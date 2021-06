Reacties op Thierry Baudet: ‘Volgens mij slaat Thierry nu helemaal door’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 5 juni in de krant verschenen over onder meer Thierry Baudet, AstraZeneca en het EK voetbal.

Woningcrisis | Ik neem die woorden maar met een korreltje zout

‘Linkse partijen willen nog voor formatie woningcrisis aanpakken’ (AD 4-6). Je zou zeggen: daar hebben ze al erg lang de tijd voor gehad. En ja, iedereen heeft recht op een woning, zeggen zij. Met name de asielzoekers, statushouders en ga zo maar door. En ja, zolang je kinderpardons en instroom maar blijft faciliteren, is het dweilen met de kraan open. En ja, zolang kunnen jonge werkenden hier eindeloos blijven wachten op een woning. Mag ik zo vrij zijn al die grote woorden en plannen met een grote korrel zout te nemen?



Pauline Borst, Rotterdam.

AstraZeneca | Er klopt iets niet en daar baal ik behoorlijk van

‘Had ik maar geweigerd’ (Brieven 3-6). Ik ben het volledig eens met Peter van der Eijk. Op de mogelijkheid dat de AstraZenecaweigeraars nu een andere vaccinatie mogen halen, al gun ik het ze van harte. Als ‘brave burger, heb mijn verantwoordelijkheid genomen op 8 april en ondanks mijn grote twijfel de AstraZeneca-vaccinatie laten zetten. Ik ben er ook nog behoorlijk ziek van geweest. Als ik had geweten dat ik nu een Pfizer of Moderna had kunnen krijgen, had ik toen een andere keuze gemaakt. Onze groep, 60- 64-jarigen moest, zo nodig snel worden gevaccineerd. Helaas ben ik pas eind juni aan de beurt voor de tweede vaccinatie. Veel mensen die later dan 8 april de ‘eerste vaccinatie Pfizer of Moderna kregen zijn nu al klaar met de tweede ronde en de bescherming is nog veel beter ook. Er klopt geen bal van en ik daar baal ik enorm van.



Inge Schouten, Rotterdam.

Thierry Baudet | Hij wordt vast de keizer van zijn eigen Utopia

‘Baudet wil eigen munt, datingapp, scholen en FvD-Martkplaats’ (AD 4-6). Wat gun ik deze man een persoon die een huismiddeltje (lees regelmatig de column van Frank Poorthuis) tegen waanideeën. Zijn volgend sprookje gaat over een Forumstaatje met gelijkgestemden. Ik gun hem die lol hoor, maar hoop toch dat hij niet iemand zal treffen die hem ook nog een stuk land voor een aantal Forum-cryptomunten zal verkopen. En wie weet kronen zijn ‘onderdanen’ hem tot de eerste keizer van zijn eigen Utopia.



Ferry Visser, Dordrecht.

Thierry Baudet 2. | Koop ergens een eiland

Vond het al een tijdje stil rond Forum, maar nu heb ik door waarom dat was. Men zat daar te broeden op een soort van revolutie. Het moet toch niet gekker worden? Volgens mij slaat Thierry nu helemaal door, is er een stekker los. Zou hem willen adviseren ergens een eiland te kopen, bijvoorbeeld in de Stille Oceaan. Zet er een hoog hek omheen, neem vooral je maatjes mee. Daar kan hij met zijn club hun kronkels botvieren.



Nico van de Weerd, Ede.



EK voetbal | De poulefase, verder niet

‘Alles lijkt nu even mis te gaan’ (AD 4-6). Ook de wedstrijd tegen Schotland gezien. Maar met deze bondscoach gaan we de poulefase niet overleven. Een ramp voor de supermarkten en de horeca. Maar ja, de KNVB, kun je daar op bouwen? Vaccineren, ja of nee, Cillessen positief of nog niet fit, Daley Blind nog niet fit? Voor de een gelden blijkbaar andere criteria als voor de ander. En laten we het maar niet over zijn tweelingbroer, de ambassadeur van Qatar, hebben. Allebei zwalkend en communicatief niet sterk. Dit wordt op het EK niks en we gaan ons ook niet kwalificeren voor het WK in Qatar.



Hans Wink, Gorinchem.

EK voetbal 2. | Het enige wat ik leuk vind zijn de reclames

Bij voorgaande EK en WK voetbaljaren was ik helemaal in de ban van de aankomende wedstrijden. Met roosters op mijn laptop hield ik bij waar en wanneer de volgende wedstrijden zouden worden gespeeld. Dit jaar in het geheel niet. Het enige wat ik leuk vind, in tegenstelling tot azijnrecensies en reacties, zijn de reclames van de supers.



Dizzy de Wijngaert, Den Haag.



Dierenwet | Dan ook geen paarden meer in de manegebox

‘Goed gevoel bij opsluiten dier gebrek aan empathie’ (Brieven 4-6). Tine Dorothy Kooiman verwijt Gerrit Vos een gebrek aan empathisch vermogen. Ze vindt het een absurd excuus om te zeggen dat ouderen zich eenzamer gaan voelen als ze niet meer tegen een parkiet kunnen praten. Wat te denken aan de vele jeugdigen die in een manege tegen een paard staan te praten? Paarden horen m.i. toch ook niet in een box te staan in afwachting van een ritje in de bak of buiten. Van nature springen ze toch ook niet over een balk op een hoogte van 1,6 meter. Je goed voelen als je met een paard langs het strand draaft is voor de minderbedeelden het praten met hun kanarie of parkiet. Geen vogeltjes meer in een kooi, geen konijnen meer in een hok, dan ook geen paarden meer in een box in een manege. Gelijke monniken, gelijke kappen.



Koos van der Spek, Den Haag.

