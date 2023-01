Reacties op steeds meer zzp’ers: ‘Zij kunnen werken wanneer zij willen en verdienen meer dan jij en ik’

‘Om mij heen zie ik collega’s hun vaste baan opzeggen om zich vervolgens als zzp’er te laten inhuren voor een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Sommigen kunnen zelfs interne opleidingen volgen binnen het bedrijf waar ze werken. Dat is bizar’ en ‘ Pas in de laatste kilometer besliste Roest de rit in zijn voordeel. En dan te bedenken dat er al jaren wordt gesteggeld over het al dan niet afschaffen van de tien kilometer’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 10 januari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.