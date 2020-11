Reacties op Slob: ‘Hij krijgt nu wel een heleboel bagger over zich heen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 12 november in de krant verschenen over onder meer minister Slob en coronaregels die mogelijk langer gelden voor mensen zonder vaccinatie.

Streepje voor | Ik denk dat ik nu vast in de rij gaan staan voor die prik

‘Streepje voor door vaccin’ (AD 11-11). Minister Hugo de Jonge maakt de burger bang met zijn uitspraak dat mensen die een coronavaccinatie gehad hebben straks misschien wel meer mogen dan de mensen die geen vaccinatie hebben gehad. Ik denk dat ik nu maar alvast in de rij ga staan. Beste minister, zorgt u er nu dan wel voor dat een en ander goed georganiseerd is. Niet zoals het tekort aan mondkapjes en het alsmaar mislukken van de corona-app of het tekort aan zorgverleners. Ik hoop dat u uw lesje heeft geleerd.



Jacques Smulders, Capelle aan den IJssel.

Streepje voor .2 | Ook dit plan zal heel snel in de prullenbak belanden

Tijdens de gehele coronaperiode is toch duidelijk geworden dat onze overheden en deskundigen de ene na de andere blunder begaan die ons als volk méér dan nodig benadelen. Laten we het houden op ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Wat nu geopperd wordt, onder leiding van De Jonge, is ons als landgenoten tegen elkaar opzetten en stigmatiseren. Niemand kan je verplichten je te laten vaccineren. Dat is tegen alle wetten, regels en verdragen. Ik verwacht dat ons parlement dit onmiddellijk in de prullenbak laat belanden. Ziet u zich al met een rode stip op het voorhoofd, gechipt of misschien nog erger om u te identificeren als gevaccineerd?



Han Hoogendoorn, Vriescheloo.

Streepje voor 3. | Krijgen we een button, of een pluim op onze hoed?

Bepaalde regels gelden wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie. Als ik deze uitspraak van Hugo de Jonge lees krijg ik meteen een ietwat wrange smaak in de mond. Uiteraard ben ik een voorstander van het vaccineren van alles en iedereen, maar ik begrijp ook dat er mensen zijn die dit absoluut niet willen. Dat niet-gevaccineerden beperkingen opgelegd krijgen, daar kan ik mij ook helemaal in vinden. Vraag blijft hoe ik buiten op straat het onderscheid kan maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden? Wat stelt de minister voor? Een button met ‘ik ben gevaccineerd’, een pluim op je hoed of een geel sterretje? Het zet je toch aan het denken.



Philip Breedveld, Den Haag.

Brief over SPG-voorstel | Zoek ‘fokken’ eens op

Henk Hoorn verkondigt (Brieven 11-11) dat een ‘fokpremie’ bij het vierde kind een slecht plan is. Nu heb ik toevallig vier kinderen. Ik ben in zijn ogen dus een fokker, net als alle ouders met kinderen. Ik raad Henk aan het woord fokken op te zoeken, hij zal verbaasd staan dat kinderen verwekken bij mensen anders wordt genoemd. Ik ben bovendien van mening dat als je citaten uit de Bijbel of een andere bron gebruikt, je die foutloos en doordacht moet gebruiken. ‘In de ogen des Heere’, is fout geciteerd. Dit moet zijn ‘des Heeren’. Bij een tweede naamval komt er meestal een n of een s achteraan.



Wim van Zijl, Gouderak.

Arie Slob | Weer een minister erbij die niet geloofwaardig is

‘Slob draait bij over anti-homoverklaring’ (AD 11-11). Iedere minister krijgt bij zijn of haar aanstelling een waardevol cadeau van onze samenleving en dat is een grote mate van geloofwaardigheid. De Dikke van Dale typeert de betekenis als ‘de mate waarin iets of iemand verdient geloofd te worden’. Als een minister dit cadeau bezoedelt, dan rest mijns inziens slechts de weg naar de uitgang. Na Ferd ‘bruiloft’ Grapperhaus blijkt nu ook Arie Slob, na zijn homofobe uitglijder, meer waarde te hechten aan het pluche dan aan zijn geloofwaardigheid. De eerste durft nog steeds te beweren dat iedereen zich aan de coronamaatregelen moet houden. Slob zegt het belangrijk te vinden dat ieder kind op school een veilige omgeving wordt geboden. Hoe durven ze...



Harry Verheul, Alkmaar.

Arie Slob 2. | Dat is wel erg veel bagger

Die arme Arie Slob krijgt nu wel een heleboel bagger over zich heen. Zijn uitlatingen hebben ongetwijfeld te maken met een reformatorische opvoeding die zijn sporen heeft nagelaten, maar vooral ook met twee artikelen in de grondwet die met elkaar in tegenspraak zijn: vrijheid van onderwijs en vrijheid van meningsuiting. Laten we alsjeblieft die vermaledijde vrijheid van onderwijs afschaffen of drastisch aanpassen. Wie zijn kind wil opvoeden in de Vreze des Heeren, de wil van Allah of van welk opperwezen dan ook, moet zelf maar aan de bak.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Arie Slob 3. | Religie is voor thuis, in de kerk, de moskee et cetera

Moet de religieuze grondslag op scholen (katholiek, reformatorisch, islamitisch et cetera) niet eens worden opgeheven, zodat al vanaf jonge leeftijd duidelijk wordt dat we allemaal in één land leven? Religie is voor thuis en in de kerk, moskee en gebedshuis!



Albert Beckers.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

