Reacties op streep door wintersport in Oostenrijk: ‘Geboekt en nu zijn we niet welkom’

Wij dachten wintersport te vieren dankzij corona-app

‘Nieuwe coronamaatregelen in Oostenrijk, mogelijk grote gevolgen voor wintersporters’ (AD.nl 9-11). Op het gebied van coronamaatregelen is weinig te merken van één Europa. De corona-app zou voorlopig een jaar geldig zijn maar nu heeft Oostenrijk dat teruggebracht tot negen maanden. Wij hebben een wintersportvakantie geboekt in de veronderstelling dat we er terecht konden, we wilden via de app laten zien dat we niet zijn besmet. Nu blijkt met de nieuwe regel (Oostenrijk laat sinds maandag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe in onder meer cafés en restaurants, red.) dat ons bewijs via de app niet meer geldig is. Waarom is er niet één regel voor Europa?



M. Coppens, Nijkerk.

Reizen naar VS staan op oranje, dus een risico

‘Eindelijk kan het weer: vliegen naar Amerika’ (AD 9-11). Na 1,5 jaar stelt de VS haar grenzen weer open voor toeristen. Goed nieuws voor veel opa’s en oma’s, ouders met (klein)kinderen in Amerika die hun families node hebben gemist. De nieuwsdiensten berichten er volop over en benoemen de inreisbeperkingen zoals een vaccinatiebewijs, een negatief testbewijs en een inreisvisum. Waar niemand het over heeft in die berichtgeving, is dat de VS nog steeds oranje gekleurd is, wat betekent dat Covid-gerelateerde (medische) kosten niet door (alle) reisverzekeringen gedekt worden.

In een land als Amerika zijn met name medische kosten torenhoog. Nu steeds vaker blijkt dat je ondanks vaccinatie toch besmet kunt zijn en in een ziekenhuis kunt terechtkomen, lijkt dat financiële risico enorm. Wellicht zou het goed zijn als dat ook aan de orde zou komen. Hopelijk komt er snel een besluit om het land op geel te zetten. Dan vervallen die extra risico’s.



Neli Hakkert, Den Haag.

Logisch toch dat je als ouders je kind in de bijstand helpt?

‘Bijstand gekort om hulp ouders’ (AD 8-11). Afgelopen maandag viel te lezen dat iemand in de bijstand een flinke boete heeft gekregen, omdat zijn ouders hem hulp gaven. Hoe kunnen zorgzame ouders niets doen, als ze zien dat hun kind het moeilijk heeft? Wat zouden de mensen doen die de boete opgelegd hebben, als één van hun eigen kinderen in dezelfde positie verkeerde?



Lesley Smith, Terheijden.

Geen behoefte aan Feyenoord City

‘Volop feest bij de aanhang’ (AD 8-11). Honderden supporters, een fractie van het aantal Feyenoord- supporters, vieren het afblazen van Feyenoord City. Gelukkig weer een reden om vuurwerk af te steken. Volgens mij mag dit niet meer of hooguit op 31 december, maar niet iedereen hoeft zich te houden aan de wet. ‘Geen ongeregeldheden’ wordt gemeld. Maar diverse containers zijn in de brand gestoken. Tot slot zou ik de zin: ‘De fans zijn duidelijk blij’ willen veranderen in ‘deze fans zijn duidelijk blij’. Dit project is te vaak op de lange baan geschoven. Feyenoord heeft geen behoefte aan een City, wel aan een nieuw stadion met moderne faciliteiten.



Ted Guise, Rotterdam.

Neem een boodschappennetje mee, dat scheelt veel plastic

‘Afvalprobleem ligt aan onszelf, niet aan de industrie’ (Brieven 8-11). Briefschrijver Bob van der Linden beweert dat de plastic soep niet aan de industrie ligt, maar aan de consument die zijn afval niet netjes in de afvalbak gooit. Helaas is het probleem niet opgelost als iedereen dat wel zou doen. In veel landen wordt zo gigantisch veel plastic geproduceerd en gebruikt dat de berg groeit. Niet alles kan gerecycled worden. Volgens het CBS exporteerde Nederland in 2018 361.000 ton plastic afval voor recycling naar het buitenland. Dat is toch bizar? Dat is dus ook vervuiling door transport. Lang niet alles kan worden gerecycled, dus waar laat je dat? Dit moeten wij samen oplossen, door als bedrijf minder plastic te produceren en door het als consument minder te gebruiken. Laten we wel wezen, veel plastic is overbodig, denk aan rietjes, tasjes en wegwerpverpakkingen. Overstappen op papier, karton en bamboe helpt, maar is ook geen langdurige oplossing. We moeten naar een systeem met veel minder afval en verspilling. Door groente en fruit te kopen in je eigen boodschappennetje en een tas mee te nemen naar de winkel. Of door boodschappen doen bij een verpakkingsvrije winkel zoals Pieter Pot. Consuminder en koop alleen (tweedehands) wat je echt nodig hebt.



H. Sillem, Barendrecht.

Stop Belarus-vluchtelingen voordat ze er zijn

‘Drommen vluchtelingen als Belarussische wraak’ (AD 9-11). Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen noemt het een mensonterende onbeschoftheid dat deze vluchtelingen door dictator Loekasjenko van Belarus worden gedropt aan de Europese buitengrens. Dit is natuurlijk hartverscheurend. Maar wie en waar laat men toe dat deze mensen überhaupt in het vliegtuig naar Minsk kunnen stappen? Op zo’n moment moet ingegrepen kunnen worden, lijkt mij. Snel handelen van Europa moet dit stoppen.



Peter Spillekom, Almere.

