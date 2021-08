Reacties op Syrische meisje: ‘Ze deed me aan Settela denken’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl . Hieronder de inzendingen die verschenen in de krant van woensdag 4 augustus over onder meer het Syrische meisje op Utrecht Centraal, schijntolerantie en de ingezakte autoverkoop.

Syrische meisje | Ik hoop dat dit kind een goede toekomst zal krijgen

‘Met een lege blik in haar ogen stond daar een Syrisch meisje’ (AD 3-8). Bij het lezen van het trieste verhaal van het Syrische meisje dat moederziel alleen op station Utrecht Centraal stond, moest ik denken aan een ander meisje. De wereldberoemde foto van Settela in de open deur van een trein in Kamp Westerbork, op weg naar Auschwitz. Ook die lege blik in haar kinderogen. Zij ging haar dood tegemoet. Ik hoop zo dat dit kind een goede toekomst tegemoet gaat. Ze hebben één ding gemeen: beide meisjes zijn slachtoffer geworden van de waanzin van oorlog. Een tragische constatering.



Truus Groothuis, Culemborg.

Syrische meisje 2.| Over 25 jaar Tweede Kamer

Wat een ontroerend verhaal over het nog naamloze meisje op het perron in Utrecht. Kippenvel. Zo goed verwoord. En over 25 jaar lezen we in de krant: Gisteren is ... geïnstalleerd als Tweede Kamerlid met de portefeuille asielzaken. Deze veelbelovende dame zou weleens de nieuwe minister kunnen worden op dat ministerie, aldus de krant op 3 augustus 2046.



Kor Terleth, Amstelveen.

Column Özcan Akyol | Is het echt zo moeilijk de lokale regels op te volgen?

‘Moeite met coronaregels? Blijf dan thuis’ (Column 3-8). Ik ben het helemaal met Eus eens. Tenslotte kun je weten wat de regels zijn in het land dat je bezoekt. Of leef je dan in een andere wereld? De voorwaarden per land zijn overal te vinden. Dus als je je daarin niet verdiept en je kop in het zand steekt, heb je grote kans dat je daarop aangesproken wordt. En terecht. Dan moet je achteraf niet zeuren en klagen. Ongelofelijk hoe agressief mensen kunnen reageren. Zeker als je nagaat wat er in de wereld aan de gang is met de pandemie. Ze denken dat zij niet hoeven te voldoen aan de gestelde eisen. Omdat zij het onzin vinden. Wees minder egoïstisch en denk ook eens aan de ander.



Frans Kieboom, Maassluis.

Janssen-vaccin | Weer een vreemde wending

‘Van veel te snel naar heel voorzichtig’ (AD 3-8). Mag ik even heel hard lachen? Van per direct dansen met Janssen moeten de gevaccineerden die dit spuitje hebben gehad nu vier weken wachten voordat de vaccinatie zichtbaar is in de corona-checkapp. Wederom een onbegrijpelijke wending in het hele coronaverhaal. Of is het toch een sprookje? Ik weet het zo onderhand niet meer.



Petra de Geest, Nijmegen.

Autoverkoop | Onzekerheid is grote factor

‘Autoverkoop in een dip door broos economisch herstel’ (AD.nl 2-8). Economisch herstel is er wel degelijk. Corona is een gezondheidscrisis, geen economische. Het thuiswerken heeft bij bedrijven geleid tot een herpositionering van leaseauto’s. Bestaande leasecontracten worden vaak niet vernieuwd. Daarnaast aarzelt de particuliere autokoper door de onzekerheid die de Green Deal van Frans Timmermans met zich meebrengt. Wie geen budget heeft voor een elektrische auto en op benzine of diesel is aangewezen, kan niet langer rekenen op een goede inruilwaarde. Deze onzekerheid maakt dat mensen geen nieuwe auto kopen of de aankoop uitstellen. Daardoor is het Nederlandse wagenpark inmiddels een van de oudste van Europa.



Jake Zijdenbos, Rotterdam.

Genderidentiteit | Vrijheid is ook onder ogen zien wat jij maar niks vindt

‘Niet alles hoeft uitgebreid in de media te komen’ (Brieven 2-8). Marian van Amerongen zegt dat wat haar betreft iedereen mag zijn wie hij/zij/hen wil. Maar tegelijkertijd maakt ze heel erg duidelijk dat ze hierover liever niets wil zien of horen in de media. Ze stelt dat niet alles ‘de normaalste zaak van de wereld’ is. Hier is een woord voor: schijntolerantie. De acceptatie van alles wat in eerste instantie ‘anders’ is, begint met zichtbaarheid. Vrijheid betekent per definitie dat er dingen zijn die je zelf eigenlijk maar niks vindt. En een krant waarin alleen artikelen staan over dingen die je leuk vindt is niet echt leerzaam.



Kees Simons, Den Haag.

