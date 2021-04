Reacties op toegangstesten: ‘Dat worden wel drie heel dure dagen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 10 april in de krant verschenen over onder meer het AstraZeneca-vaccin en evenementen met toegangstesten.

Cosmetische operaties | Nederland heeft niet voor niets uitgebreide nazorg

‘Alarm om cosmetische operaties in buitenland’ (AD 9-4). Vooropgesteld: het is dramatisch wat de patiënten hebben meegemaakt. Wat ik in dit verhaal mis, is dat mensen aannemen dat het leven (en hun lichaam) maakbaar is, en altijd ‘gecorrigeerd’ kan worden zonder enig risico. Ofwel: men beschouwt de medische zorg als ‘een supermarkt’, waar alles risicoloos te kopen valt. In Nederland hebben wij niet voor niets uitgebreid preoperatieve counseling, en wordt, na benadrukken van eventuele complicaties, gezamenlijk met de patiënt een besluit genomen over de noodzaak en het nut van een ingreep. Laat staan de nazorg, die vanuit Turkije of welk ander land ook, op zijn minst niet optimaal kan zijn.



G. Tetteroo, chirurg-oncoloog, Rotterdam.

Proef heropening | Dat worden wel drie heel dure dagen met testen

‘Even een dagje uit wordt nog een hele toer’ (AD 8-4). Ik heb begrepen dat men binnenkort weer naar evenementen kan. Volgens de berichten eerst een toegangskaart bestellen, een test laten afnemen bij een commercieel bureau, hopelijk dan een negatieve uitslag, waarmee men vervolgens entree krijgt. Ik kan me de euforie voorstellen over wat weer mogelijk wordt, maar ik verwonder mij erover dat ik niks lees over de KOSTEN. Ik zocht op wat zo’n coronatest bij mij in de stad Utrecht kost: 119,50 euro. Dat worden dan dure toegangskaartjes.



Carolus den Blanken, Utrecht.

Proef heropening 2. | Zonder geavanceerde telefoon wordt het al niks

Wie binnenkort naar een proefevenement wil, kan dat alleen na een vervelende sneltest. Dat gebeurt elders en kost waarschijnlijk geld. het resultaat ontvang je op een app, maar die heeft niet iedereen. Mijn telefoon heeft daar geen capaciteit voor, maar er zijn ook nog mensen die alleen een vaste telefoon hebben. Deze groep is uitgesloten van deelname. hoewel ik graag weer naar Blijdorp, de Kuip en een museum hoop te gaan, laat ik al deze verleidingen aan me voorbijgaan. Dat zou ook nog eens drie keer testen worden.



C. Guise, Rotterdam.

Von der Leyen bij Erdogan | Het blijkt weer eens dat Turkije niet aan EU toe is

‘Erdogan vernedert Ursula von der Leyen’ (AD 8-4). Niet alleen Erdogan misdraagt zich tegenover Ursula, maar ook de Europese president Charles Michel, die vliegensvlug de stoel voor Ursula inpikt. Gelukkig koos Ursula ervoor te blijven. Wat een walgelijk haantjesgedrag en wat minachtend richting de vrouw. En deze heren moeten ook ons vrouwen vertegenwoordigen in de EU? Zo zie je maar weer hoe sommige heren over de vrouw denken. Europa is bereid tot meer samenwerking met Turkije, maar dit walgelijke gedrag laat weer eens zien dat Turkije het met de mensenrechten en zeker die van de vrouw niet zo nauw neemt. Het blijkt maar weer dat deze man niet te vertrouwen is en dat met hem dus geen samenwerking mogelijk is. Hoop dan ook dat de EU er nog eens heel goed over nadenkt voor ze met Erdogan in zee gaat.



Nanny Barthen, Den Haag.

Von der Leyen bij Erdogan 2. | Bedenkelijke rol Michel

Grote klasse van Ursula von der Leyen hoe zij het aanpakte met de stoel. Beide heren missen het fatsoen, zowel Charles Michel als ook president Erdogan. Ja, Charles, jij had Ursula op jouw stoel moeten laten zitten. Erdogan is een president die geen enkel respect heeft voor vrouwen.



Hanneke de Koning, Vleuten.

AstraZeneca | Weeg de risico’s goed af

‘Prikpauze wordt een prikstop voor 60-min’ (AD 9-4). Met alle vertrouwen in hun huisarts slikken veel Nederlanders de voorgeschreven medicijnen en zijn dan dankbaar als ze helpen. Veel bijsluiters vertellen dan dat 1 op 1000 of soms zelfs 1 op 100 mogelijk de meest uiteenlopende en soms zelfs zeer ingrijpende bijwerkingen kunnen krijgen. Vrijwel niemand leest ze of maakt zich daar druk over. Hoe kan het dan zijn dat er chaos en paniek ontstaat over AstraZeneca? Een vaccin dat levensreddend is tegen corona, met een kans van 1 op 100.000 op een inderdaad zware bijwerking? Gelukkig is het hier ook een kwestie van vrije keuze, maar denk goed na welke risico’s je neemt.



J. Blekxtoon, Berkel en Rodenrijs.

Talkshows | Caroline van der Plas laat zich niet van tafel praten

Donderdagavond was er een heerlijke discussie gaande bij Op1. Normaal gesproken huilt iedereen daar maar een beetje met elkaar mee. Dit keer was Caroline van der Plas (BBB, red.) ook aanwezig. Wat een verademing. Zij is een dappere vrouw die zich niet in de luren laat leggen door een stel clowns dat in praatprogramma’s alleen maar de lachers op hun hand probeert te krijgen. Een echte vrouw, dat is nou de echte nieuwe leider.



Melanie van Wijk, ’s-Gravenzande.

