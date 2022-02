Reacties op storm Eunice: ‘Mensen riskeren hun leven voor diegenen die risico opzoeken’

‘De schade moet door hen zelf worden vergoed’ en ‘Politici maken ons wijs dat er geen geld is om de koopkracht op peil te houden’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 21 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Storm Eunice | Vergoed zelf de schade als je toch de weg op gaat

Net als bij eerdere stormen kwamen er berichten binnen van omgeslagen vrachtwagens. Als er wordt opgeroepen niet te gaan rijden vanwege hevige wind en mensen het toch doen, vind ik dat de schade door hen zelf moet worden vergoed. Laat ook windsurfers die nu het water op gaan en hulp nodig hebben om er weer uit te komen de kosten voor die reddingsacties zelf betalen. Andere mensen riskeren hun leven voor diegenen die het risico opzoeken.



Nina de Kwant, Rotterdam.

Tieren op schaatsen | Vloeken is een gebrek aan fatsoenlijke woorden

‘Olympisch vloeken’ (Column 18-2). Ik heb me zeer geërgerd aan deze column van Thijs Zonneveld, daar hij het vloeken van Jutta Leerdam lijkt te verheerlijken. Vloeken is voor mij een gebrek aan fatsoenlijke en normale woorden in je woordenschat. Je kwetst je christelijke medemens ermee, het doet pijn en je beledigt onze God. Daarom protesteer ik tegen deze column. Verder waardeer ik Thijs om zijn humorvolle columns, maar met deze ben ik het totaal oneens.



Piet Pos, Benthuizen.

DierenLot | Een donatie levert niks op door al die reclames

‘Die éllenlange reclames voor DierenLot’ (Column 18-2). Ik ben het volledig met Angela de Jong eens. Waarom zou je doneren als er zoveel geld naar tv-spotjes gaat? Ik heb dat eens gevraagd aan DierenLot en kreeg als antwoord dat dat nodig is om mensen te motiveren om te doneren. En dan krijg je ook nog eens drie keer per jaar een magazine! En dat voor twaalf keer 1,85 euro.



Pauline Bijleveld, Schoonebeek.

DierenLot II | Ik heb de tv uitgezet, maar kan de teksten dromen

Zelden was ik het zo eens met de column van Angela. Die reclame van DierenLot is zo vreselijk irritant, zo vaak op de buis en ook zo lang, dat ik enkele malen de tv heb uitgezet. Ik kan die teksten bijna dromen. Menig Nederlands gezin, dat het geld eigenlijk niet kan missen, wordt overgehaald om die 1,85 euro per maand over te maken naar de stichting. Omdat het zo zielig is voor de diertjes. Maar hoe meer donateurs, hoe meer geld, hoe meer spotjes, hoe meer donateurs, en ga zo maar door ... Laat dit ophouden. Ik roep iedereen op om deze vicieuze cirkel te doorbreken.



Martin Janssen, Nieuwegein.

Republiek | Stoppen na koningschap van Willem-Alexander

‘Alsof met een republiek alle problemen weg zijn’ (Brieven 19-2). Een president kost ook geld. Dit argument van lezer John van Tilburg in deze krant op 19 februari is weliswaar tot op het bot versleten, maar wordt nog altijd van stal gehaald in discussies over de monarchie. Het doet er niet toe dat een president ook geld kost. Het gaat er om dat iemand door geboorte koning of koningin kan worden. Dat is niet meer van deze tijd. Dat landen als Duitsland en Frankrijk slechter af zijn zonder koningshuis, dat zal niemand met droge ogen beweren. Dus maak er een sterfhuisconstructie van, zou ik zeggen: na Willem-Alexander stoppen we ermee.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Geen compensatie | Politici vertellen slechts de halve waarheid

‘Compensatie torenhoge energierekening zit er niet in’ (AD 19-2). Compensatie is niet mogelijk, omdat er veel tegenvallers zijn. Waarom vertellen politici altijd maar de halve waarheid? Ze vertellen alleen wat ze kwijt willen. Zo kunnen ze ons wijsmaken dat er geen geld is om de koopkracht op peil te houden. Sigrid Kaag van Financiën ziet alleen de tegenvallers van de inflatie, maar vergeet dat al onze duurdere boodschappen ook meer btw opbrengen. Dat loopt vast in de miljarden, dus geld genoeg om te compenseren denk ik zo.



Hans van der Woerd, Utrecht.

Veroordeling Syriëganger | Wij hebben al nee gezegd tegen terugkeerders

‘Syriëganger krijgt 4,5 jaar cel: ‘Bewust voor IS gekozen’’ (AD 19-2). Jihadbruid Angela B. toont geen berouw met betrekking tot de misdaden die Islamitische Staat in Syrië heeft begaan, laat staan medeleven met de slachtoffers van deze onfrisse club. Zij is en blijft aanhanger van IS en dus een groot risico voor onze samenleving. In Syrië zitten nog zo’n 30 vrouwen met hun kinderen vast die hopen terug te keren naar Nederland. Maar wij hebben duidelijk nee gezegd tegen de terugkeer van deze vrouwen en hun kroost. Als de regering adequaat had willen handelen bij het uitreizen naar het kalifaat, dan had men hen meteen het Nederlanderschap ontnomen. Dan hadden deze Syriëgangers nooit kunnen terugkeren. De financiële consequenties van die terugkeer hadden dan ook niet op het bordje van Jan Modaal gelegen. Maar ja, adequaat reageren en consistent beleid voeren vanuit Den Haag blijkt onmogelijk.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.