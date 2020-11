Reacties op Thierry Baudet: ‘Ga naar huis en regel snel therapie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 26 november in de krant verschenen over onder meer Thierry Baudet en wintersport.

Thierry Baudet | Ga naar huis en regel snel therapie, je bent nog jong

Zet Thierry Baudet voor een grote spiegel en laat hem de vraag beantwoorden ‘Wie wil ik vertegenwoordigen?’ Er volgt slechts één antwoord: mijzelf. Deze zelfingenomen, arrogante man is alleen op zoek naar zelfverheerlijking. Mijn welgemeend advies aan hem is: ga naar huis, regel intensieve therapie voor jezelf en geef jezelf een kans. Je bent nog jong genoeg. Ik schreef dit 5 november j.l. Helaas bevestigt Baudet dit beeld. Zie mij! Hoor mij! Volg mij! Bewonder mij! Deze kloon van de pathologisch liegende, narcistische Donald Trump is de regisseur van zijn eigen ondergang. Wie nog op ‘Thierry Trump’ stemt, neemt onze democratie niet serieus en moet bij zichzelf te rade gaan.



Herwijn van Elswijk, Zoetermeer.



Forum stort in | Wat een heerlijk avondje!

‘Implosie bij Forum’ (AD 25-11). De Sint moet nog komen, maar wat een heerlijk avondje hadden we al! Een - ijdele - zak zet zichzelf buiten en z’n knecht Hiddema (die niet echt een functie had, behalve het aanbidden van Baudet) verkiest vergetelheid en bejaardendut boven een partij die homofobe, racistische en nazistische termen bezigt. Wordt daar niet aan de deur geklopt?



Anna van Cooten, Den Haag.

Bedrijf buddybold | Ben ik een verdienmodel?

‘Bij veel bedrijven zat al iets fout voor corona’ (24-11) Als alleenstaande senior heb ik soms last van eenzaamheid. Ik heb goed en veelvuldig contact met mijn kinderen, hoewel ze niet drie keer per week bij mij komen. Toch krijgt af en toe de eenzaamheid vat op mij. Ik kan er gelukkig zelf een hoop aan doen, maar in deze coronatijd is dit toch een stuk lastiger. Maar er gloort hoop: van mens ga ik veranderen in een verdienmodel. Eenzaamheid is handel! Buddybold van Elske Doets biedt de oplossing. Kinderen met voldoende inkomen kunnen het bedrijf inhuren, dat vervolgens een buddy regelt. Als u minder welgestelde kinderen heeft, of geen kinderen, tja, dan valt u helaas buiten het verdienmodel en zoekt u het maar uit. Op een of andere manier krijg ik een vieze smaak in mijn mond.



Ed Kommers, Almere.

Presentatie talkshow Op1 | Het niveau zakt te diep

Humberto Tan werd terecht afgeserveerd voor de talkshow RTL Late Night. De presentatoren van Op1 zijn nog verder in de krochten van de journalistiek afgedaald. Hoe lang nog?



Ton van Zoeren, Soest.

Niet op wintersport | Ik heb geen medelijden met studenten en skiërs

‘Presteren’ (column 25-11). Nynke schrijft over studenten die de mooiste tijd van hun leven missen omdat ze niet kunnen feesten. En wintersporters ‘leven tussen hoop en vrees’ (AD 25-11). Wat erg allemaal! Ik heb meer medelijden met de duizenden jongeren die niet studeren omdat ze de mogelijkheden niet hebben. En met iedereen die zich geen wintersportvakantie kan permitteren of nooit op vakantie kan. Veel mensen willen graag ruilen met studenten en wintersporters. Wij zijn door omstandigheden al twee jaar niet op vakantie geweest. Zonder klagen, want gezondheid gaat voor alles.

Tineke van der Veen, Damwoude.

VVD over migranten | Een leugenachtig Verhaal

‘VVD: Sluit desnOods de grens Voor migrantEn’ (AD 25-11). Wat een leugenachtig veRhaal. Is het soMs bInnenkort verkiezinGstijd? De VVD heeft de afgelopen tien jaaR honderdduizenden migrANTEN binnengelaten.



Alex Leliveld, Heerlen.

‘Dood vogeltje’ | Messi verdient dit niet

‘Messi, verkleed als dood vogeltje’ (Sportwereld 25-11). De columns van Sjoerd Mossou slaan de plank zelden mis. Zo ook deze, over de langzaamaan trieste aftocht van de beste voetballer aller tijden. Laten we hopen dat Messi op een waardige manier afscheid neemt, en niet via een trieste en zielige aftocht. Hij heeft de wereld zo veel mooie momenten bezorgd, hij moet fatsoenlijk ‘afvloeien’.



Rob den Blanken, Bussum.

