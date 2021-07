Reacties op sportprestaties: ‘Waarom richten we ons toch zo op goud?

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een reactie sturen via brieven@ad.nl . Hieronder de inzendingen die verschenen in de krant van woensdag 28 juli over onder meer hoe Nederland presteert in Tokio en de ‘schattige reactie’ van premier Rutte.

Olympische Spelen | Iets meer respect voor zilver doet recht aan atleten

‘Waar blijft het goud? Gemiste kansen doen denken aan Athene’ (Sportwereld 27-7). Het lijkt wel of het bij de Olympische Spelen alleen nog maar gaat om het winnen van een gouden medaille. Zilveren en bronzen medaillewinnaars tellen amper mee. Dit komt ook pijnlijk tot uiting in de medaillespiegel. Een land met één keer goud staat boven een land met honderd keer zilver. Kan er in de toekomst niet méér waarde worden toegekend aan het zilver en het brons? Bijvoorbeeld door twee zilveren medailles gelijk te stellen aan één gouden? Dat zou veel meer recht doen aan de geleverde sportieve prestaties.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Olympische Spelen 2. | Amateurisme viert hoogtij

De wegwedstrijd bij de vrouwen? Appeltje, eitje. Dat wordt goud. Eh, zat er nog iemand voor ons dan? Mountainbiken? Die is voor Mathieu van der Poel, met twee vingers in de neus. Eh, wie heeft dat plankje weggehaald? Niemand vertelt mij ook iets. Menselijke fouten? Amateurisme van de bovenste plank.



Rob Voeten, Amersfoort.

Olympische Spelen 3. | Commentatoren, laat je frustratie achterwege

Eindelijk zijn de Olympische Spelen begonnen. Persoonlijk vind ik het één van de mooiste sportevenementen. Vooral nu ik vakantie heb en dus veel zie. Helaas blijkt na een paar dagen dat het niet zo makkelijk is om ‘goud’ mee te nemen. Wat ik zelf heel goed begrijp als ex-sporter. Dat zouden de sporters ook nooit van tevoren roepen. Maar ik erger mij vreselijk aan de irritante verslaggeving, bijvoorbeeld bij de wielerwedstrijd voor vrouwen, die zo vreselijk afgekraakt werd door NOS-commentator Herbert Dijkstra. Hij weet zo goed hoe het wel had gemoeten. Het gaat nou eenmaal niet altijd zoals je het zou willen. En als commentator moet je je frustratie achterwege laten.



Astrid Hoeke-Donkersloot, Almkerk.

Digitale zorg | Ik hoop dat digitaal consult snel normaal wordt

‘Patiënt moet digitale zorg kunnen kiezen’ (AD 26-7). Fijn dat er eindelijk officiële actie komt in het zelf kunnen kiezen van digitale zorg. Ik pleitte hier al in het begin van deze eeuw voor. Patiënten waren grote voorstanders, ouderwets denkende huisartsen en medisch specialisten waren fel tegen. Niets ging boven het persoonlijke consult, dat met name de patiënt vaak te veel kostbare tijd kostte. Nu is de tijd er rijp voor en hoop ik dat deze leuke, duidelijke en efficiënte wijze van communicatie snel normaal gaat worden in onze zorg.



Robert Mol, huisarts, Rhoon.

Asielaanvraag | Maak eens een einde aan die jarenlange vertragingen

‘Layan (13), Karam (12) en hun moeder moeten ‘terug’ naar Marokko, waar ze niemand kennen’ (AD.nl 27-7). Ik kan hier zo boos om worden. Weer een gezin waarbij al binnen een maand vastgesteld had kunnen worden dat ze hier niet mogen blijven, maar waar dit na vijf jaar pas officieel besloten wordt. Hoe is dat toch mogelijk? En tja, nu krijgen ze natuurlijk het pardon van de staat en mogen ze blijven, want het is zo zielig. Er is één grote schuldige en dat is de IND. Het besluit moet komen en direct opgevolgd worden. Kappen met die jarenlange vertraging en dat slappe bestuur.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Zomervakantie | Eigen verantwoordelijkheid werkt niet

‘Met noodgrepen wil kabinet nieuwe golf na zomer voorkomen’ (AD 27-7). Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, is het wel dat het liberalisme (kleine overheid, grote eigen verantwoordelijkheid) in Nederland niet werkt. Het is gewoonweg schattig om premier Rutte voor de zoveelste keer verbaasd te horen zijn dat Nederlanders zich niet aan de regels houden. Nederlanders zijn niet tegen de regering maar zijn vooral voor zichzélf, alleen Mark Rutte weet dat nog steeds niet. Iets met een ezel en een steen?



C. Lamens, Swifterbant.

