Reacties op terugbetaling slachtoffers toeslagenaffaire: ‘Belastingdienst en overheid blijven mistgordijnen ophangen’

‘De werkelijk gedupeerde ouders zijn dubbel slachtoffer’ en ‘Laat de overheid de regie nemen en nu eens betaalbare huizen gaan bouwen’: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 12 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Woningmarkt | Er wordt bijna alleen voor bovenmodaal gebouwd

‘Knot: Dit gaat een keer helemaal fout’ (AD 12-10). Een eigen huis, een plek onder de zon. René Froger zong er al over. Helaas wordt door de overheid met begerige ogen naar de huiseigenaar gekeken. Klaas Knot van de De Nederlandsche Bank stelt voor om het vermogen dat in een huis zit, zwaarder te belasten in box 3. Dus als je zuinig hebt geleefd en je huis hebt afbetaald, word je er vervolgens voor gestraft. Voor vermogen dat in de stenen zit. Laat de overheid de regie nemen en nu eens betaalbare huizen gaan bouwen. Projectontwikkelaars bouwen vrijwel uitsluitend voor de bovenmodale koper. Vroeger kwamen velen aan een koophuis door middel van de premie-A regeling. Dan kon je net iets vaker simpelweg gelukkig zijn.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Woningmarkt II | Door beleid ECB en DNB zitten we in deze ellende

Na het plan van het IMF om het eigen huis in box 3 te plaatsen, vindt Klaas Knot dit ook een oplossing. Dankzij de ECB en de slappe houding van de DNB, dus ook Klaas Knot, zijn de rentes zo laag gehouden waardoor de huizenprijzen juist zijn gestegen. Hoezo beleid? Inflatie stijgt nu enorm, maar wie pakken we? Juist, de woningbezitter om het incompetente beleid van de ECB en de DNB te maskeren. Vuilnisman, kunnen deze zakken ook mee?



Hans Wink, Gorinchem.

Toeslagenaffaire | Ik weet uit ervaring dat het niet zo moeilijk kan zijn

‘Terugbetaling slachtoffers toeslagenaffaire verkeert in zwaar weer’ (AD 12-10). In dit artikel lijkt het dat ouders alle administratie moeten aanleveren over terugbetaalde toeslagen en daarvoor opgelegde boetes, of in ieder geval zou dat heel lang duren omdat het allemaal moet worden uitgezocht. Nu werk ik zelf met een gemeentelijke database en het is werkelijk een fluitje van een cent om alle betalingen en geëiste sommen van een burger met een bepaald BSN (burgerservice nummer) op te halen, samen met wat er eventueel nog openstaat. Zelfs als je overgestapt bent van systemen door de jaren heen, verhuizen inhoudelijke gegevens meestal mee of je kunt de geschiedenis per systeem ophalen. Als je zo’n protocolletje een keer hebt opgesteld, kun je dat ook voor elk BSN zonder moeite herhalen. Het lijkt er nog steeds op dat de Belastingdienst en overheid mistgordijnen blijven ophangen in deze toeslagenaffaire. En vooral de massaliteit van hun eigen onkunde en afrekencultuur niet onder ogen willen zien.



Berend Moltmaker, Berkel en Rodenrijs.

Toeslagenaffaire II | Slachtoffers zitten dus eigenlijk dubbel in ellende

Een speciaal team van de Belastingdienst probeert de terugbetaling in goede banen te leiden. Dit team gaat echter zo minutieus te werk, dat het amper nog in staat is om een klacht binnen de wettelijke termijn af te handelen. Kan dit niet wat soepeler, denk je dan. Niet als blijkt dat 80 procent van de klachten afkomstig is van ouders die niet tot de gedupeerden horen. De werkelijk gedupeerde ouders zijn dus dubbel slachtoffer. Zij hebben niet alleen te maken met de trage gang van zaken bij het terugbetalen, maar ze worden ook nog eens gedwarsboomd door mensen die juist misbruik proberen te maken van de toeslagenaffaire.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Asielbeleid | De Denen doen het op een fatsoenlijke manier

‘Kabinet: 2100 Afghanen welkom’ (AD 12-10). Wanneer komt het besef dat al die asielzoekers hierheen halen niet de oplossing is. Er komen grote spanningen in de samenleving, die mensen moeten huizen krijgen die er niet zijn zelfs niet voor starters en studenten. Ga mensen in de regio opvangen op een fatsoenlijke manier, zoals Denemarken doet. We kunnen zo niet doorgaan, ons land is vol. En kansloze aanvragen direct behandelen en aanvragers terugsturen.



Piet de Vries

Duurzame voeding | Misschien wil consument wel, maar is het te duur

Volgens mij is het niet zo dat de consument niet meer wil betalen, maar is het meer een probleem van het niet kunnen betalen. Want buiten deze producten zijn de kosten van levensonderhoud al zo hoog dat men zich deze hogere prijzen gewoonweg niet kan veroorloven. De OZB, andere woonlasten, ziektekostenverzekering met eigen risico, gas-, water- en elektrakosten, opvang voor kinderen en/of bijkomende kosten voor het onderwijs, enzovoort. Daar komen op dit moment dan nog de gestegen kosten bij voor gas, elektra en brandstof. De totale lastendruk in Nederland is zo hoog dat het netto te besteden inkomen steeds verder onder druk is komen te staan. Op de vaste lasten is (vrijwel) niets te besparen, dus is het gewoon een kwestie van keuze maken hoe het resterende geld te besteden.



J. Haarsma

