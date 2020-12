Reacties op sluiting kinderopvang: ‘Met stomheid geslagen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 17 december in de krant verschenen over onder meer de sluiting van de scholen en Forum voor Democratie.

Brief van de dag | Ook oma’s en opa’s zetten een tandje bij, nu de scholen dicht zijn

‘Rutte gooit het land op slot’ (AD 15-12). Ook onderwijs en kinderopvang sluiten. Ik ga er allemaal in mee en zal niet klagen en heel erg meewerken om dit vreselijke virus te verslaan! Iedereen zal moeten meewerken anders gaat het niet lukken. Maar dat betekent dat wij als oma’s en opa’s flink aan de bak moeten. Ook ik. Mijn dochter kan thuis echt niet werken met een baby en een behoorlijk actieve kleuter van 4 jaar. Zij zit in een bijtak van de zorg en moet zorgpersoneel aanleveren. Heel belangrijk dus in deze tijd.De opvang was tot nu toe goed geregeld. Ik paste één dag per week op, maar dat wordt nu bijna een kleine weektaak! Dat doe ik met liefde. Zolang onze dochter een steentje voor de zorg kan aanleveren, gaan we ervoor.



Risicogroep

Ik weet wel zeker dat er meer oma’s en opa’s zijn die de komende vijf weken de zorg voor hun kleinkinderen op zich zullen nemen. Ook de grootouders worden nu dus extra belast, terwijl we in een risicogroep vallen. Ik lees dat het onderwijs zelf ook van slag is door de abrupte sluiting van de scholen, wat ik goed begrijp. Vooral wat het basisonderwijs betreft.



Top geregeld

De juffen en meesters hebben flink hun best gedaan zag ik, als ik ons kleinzoontje ophaalde van school. Ze moesten groepen op verschillende tijden naar huis laten gaan en de juffen communiceerden op afstand met ouders. Dat was allemaal top geregeld, hier in het dorp. Maar we gaan doorpakken. Ik wens de vergeten groep oppasopa’s en -oma’s daarbij veel kracht toe!



Truus Schoonderbeek-Kok, Hooglanderveen.

Totilas gestorven | Paard en ruiter uit elkaar, succes naar de knoppen

‘Kampioen werd een dekhengst’ (Sportwereld 16-12). Op de mooie leeftijd van 20 jaar is dressuurpaard Totilas aan een koliek gestorven. De combinatie van ruiter Edward Gal en het paard was geweldig, door respect, talent en klasse. Helaas draait het vaak om geld en aanzien in de paardensport. Dat is bij Totilas ook gebleken. De Duitsers kochten hem weg omdat hij te veel won en waren toen de grootste concurrentie kwijt. Paard en ruiter uit elkaar, combinatie naar de knoppen. De liefde voor paarden zit in die kringen vaak alleen in de portemonnee. De herinneringen aan beide neem ik mee zolang ik verder leef. Boudewijn de Groot zong het al.



Han Hoogendoorn, Vriescheloo.

Kinderen als enkelband | Met stomheid geslagen

Ik was met stomheid geslagen toen ik hoorde dat het kabinet de kinderopvang sluit om er zo voor te zorgen dat ouders gedwongen thuiswerken. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het verspreiden van het virus, maar dienen als vleesgeworden enkelband. Erik van Driel, Den Haag.

Kinderen als enkelband 2. | Het gaat hier wel om 1,2 miljoen leerlingen!

De basisscholen moeten dicht en juist daar zijn de minste besmettingen. De ouders moeten opnieuw voor meester en juf spelen? De achterliggende gedachte is dat ze daardoor meer thuisblijven. Want volgens de regering verplichten nog te veel werkgevers hun werknemers om op kantoor te komen. Het gaat hierbij wel om 1,2 miljoen kinderen die een leerachterstand kunnen oplopen!



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

André en Monique trouwen | Is dit nu echt interessant?

‘Monique wist André toch te temmen’ (AD 14-12). Is het nu werkelijk noodzakelijk om bijna twee pagina’s te besteden aan het huwelijksaanzoek van een volkszanger die voornamelijk teert op de roem van zijn overleden vader?



Frans van Gulick, Den Haag.

Column Sjoerd Mossou | Wij zijn gelukkig open, dus koop gerust iets lekkers

‘Geef de mensen brood en spelen’ (Sportwereld AD 16-12). Sjoerd Mossou stelt dat ook de slijterijen in het slot zouden moeten. Dit was het enige niet-scherpe punt van zijn column. Ondergetekende en collega’s in het land zijn wel degelijk open om de liefhebbers van iets lekkers te voorzien. Santé!



Willem Schaap, Kortenhoef.

Harde lockdown Frankrijk | Daar hielp het nauwelijks

In de eerste week van oktober had Frankrijk gemiddeld bijna 13.000 besmettingen per dag. Toen Macron op 28 oktober de harde lockdown aankondigde, was het weekgemiddelde gestegen naar bijna 40.000. Nu, na de harde lockdown van anderhalve maand, is het weekgemiddelde gedaald naar ongeveer 12.000. Anderhalve maand economisch en psychisch leed en leerachterstanden hebben in Frankrijk niet geleid tot de gehoopte scherpe daling van het aantal besmettingen. Met een beetje pech zit Frankrijk binnen een maand weer op het niveau van 28 oktober. Als ons hetzelfde staat te wachten, zijn de genomen maatregelen disproportioneel en was een gerichte verscherping van de maatregelen beter geweest.



Martijn Domburg, Rotterdam.

Forum doet onderzoek | Wij van Wc-eend vinden...

‘FvD na onderzoek: JFVD en fractie deden niets fout’ (AD.nl 16-12). Duckstad, december 2020. In Duckstad is met instemming gereageerd op de conclusie van de lokale politieke partij Omelet, met voorzitter Donald D. (voor intimi De Donald) en haar jongerenafdeling Dooier dat er niets mis is in hun partij. De geheime commissie Wc-eend, geleid door D. Duck en Kwik, Kwek en nakomer Kwakje, kwam tot die conclusie en het daarbij behorende advies ‘Wc-eend’. Alle partijen meldden dat het schrijven van het eendrapport een eitje was. Volgens Jan Slager, eigenaar van vleesverwerker Big Brodder, kan het niet zo zijn dat politici zelf hun eigen partijen onderzoeken. ,,In de echte-mensen- wereld gebeurt dit toch ook niet?’’



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Te weinig ziekenhuisbedden | Lodewijk Asscher is mede schuldig aan krapte zorg

‘Eén gered leven kost 10 miljoen’ (Brieven 16-12). Gezien het naschrift bij deze brief weet uw redactie niet dat er al heel lang geen poli- en dagopnames meer zijn in de ziekenhuizen. Dus de bedden voor deze behandelingen blijven nu leeg. Het aantal bedden is niet het grootste probleem, maar de jarenlange onbezonnen bezuiniging op het aantal ziekenhuizen en op verplegend en zorgpersoneel. Lodewijk Asscher, die nu fel oppositie voert tegen het coronabeleid, is hier mede schuldig aan. Maar ja, zoals bekend hebben politici een heel slecht langetermijngeheugen. Zie ook de toeslagenaffaire.



Karel van der Hoek, Maassluis.

