen.



Wim Bugter, Bleiswijk.

Coronacrisis | Özcan moet toontje lager zingen over De Hond

‘Column Özcan Akyol’, (AD 17-4). Dat Maurice de Hond het bij het verkeerde eind had wat betreft de Deventer Moordzaak wil natuurlijk niets zeggen over zijn standpunten in de aanpak van de coronacrisis. Wat dat laatste onderwerp betreft heeft hij het afgelopen jaar maar al te vaak de vinger op de zere plek gelegd en gelijk moeten krijgen. Misschien heeft Özcan zich daar iets minder in verdiept? Niks serieus nemen van wat Maurice zegt, gaat mij een brug te ver.



Hans Evers, Utrecht.

Coronacrisis 2. | Waarom prik je medisch personeel niet eerst?

Ik blijf mij verbazen over het feit dat er een groot deel van het ziekenhuispersoneel nog steeds niet is gevaccineerd. Deze mensen hebben dagelijks met besmette patiënten te maken en de hoge werkdruk zal hun immuunsysteem ook geen goed doen. Ze hadden toch direct moeten worden gevaccineerd zodra de vaccins beschikbaar waren? Ik heb veel respect voor het coronabeleid van de overheid, maar dit is absoluut afkeurenswaardig.



Frans Edelschaap, Capelle aan den IJssel.

Sidney Smeets | Wetgeving wachtgeld kon eerder veranderd worden

Of ik het terecht vind of niet, als meneer Smeets recht heeft op wachtgeld moet hij dat ontvangen. Dan had de Tweede Kamer maar eerder een wet moeten indienen die dit onmogelijk maakt. Was het destijds Charles Schwietert die had gelogen over zijn universitaire opleiding en zei dat hij kapitein in het leger was terwijl hij korporaal was geweest? Terecht dat mensen verontwaardigd zijn, maar men heeft alle tijd gehad om de wetgeving aan te passen.



August van Wijk.

Rolverdelingen | Is afhankelijkheid van je partner echt zo erg?

Saskia Noort schrijft in haar column (AD 17-4) dat onder andere vrouwen meer zouden moeten werken. Dat dit economisch beter voor ons land is, geloof ik zeker. Maar dat je met een parttimebaan te afhankelijk zou worden van je partner en op de zak van een ander zou teren, zie ik anders. Waarom zou je er als stel niet voor mogen kiezen een groot deel van de week zelf voor de kinderen te willen zorgen? Ja, in de praktijk zal dit meestal de vrouw zijn, met als gevolg dat zij minder geld inbrengt en dus financieel afhankelijk wordt van haar partner. Is dat zo erg? Ik heb bewondering voor stellen waarbij een of beide partners parttime werken of een van de partners fulltime thuisblijft. Wat een rust creëer je hiermee voor je kinderen, jezelf en je relatie.



Folkje Tinga, Drachten.

Schone lucht | Zo pak je luchtvervuiling wél aan bij de bron

Aan het artikel ‘Klaar de lucht in huis’ (AD 17-4) miste ik één aspect: onder het tussenkopje ‘Pak vuile lucht aan bij de bron’ had ik iets verwacht over wat je kunt doen aan vuile lucht buiten (veroorzaakt door het wegverkeer, houtstook en bedrijven als Tata Steel). Maar nee: het ging om filters die je op je ventilatiesysteem kunt zetten. Dat is geen aanpak ‘bij de bron’, dat is symptoombestrijding. Daarom mijn tip voor wat je écht kunt doen aan vuile lucht: in het stemhokje met het rode potlood een partij aankruisen die schone lucht belangrijker vindt dan geld verdienen.



Martin van Raay, Culemborg.

