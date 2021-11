Reacties op terugvorderen bijstand: ‘Kwijtschelden die schuld en heel snel’

‘Probleem had nooit bestaan, als hij vanaf het begin open kaart gespeeld had’, en ‘Mensen hier willen volledige vrijheid én een kordaat optredende regering’ dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van dinsdag 9 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Coronacijfers | Wel demonstreren, maar verrast zijn door de cijfers

Kan iemand mij nu eens uitleggen wat de mensen in Nederland eigenlijk willen? De mensen hier willen volledige vrijheid én een kordaat optredende regering. Ze willen geen coronatoegangsbewijs, wél moet er gehandhaafd worden. Ze willen elkaar lustig volop besmetten, maar zijn stomverbaasd als de ziekenhuizen vol lopen. Men is ertrots op eigenwijs en tegendraads te zijn, maar klaagt ach en wee als de reguliere zorg niet meer door kan gaan. Ze demonstreren tegen alle maatregelen en zijn verrast als de besmettingscijfers oplopen. Ze zijn tegen vaccinaties vanwege geloof en afwijzing van wetenschap, maar hollen wél naar de artsen als ze ziek worden.



Verena Blessing, Groede.

Terugvorderen bijstand | Ongekend dat Rotterdam deze man gaat aanpakken

‘Bijstand gekort om hulp ouders’ (AD 5-11). Degene die de gemeente Rotterdam een anonieme tip gaf, betreffende Alex van de Made, verdient een harde draai om zijn oren. Ongekend ook dat Rotterdam, door zo’n intens gemene daad, deze kwetsbare man gaat aanpakken. Wat een kromme wereld. Kwijtschelden die schuld en heel snel. Schandalig.



Annemarie Scharleman, Barendrecht.

Terugvorderen bijstand II | Misschien had hij eerder open kaart moeten spelen

Het artikel in de krant van maandag over de Rotterdammer Alex van der Made die de gemeente 40.000 moet terugbetalen, omdat hij als uitkeringsgerechtigde periodieke inkomsten verzweeg, heeft een tendentieus karakter en stelt de zaak onjuist voor. De kop boven het artikel is daar een sprekend voorbeeld van. De door de gemeente opgelegde maatregel heeft een heel andere reden; betrokkene heeft tien (!) jaar lang fikse periodieke inkomsten (ook al ontving hij die van zijn ouders) verzwegen en heeft daarmee een belangrijke voorwaarde die is verbonden aan het ontvangen van een uitkering geschonden. Dat is een heel ander verhaal dan het geschetste beeld waarin de Rotterdammer het heeft over de gemeente die hem ‘ in een ravijn trapt en als crimineel aanpakt.’ Het is mijn overtuiging dat dit door betrokkene zelf veroorzaakte probleem nooit had bestaan, als hij vanaf het begin open kaart gespeeld had.



Harry Verheul, Alkmaar.

Column linda akkermans | Laten we vooral naar de feiten blijven kijken

‘Domme Brabander, tóch de elfde van de elfde vieren’ (Column 8-11). Gisteren deed Linda Akkermans precies waar ik al bang voor was: een vergrootglas op elfde van de elfde leggen. Even de feiten: de binnenstad van Den Bosch wordt afgesloten en verdeeld in een aantal locaties. Toegang: alleen met QR-code. Aantal kaarten: 25.000. In de Kuip stonden zondag 48.000 fans te juichen en daar hoor ik niets over. Holland zingt Hazes: 17.000 mensen. Laten we alstublieft geen paria maken van degenen die het feest van de elfde van de elfde gaan vieren. De overheid maakt beleid op aangeven van het OMT. Het (slappe?) beleid is dat er nu geen harde keuzes worden gemaakt en dat evenementen niet worden verboden. Wijs dan niet met het vingertje naar de (domme) Brabanders.



Eddie van Ravesteijn, Heeswijk-Dinther.

Berlijnse muur | Laten we uitleggen dat het juist niét de bedoeling is

‘Berlijnse muur is er juist om uitingen op te kalken’ (Brieven 8-11). Zou iemand briefschrijver Wulf Brouwers willen uitleggen dat het stuk muur in Berlijn juist niét mocht worden beschilderd? Wegens historische waarde. Maar als deze meneer het al niet weet, weten die twee die gepakt zijn het helemaal niet.



Louisa Adriana Visser, Rotterdam.

Appen in verkeer | Bij een derde heterdaad volledige rijontzegging

‘In beslag nemen, die mobiels van bestuurders’ (Brieven 8-11). Briefschrijver De Jong stelt voor de telefoon in beslag te nemen wanneer deze rijdend gebruikt wordt. Een nieuwe is een uurtje later aangeschaft, dus dat helpt niet echt. De mobiel gebruiken in combinatie met autorijden is oorzaak nummer één bij verkeersletsel. En het is een keuze. De overtreder kiest ervoor om te bellen. Het rijbewijs een week ongeldig verklaren geeft de beller een hele week om ongestoord en veilig voor hemzelf en anderen te bellen. Mooi toch? Bij tweede overtreding opnieuw afrijden. Bij een derde levenslange ontzegging.



J. ten Have, Roses, Spanje.

Feyenoord-AZ | Tijd voor het spannen van netten in de stadions

Wordt het nu niet eens tijd dat er netten worden gespannen? Het wordt heel normaal gevonden dat er rotzooi op het veld gegooid wordt. Scheidsrechters, gelijk de wedstrijd staken, het voetbal gaat eraan kapot.



Cor Spons