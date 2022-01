Reacties op The Voice of Holland: ‘Maar goed dat er iemand aan de bel heeft getrokken’

‘Waarom gaan mannen zich ineens hufterig gedragen als ze macht krijgen?’ en ‘Het systeem van aandeelhouders die dikke winsten opstrijken, moet maar eens onderuit gehaald worden’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 24 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

The Voice of Holland | Goed dat iemand aan de bel heeft getrokken

‘Meldpunten seksueel geweld overspoeld met telefoontjes’ (AD 22-1). Waarom gaan mannen zich ineens hufterig gedragen als ze macht krijgen? Wat is gebeurd heeft niet eens zozeer met seks te maken. Maar meer met machtsmisbruik. ‘Als je mee wilt blijven doen moet je mij maar even ter wille zijn.’ Voor een jonge vrouw of meisje is het moeilijk om nee te zeggen als ze mee wil blijven doen. Die mannen beseffen niet wat ze een vrouw aandoen met hun gedrag. Zij bagatelliseren het altijd met ‘doe niet zo moeilijk’. Ze zien een vrouw als een speeltje en denken er nog mee weg te komen ook. Maar goed dat er iemand aan de bel heeft getrokken. Ik hoop dat ze een flinke duw krijgen.



M. Harms-de Haas, Voorschoten.

The Voice of Holland II | Er wordt zo lang gepraat dat aangifte vaak uitblijft

Op de voorpagina van het AD worden Mores Online, het Centrum voor Seksueel Geweld en Slachtofferhulp met name genoemd en er zullen er nog twintig zijn, maar behalve het luisterend oor is het nog belangrijker dat alle meisjes en jongemannen aangifte doen bij de politie. Dan pas zullen de schuldigen hun terechte straf krijgen. In Nederland wordt vaak net zo lang gepraat of op jonge mensen ingepraat, dat er van een aangifte niets terecht komt.



Arie de Graaf, Bunschoten.

Ontkoppeling AOW | Zorgpremie, kinderbijslag ook inkomensafhankelijk?

‘Extra geld voor alle AOW’ers is niet verstandig’ (Commentaar 22-1). Hans van Soest vindt het niet nodig dat alle pensionado’s een hogere AOW krijgen, schrijft hij in het AD. Velen zitten er immers warmpjes bij. Dit lijkt me een opstapje tot fiscaliseren van deze uitkering. Mensen met een goed pensioen hebben die AOW helemaal niet nodig. Zullen we dan ook eens naar de kinderbijslag gaan kijken? En de premies voor ziektekosten? Gepensioneerden hebben hun hele leven AOW-premie betaald, vaak zuinig geleefd om hun huis af te betalen en zouden daar nu weer voor gestraft moeten worden. Een overheid die 25 miljard reserveert voor het stikstofprobleem (dat alleen in Nederland bestaat) kan twee of drie miljard voor ouderen wel missen, lijkt me.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Tata Steel | Aandeelhouders ontzien, of gaan ze meebetalen?

‘Tata moet nu snel schoon worden’ (AD 22-1). Jarenlang hebben aandeelhouders van Tata Steel enorme winsten geboekt. Ten dele onterecht blijkt nu, want er had gespaard moeten worden om het bedrijf groener en schoner te maken. Nu wil Tata miljarden steun van de overheid om dit te doen. Van ons belastinggeld dus. Maar wij burgers betalen de hogere medische kosten al. En de schoonmaakkosten. De onderzoeken. En nu dit ook nog? En wat betalen de aandeelhouders dan? Moeten zij, net als de kindertoeslagouders, nu hun winsten terugbetalen? Of worden de aandeelhouders in tegenstelling tot de slachtoffers wél beschermd? Dat hele systeem van aandeelhouders die dikke winsten opstrijken, moet maar eens onderuit gehaald worden. Dat is een achterhaald systeem dat de bevolking en werknemers steeds maar weer nekt. Groningen, Tata, KLM, Schiphol, de lijst is eindeloos. En wij maar bloeden.



Francinia Steenstra, Den Haag.

Tata Steel II | Na zoveel rapporten en klachten is het wel bekend

Topman Hans van den Berg van Tata Steel wil ‘zo snel mogelijk begrijpen of we moeten verbeteren’. Buiten het feit dat het een onbegrijpelijke zin is, snap je het echt niet als je na zoveel jaren van klachten en zoveel rapporten nog niet weet dat je moet verbeteren.



Marcel de Keijzer, Soest.

Carlo Heuvelman | Hoeveel trucs kan een advocaat bedenken?

‘Twee verdachten van doodschoppen vrij’ (AD 22-1). Regelmatig verbaas en erger ik mij aan de ‘trucs’ die advocaten uithalen om verdachten vrij te pleiten. In het geval van het doodschoppen van Carlo Heuvelman betoogt advocaat Peter Plasman bijvoorbeeld dat Carlo overleden kan zijn door de harde val op de stoep en niet door de klappen die hij kreeg. Alsof dat de dader(s) vrijpleit. Stel dat ik iemand voor een rijdende auto, trein of metro duw en die persoon komt om het leven, zou ik dan niet schuldig kunnen worden bevonden aan de dood van die persoon? Zo lust ik er nog wel een paar.



J. Japin, Spijkenisse.

Column Heleen van Royen | Waarom kwam ik daar zelf eigenlijk niet op?

‘Niets deert je meer als je dood bent’ (Column 22-1). Wat een ontroerend verhaal van Heleen van Royen in magazine Mezza deze week. Koffie mee en voor een ‘praatje’ naar de begraafplaats. Er spreekt zoveel liefde uit, ik kreeg er een brok van in mijn keel. Vervolgens dacht ik: waarom heb ik zoiets nog nooit gedaan? Dank je wel Heleen, voor dit mooie idee.



Agnes Advocaat, Andel.

