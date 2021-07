Reacties op Steven Berghuis: ‘Deze voetballer is geen echte Feyenoorder’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 1 juli in de krant verschenen over onder meer het vertrek van Frank de Boer, het leenstelsel en supermarkten.

Vertrek Frank de Boer | De echte wil om te winnen ontbrak bij te veel spelers

‘KNVB: ander type nodig’ (AD 30-6). Ik begrijp werkelijk niet waarom altijd een trainer moet opstappen als een elftal niet goed presteert. Natuurlijk zal hij fouten gemaakt hebben en te laat, te vroeg of verkeerd gewisseld maar hoe moet je opboksen tegen een stelletje lamzakken die voor ik weet hoeveel geld in dat veld lopen? Ik zeg lopen, want voetballen kan ik het niet noemen. Helaas had ons elftal, op een enkeling na, niet de spirit om te willen winnen.



Ina Hersbach, Schiedam.

Vertrek Frank de Boer 2. | Misschien ziet coach Sarina Wiegman mogelijkheden

Na een teleurstellende prestatie van het Nederlands elftal stapt bondscoach Frank de Boer op. Hij bleek niet in staat om de ploeg zo te motiveren dat zij verder zouden komen. Nu is als altijd het grote probleem: met wie nu verder? En is het wellicht een optie om eens aan Sarina Wiegman te vragen of zij mogelijkheden ziet? Zij heeft bewezen het vrouwenteam altijd zeer enthousiast naar een wedstrijd te coachen. Het is nu alleen nog de vraag of de heren voetballers hun ego iets opzij willen zetten om door een vrouw naar het wereldkampioenschap te worden geleid.



Ron van der Holst, Ridderkerk.

Vertrek Frank de Boer 3. | Laat Van Gaal kwalificatie en het WK in Qatar doen

Als bondscoach zou ik de voorkeur geven aan Louis van Gaal. Tot en met het WK in Qatar en in de tussentijd kan de KNVB uitkijken naar een andere bondscoach.



Gerrit Toren, Drunen.

Steven Berghuis | Geen echte Feyenoorder

‘Berghuis wacht op groen licht’ (AD 30-6). Ik hoop dat de redactie van het AD mij niet kwalijk neemt dat ik Steven Berghuis toch een flapdrol vind. Met het handje op het Feyenoord-logo, en zeggen dat je het daar allemaal voor doet. ‘Nee, ik ga niet naar een andere club binnen de eredivisie.’ Hij verdiende veel geld bij Feyenoord, na zijn mislukte avontuur in Engeland. Lekker laten gaan, deze voetballer is gewoon geen echte Feyenoorder.



Lily Boer, Rotterdam.

Volledig scherm Steven Berghuis in wat mogelijk zijn laatste duel voor Feyenoord is geweest, de play-offwedstrijd tegen FC Utrecht. © Kay int Veen

Supermarkten | Zoveel medelijden hoeven we niet met ze te hebben

‘Supermarkt loopt door Oranje-sof miljoenen mis’ (AD 29-6). Wat erg voor de supermarkten. Door uitschakeling van Oranje op het EK lopen ze miljoenen aan omzet mis en dat na een een enorme omzetstijging tijdens de lockdown in coronatijd. Wat zielig. Kom op mensen, allemaal wat extra boodschappen kopen. Of toch maar niet? De vakkenvullers zijn er niet op vooruit gegaan, de zakkenvullers wel.



Gerard Bertram, Wassenaar.

Leenstelsel | Geef studenten extraatje

‘Stress bij studenten om groeiende schulden’ (AD 29-6). Mijn kleindochter zit op de Pabo en had ook een leuk bijbaantje, maar door corona viel dat weg. Ze moest echter wel 2400 euro lesgeld ophoesten, terwijl ze thuis de lessen moest volgen. Dus als er zoveel geld over is, zou ik zeggen: geef die studenten ook een extraatje.



R. Agterberg, Nieuwegein.

Reconstructie | Deze feiten bieden weinig perspectiefvoor toekomst

‘Eindelijk van het slot... maar wat knetterde het in het Catshuis voor het zover was’ (AD 26-6). Betrokkenen in Den Haag hebben het vaccinatiebeleid én uitvoering gereconstrueerd. Mede daardoor komt de minister tot de conclusie dat enkel de beeldvorming kleeft aan een te trage start. Ongehoord zoals de feiten worden omzeild, de reeks gemaakte fouten worden ontkend en gebagatelliseerd. Dit zal ook voor de toekomst weinig perspectief bieden. Ter alles omvattende illustratie: in Engeland waren eind februari al meer dan 20 miljoen prikken gezet. Eenzelfde tempo had in Nederland vele doden en ic-opnamen hebben kunnen voorkomen.



Leo van Veen, Voorschoten.

