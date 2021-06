Reacties op Sywert van Lienden: ‘Hij heeft zich verrijkt aan de pandemie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 2 juni in de krant verschenen over onder meer Sywert van Lienden, helmplicht en vaccinatiegegevens.

Sywert van Lienden | Hij wil maatschappelijke bestemming? De zorg!

‘Toch miljoenenwinst mondkapjes’ (AD 1-6). Sywert van Lienden heeft zich verrijkt aan de pandemie. Hij is geschrokken van de kritiek: niet uit moreel besef, maar voor de gevolgen die het heeft voor zijn loopbaan. Hij zou gezegd hebben te overwegen de 9 miljoen aan een ‘maatschappelijke bestemming’ te geven. Is verdelen onder het zorgpersoneel wellicht een goede optie?



Marielle van Beijnen, Waalwijk.

Sywert van Lienden 2. | Geld terugvorderen? Ze werden immers afgekeurd

De kwaliteit moest goed zijn, er moest leveringszekerheid zijn en de prijs marktconform. De leveringszekerheid is gelukt, of de prijs marktconform was is niet voor de burgers te controleren. De kwaliteit was echter onvoldoende. Afgekeurd door het RIVM. Conclusie: terugsturen en geld terugvorderen. Dat is wat zou worden gedaan in de particuliere handel. Heeft de overheid ook de ‘ballen’ om dit te doen of is het toch weer de belastingbetaler die een aantal slimme jongens veel geld laat verdienen?



Dick van der Meer, Den Haag.



Bekijk hier onze video’s over mondkapjes:

Vaccinatie oranjespelers | Klinkt leuk, maar dit soort dwang is verwerpelijk

‘Lang niet alle voetballers zijn jankerds’ (Column 31-5). Hugo Borst en Linda Akkermans menen dat de KNVB de voetballers van het Nederlands elftal had moeten verplichten om een vaccinatie te nemen. Geen prik? Dan ook geen uitnodiging voor het EK, stellen zij. Hiermee slaan ze de plank behoorlijk mis. Een werkgever, en dat is de KNVB, mag zijn personeel niet dwingen tot vaccinatie. Morele dwang als groepsbelang, klinkt leuk maar is ronduit verwerpelijk.



Frank Belzer, Rotterdam.



Helmplicht | Goedwillende draait weer op voor kwaadwillende

‘Alle gebruikers van het fietspad een helm: veilig en handhaafbaar’ (Brieven 1-6). Lezer Kokxs houdt in zijn brief van de dag een warm pleidooi voor de fietshelm. Ik doe het al...u ook? vraagt hij. Nou nee, ik dacht het niet. Het maakt mij namelijk niks uit of ik nu met 18 kilometer per uur van mijn gewone fiets of van mijn e-bike wordt gereden. Of, en dat kan natuurlijk altijd, een foutje maak. Ik voel niks voor maatregelen van de overheid die alleen naar extremen kijkt en daar de eenvoudige, goedwillenden mee belast. Ik hoor heel wat mensen die trots zijn dat ze hun speed pedelec (wat een woord trouwens) tot 70 km hebben opgevoerd en ik zie de aso’s die op hun snorscootertjes van 25 km de 80 km halen. Moet ik daarvoor als gewone fietser die door leeftijd wat gemak zoekt bij wat ondersteuning beperkt worden? Met een helm in m’n karretje door de super lopen? Ik doe het niet... U ook niet?



Ton Groenendijk, Pijnacker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vaccinatiegegevens | Privacy dreigt instrument van juristen te worden

‘Wat moet de overheid met prik-info?’ (AD 31-5). Mijn coronaprikgegevens zijn verwerkt in de CIMS, hopelijk. Helaas kunnen ze niet gebruikt worden voor een coronapaspoort, zodat de maatschappij eerder kan draaien. Dat gaat niet zomaar. De maatschappij is te onbelangrijk? Hoogleraar Bart Jacobs steekt de privacyvinger op. Waarom weegt een wetenschapper niet ook af wat het maatschappelijk belang is ten opzichte van de privacy? Privacy dreigt te verworden tot een instrument dat vooral misbruikt kan worden door criminelen en voor extra broodbeleg voor juristen. De schoolfoto is verdwenen. Het verenigingsleven wordt opgezadeld met bureaucratie. De zorg en onderwijs idem. Een coronawappie wordt gelukkig geen hoogleraar. Maar een ‘privacyverslaafde’ helaas wel. Laat de wetenschap meer aandacht besteden aan het beschaafd behandelen van iedereen, die in de onvermijdelijke overheidsdatabases staat. De wereld is digitaal nu eenmaal een dorp geworden met alle nadelen en voordelen.



Peter Lincewicz, Den Haag.

Taalbarríere | Speek ze aan in het Engels en ze zullen je verstaan

‘Mandarijn leren is cruciaal om China te begrijpen’(Brieven 31-5). Briefschrijver Henk Peelen raadt jongeren aan om Mandarijn te leren, zodat ze Chinezen kunnen begrijpen. Ik denk dat die jongeren beter Engels kunnen leren, want ik heb ooit begrepen dat er in China een soort spreekwoord is dat zegt: ‘Als je iemand iets wilt verkopen, dan moet je zijn taal spreken’. Dus de Chinezen leren Engels, zoals je kunt zien op bijvoorbeeld Alibaba.com. En Engels is een stuk gemakkelijker dan Chinees. Dat Chinese toeristen met elkaar Mandarijn spreken is niet zo gek. Maar ik denk dat als je ze in het Engels aanspreekt, je zult merken dat ze dat prima verstaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld veel Fransen...



Martin van Raay, Culemborg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.