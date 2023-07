Reacties op storm Poly: ‘Timmermans omarmt over de rug van slachtoffer klimaatverandering als oorzaak’

commentaar Tegenstan­ders mobieltjes­ver­bod laten de leraar in de steek

Leerlingen mogen vanaf volgend jaar niet meer op hun mobiel zitten tijdens de les. De nieuwe richtlijn die het kabinet heeft afgesproken met scholen en onderwijsbonden is volkomen terecht. Maar het blijft bizar dat het nodig is, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.