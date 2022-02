Reacties op spanning Oekraïne: ‘Koude Oorlog wordt weer opgewarmd door de EU’

Spanning Oekraïne | Door de EU warmt de Koude Oorlog weer op

‘Rutte biedt Oekraïne eerst alleen ict’ers aan’ (AD 3-2). Diverse regeringsleiders van de EU spoeden zich naar Oekraïne. Dit alles is natuurlijk tegen het zere been van Rusland. Oekraïne hoort helemaal niet bij de Europese Unie en de Navo. Het land is strategisch belangrijk voor de Russen omdat het de buffer vormt tussen Oost en West. Het machtsvertoon van de EU-lidstaten maakt geen indruk op president Poetin. We hadden ooit een Koude Oorlog en deze wordt weer opgewarmd door de EU. Dit terwijl alleen Amerika de echte gesprekspartner is.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Spanning Oekraïne II | Zijn dit de prioriteiten?

Ict’ers naar Oekraïne? Zijn de problemen bij de Nederlandse belastingdienst al opgelost dan? Of stellen ze voor de zoveelste keer weer de verkeerde prioriteiten?



Joop Uding, Enschede.

Spanning Oekraïne III | Die hebben we zelf nodig

Het kabinet-Rutte stuurt ict-experts naar Oekraïne om Russische hackers te dwarsbomen. Ik zou ze naar de Nederlandse Belastingdienst sturen om de btw voor groente en fruit op 0 procent te zetten.



W. Wagter, Alphen aan den Rijn.

Dieselauto | We denken wel ‘groen’, maar het is schijnheilig

‘De dieselauto sterft snel uit’ (AD 2-2). Het is een gemiste kans om de auto’s met de schone dieselmotoren niet meer in productie te brengen. Dieselauto’s verdwijnen hierdoor in hoog tempo. Maar ook door het instellen van milieuzones in steden. De eigenaren betalen hierdoor te veel wegenbelasting terwijl de veel zwaardere elektrische auto hiervoor is vrijgesteld. Overigens, waar blijven al die dieselauto’s? Ze worden niet gesloopt, nee, we exporteren ze massaal naar het buitenland. Tjonge, jonge, wat zijn wij ‘schoon en groen’ bezig. Maar schijnheilig dat we zijn.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

AOW | We moeten van ons laten horen, de steun is massaal

Jaren geleden hebben we niet geprotesteerd tegen de btw-verhoging die voornamelijk de minima troffen, daar heb ik veel spijt van. Dit moeten we niet meer laten gebeuren. Laten we net als de boeren, leraren, politie en studenten massaal naar Den Haag gaan. AOW’ers en gepensioneerden vormen een veel grotere groep die een vuist tegen dit beleid kan maken. Laten we op een mooie dag massaal met onze rollators, scootmobielen, auto’s en bussen naar het Malieveld gaan. Oppositiepartijen, vakbonden en sympathisanten zullen ons massaal steunen. Kom AOW’ers, de barricaden op.



W. van der Molen, Zoetermeer.

Spaartaks | Eerst adviseren te sparen, dan dat geld belasten?

‘Worsteling rond de spaartaks: wie zal dat betalen?’ (AD 3-2). Vanaf 2015 is de partnertoeslag AOW afgeschaft. Toen is nadrukkelijk geadviseerd zelf te sparen om het nadeel op te vangen. Daarna komt de overheid met de invoering van de spaartaks. Prima geregeld, overheid.



J. Heijmans, Nieuwegein.

Olympisch Magazine | Eindelijk weer eens iets leuks in de bizarre tijden

Dank, wat een feest zo’n heerlijk Olympisch magazine. Om half zes kleppert de brievenbus. Onze zeer trouwe bezorgster komt aan de deur en de krant valt op de mat. Wat een bezorgster hebben wij. In weer en wind is zij er. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En als ze op vakantie is, dan weet je wat je mist. Gisterochtend extra bijlage. Wat een mooi Olympisch magazine. En de agenda daarin, top. Dank voor weer eens wat leuks in deze bizarre tijd.



Ellie de Kruijf-van Wegen, Ermelo.

Column Linda Akkermans | Tevredenheidsonderzoek is nu de nieuwe plaag

‘Klantvriendelijk? Het is niet anders dan stalken wat veel bedrijven doen’ (Column 2-3). Prachtig verhaal van Linda Akkermans in het AD van 2 februari over die firma’s die opbellen met de vraag of je tevreden bent over hun dienstverlening. Zijn we net een beetje af van al die bedrijven en bureaus die ons een andere energieleverancier probeerden aan te smeren, is nu blijkbaar het tevredenheidsonderzoek de nieuwe plaag. Stalkers noemt Linda het. Een geweldige vondst, dat woord in dit verband. Temeer omdat iemand die een ander tegen zijn zin in volgt, wettelijk gezien, in overtreding is als hij dat bij herhaling doet. Dus, Jumbo, garage-ondernemers, chefs van een helpdesk en andere meneren en mevrouwen met een bedrijf of dienstverlening: U bent gewaarschuwd. Want hinderlijk stalken is immers strafbaar. En wat mij betreft begint dat al bij uw eerste telefoontje. Maar eerlijk gezegd: om daar de Tweede Kamer nu onmiddellijk mee te belasten gaat mij nog wat te ver. Wel adviseer ik alle Kamerleden om Linda’s column in de gaten te houden. Wie weet wat er nog volgt.



Pieter van Campenhout, Papendrecht.

