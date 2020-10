Reacties op startkapitaal jongeren: ‘Politici lijken de waarde van geld uit het zich te hebben verloren’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 9 oktober in de krant verschenen over onder meer de kritiek op de paus en de ‘miljonairstaks’ van GroenLinks.

Alle 18-jarigen 10.000 euro | Ouders in bijstand en kind krijgt duizenden euro’s?

Politici lijken de waarde van geld volledig uit het zicht te hebben verloren. 10.000 euro voor iedere jongere (AD 8-10). Per jaar 2,2 miljard uitgeven, in de hoop dat dit goed besteed wordt. Dat halen we gewoon bij alle rijken vandaan, simpel. Politici van GroenLinks lijken versuft rond te dolen in een groene mist van ideale (lees idiote) gedachten, gevoed door de aankomende verkiezingen. Jesse Klaver mag uitleggen hoe dit in de praktijk gaat werken. Een lekkere vakantie? Je ouders in de bijstand en jij als 18-jarige 10.000 euro op je rekening? Miskleun lijkt mij een understatement.



Rob Bal, Roosendaal.

Alle 18-jarigen 10.000 euro 2. | Ouderenpartijen, pak dit op voor gepensioneerden

Alle jongeren in Nederland moeten op hun 18de verjaardag 10.000 euro op hun rekening gestort krijgen als startkapitaal. Zónder voorwaarden nog wel! Kom op, Liane den Haan van 50Plus, en andere partijen die ouderen een warm hart toedragen. Misschien iets voor het verkiezingsprogramma? 10.000 euro zónder voorwaarden, voor alle gepensioneerden in Nederland. Dit vanwege de al jaren niet-geïndexeerde pensioenen.



Clasien Calboo-Heideman, Vianen.

Levenslang lid van NCRV | Ze kreeg een theedoek

‘Principes’ (column 6-10). Angela, Mijn moeder is 92 en nog steeds lid van de NCRV. Dit jaar schreef ik dat zij al zo lang lid is, en nooit eens wat hoorde. Ze kreeg een theedoek toegestuurd naar haar verpleeghuis, meer budget was er niet, zeiden ze. Ik zal haar jouw column laten lezen en haar adviseren lid van Max te worden. Mijn moeder is christelijk, en daarom is zij eigenlijk lid van die NCRV, maar bij NCRV-KRO moet zij zich nu zeker niet meer thuis voelen. Fijn dat jij elke keer weer schrijft wat wij denken.



Cees Kloppenburg, Maassluis.

Kritiek op de paus | Die miljoenen gaan naar goede doelen, denk ik

‘Ik zeg: de bezem erdoor’ (Brieven 5-10). Ik las diverse negatieve brieven over paus Franciscus. Lekker makkelijk om hem te veroordelen. Dat hij een privérekening heeft zegt helemaal niks. Het lijkt me heel goed mogelijk dat hij dat geld besteedt om de armen en allerlei goede doelen wereldwijd te kunnen helpen. Hij lijkt mij niet iemand die er zelf beter van wil worden, integendeel.



Loes van der Mark, Leiden.

Column Eus | Rutte, durf te gaan staan

‘Verwarring’ (column 8-10). Helemaal eens met Özcan Akyol! Kijk naar omringende landen België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Spanje en Italië waar wel een mondkapjesplicht van kracht is. Mark Rutte, durf te gaan staan als premier en stel duidelijke regels. Leg vooral het belang hiervan uit. Hiermee wint u meer vertrouwen van het Nederlandse volk dan met de momenteel slappe en onduidelijke. Handen wassen, met uitleg. Afstand houden. Mondkapjesplicht in openbare binnenruimten, dus ook voor contactberoepen. Testen bij symptomen. Quarantaine en isolatie bij besmetting. Hoe moeilijk kan dit zijn?



Irma van Rijn, Barendrecht.

Column Eus 2. | Een beetje is onvoldoende

Alweer een prima column van Özcan Akyol. Jammer dat hij Ruttiaans meepoldert in de een-na-laatste zin. Er staat ‘Een beetje duidelijkheid, dat is wat de bevolking nodig heeft.’ Daar staan twee woorden te veel in. Duidelijkheid, daar gaat het om. Niet ‘een beetje duidelijkheid’. Dat is onduidelijk.



Elly Brevoort, Rotterdam.

Brief Willem Kester | Me afzonderen? Ik ben 64 en moet nog jaren werken

‘Als 60-plus zich afzondert krijgt de rest weer kansen’ (Brieven 8-10). Willem Kester, als jong-bejaarde van 64 jaar kan ik mij niet afzonderen van de samenleving! Ik moet werken tot bijna 67 jaar. Van een pensioentje alleen eet ik geen brood, en thuiswerken is geen optie voor mij.



Ada Zuiderduin, Hillegom.

‘Meer angst zaaien’ | De overheid kan beter met goede argumenten komen

Een onbegrijpelijke oproep van Jan Derksen (AD 6-10). Angst verlaagt onze weerstand tegen allerlei virussen. Dat is wetenschappelijk bewezen! Ook is al langer bekend dat de afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes niet werken. Mensen keren zich juist af van de boodschap zodra die te gruwelijk is. In principe zijn wij als psychologen meer voor angstreductie dan tot aanzetten van angst. De overheid kan zich beter richten op goede, inzichtelijke en redelijke argumenten. Daar ontbreekt het tot nu zacht gezegd nog weleens aan. Een mens zal zich altijd verzetten als van hem in zijn ogen onredelijk gedrag wordt gevraagd.



Bert van Wassenberg, GZ-psycholoog, Nijmegen.

Brief van de dag | Voetbalclubs worden getroffen door te harde en oneerlijke regels

Zaterdagochtend. Mijn zoontje van 9 maakt zich gereed om te gaan voetballen bij Hvv RAS, waar de nieuwe regels om corona te bestrijden worden toegepast. Geen publiek. Ouders buiten de poort. Na de wedstrijd worden de kinderen opgehaald. Enthousiast vertellen ze over de doelpunten, de acties en reddingen. Het is goed om al die blije gezichten te zien. Toch is er ook een ander gevoel. Als vader en liefhebber van voetballen had ik erbij willen zijn. Had ik willen juichen. Had ik het plezier en de spanning willen zien en voelen.



Ik begrijp als zorgverlener heel goed waar de maatregelen voor dienen. Tijdens de eerste golf heb ik maanden op de corona-afdeling gewerkt. Ik weet wat het virus kan doen. Maatregelen zijn nodig. Maar sommige zijn verwarrend en moeilijk te begrijpen. De maatregel om geen publiek toe te laten begrijp ik niet. Verenigingen deden alles om corona buiten de deur te houden. En dat is goed gelukt. De clubs zijn, voor zover bekend, geen haarden van besmetting geweest. Toch worden ze door de nieuwe maatregelen gestraft. Terwijl duizenden mensen pretparken, dierentuinen en markten bezoeken, moet een voetbalvereniging zich aan keiharde regels houden.



Voetballen is meer dan een spelletje, het heeft ook een sociale functie. Een club is een ontmoetingsplaats, waar vriendschappen worden gemaakt en eenzaamheid even aan de kant kan. Door deze maatregel raken vele mensen hun dagelijkse uitje kwijt.



Het is te hopen dat we corona snel verslaan. Met eerlijke maatregelen en gezond verstand. Niet met onbegrijpelijke en oneerlijke regels.



Jan Kaffa, Den Haag,

