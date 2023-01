Reacties op staking streekvervoer: ‘Pak de werkgever en laat de passagiers gratis reizen’

‘Wat een huichelachtige opmerking van de FNV-bestuurder. Pak niet de reiziger maar de werkgever door passagiers gratis mee te nemen’ en ‘Met verbazing lees ik het artikel over gebak eten op de werkvloer. Hoe leuk is het om samen met je collega’s een gebakje te eten tijdens de koffiepauze?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 20 januari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.