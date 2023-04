Reacties op storm van kritiek op Laks: ‘Omzien naar elkaar maar ook verschillen accepteren’

‘Ooit komen leerlingen in de grote rauwe mensenwereld terecht. We kunnen hen daar maar beter op voorbereiden. Nederland is geen rubberen tegelparadijs’ en ‘Natuurlijk is het vervelend en niet gastvrij als bezoek van een bevriend staatshoofd verstoord wordt. Ik vraag me alleen af of dit wel Nederlandse demonstranten waren’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 14 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.