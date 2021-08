Reacties op snelle bezorgdiensten: ‘Het wordt me te gevaarlijk op straat’

‘Ik lijk wel een sta-in-de-weg voor bezorgers die me op zo kort mogelijke afstand willen passeren’, zegt briefschrijver Heinsbroek naar aanleiding van alweer een nieuwe bezorgdienst. Hieronder alle brieven van lezers die in de krant van maandag 9 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Festivals | Onze cultuursector wordt de nek omgedraaid

‘Juichen in het stadion mag dan weer wel’, (AD 6-8). En festivals mogen dan weer niet. Hadden de klagers als Danny Vera en Jet Rebel iets anders verwacht dan? Sinds Halbe Zijlstra als staatssecretaris ging bezuinigen op cultuur, zo’n tien jaar geleden, weten we toch dat de VVD niets met cultuur heeft (behalve met het Concertgebouworkest, dat zwaar gesubsidieerd wordt voor alle oudere VVD-abonnementhouders)? En sinds minister Hugo de Jonge de cultuurliefhebbers heeft aangeraden maar een dvd in de speler te stoppen om zo cultuur binnen te krijgen, valt voor de cultuursector toch niets van deze regering te verwachten? Die sector wordt onder het mom van corona stelselmatig de nek omgedraaid. Misschien maar eens een schilderijententoonstelling of een optreden van een orkest of band tijdens een voetbalwedstrijd organiseren?



Alexander van Blokland, Amersfoort.

Blokker | Wéér een bezorgdienst op de al overvolle wegen

‘In sneltreinvaart de koekenpan in huis: flitsbezorging bij Blokker’, (AD 7-8). Nu zelfs huishoudketen Blokker overgaat op het binnen een dag aan huis bezorgen van de door haar verkochte artikelen, zal ook ik mee moeten in de te snelle vaart der haastige volkeren. Maar het wordt met al die bezorgauto’s, -brommers en onhoorbare e-scooters en -fietsen wel steeds drukker, en daardoor steeds gevaarlijker op straat. Bestuurders van voornoemde voertuigen scheuren, zelden gehinderd door kennis van de verkeersregels of enig fatsoen, van hot naar her, waarbij een bedaarde loslopende zoals ik vooral gezien wordt als sta-in-de-weg die zij op een liefst zo kort mogelijke afstand dienen te passeren. Zo word ik wel gedwongen om steeds vaker van deze haastige spoeddiensten gebruik te maken. Eeuwig zonde, dit verlies aan rust, zou ik haast zeggen, maar ‘eeuwig’ bestaat in deze snelle tijden niet meer.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Dierenwet | Is de PvdD soms bang om leden kwijt te raken?

‘Brief van de Dag’, (AD 7-8). Briefschrijver Van der Veen verwoordt goed waarom hij het jammer vindt dat PvdD huisdieren niet meeneemt in hun wetsvoorstellen. Het is niet alleen jammer, maar ook schandalig. In het AD van 4 augustus staat dat de wetswijziging, aldus de Partij voor de Dieren, nooit bedoeld was voor huisdieren. Deze partij kijkt liever weg bij al het leed dat huisdieren moeten ervaren. Zijn ze bang om leden te verliezen?



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Loekasjenko | Noem het beestje bij de naam: hij is een dictator

‘Loekasjenko is niets meer te gek en schopt om zich heen’, (AD 7-6). Waarom wordt deze man nog steeds president van Belarus genoemd in de berichtgeving? Hij is een dictator die niet schuwt om mensen die hem in de weg staan uit de weg te ruimen. Dat doet hij door ze met valse aanklachten en schijnprocessen op te sluiten in de gevangenis of door ze letterlijk uit de weg te (laten) ruimen. Noem het beestje toch gewoon bij z’n naam. Dictator en moordenaar Aleksandr Loekasjenko. Dit dekt de lading toch veel beter?



Gert Valk, Heerjansdam.

Olympische Spelen | Zo klein op de wereldbol, zo groot op de Spelen

Je moet heel goed kijken om Nederland te vinden op de wereldkaart. En om dan op de zevende plek op de medaillelijst te belanden, grote sportlanden zoals Duitsland, Frankrijk, Canada en Brazilië achter je latend, is van wereldklasse. Met mij zullen velen genoten hebben van de topprestaties die er geleverd zijn.



Floor Baas, Vleuten.

Olympische Spelen 2. | Het was een genot om naar Sedoc te luisteren

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan alle verslaggevers. Zij hebben echt, voor luisteraars en kijkers, er hele mooie Olympische Spelen van gemaakt. Analyses van onder meer Gregory Sedoc, die precies wist uit te leggen hoe bepaalde atleten tot hun topprestaties waren gekomen, waren mooi om te zien. Allemaal ontzettend veel dank.



Hans Helmerhorst, Leerdam.

