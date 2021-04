Reacties op toeslagenaffaire: ‘Mevrouw Kaag maakt vergissing van ongeoefende leugenaar’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 23 april in de krant verschenen over onder meer de toeslagenaffaire en SGP-jongeren.

Toeslagenaffaire | Mevrouw Kaag kan veel duidelijkheid verschaffen

‘Donkere schaduw over Binnenhof’ (AD 22-4). Gezien wat Sigrid Kaag in de campagne en afgelopen woensdag heeft gezegd, mag je verwachten dat de volgende verslagtekst van de ministerraad binnenkort beschikbaar komt: Premier Rutte : ‘Het vaststellen van het verslag van vorige week. Mevrouw Kaag vraagt het woord’. Kaag: ‘Dank u voorzitter. Zoals bekend, was ik vorige week door verblijf in het buitenland afwezig. En nu lees ik in het verslag dat de voorzitter een oproep aan collega Hoekstra heeft gedaan om het controlerend werk van Tweede Kamerlid Omtzigt te temperen. Tot mijn verbazing lees ik ook dat collega Hoekstra zich daarvoor zelfs gaat inspannen. Ik wil hier en nu gezegd hebben dat ik hier niet van gediend ben. Dit kan niet. Dit deugt niet. Stop hier onmiddellijk mee heren, onmiddellijk. Dank u, voorzitter.’ Indien we zo’n verslagtekst binnenkort niet te zien krijgen, dan moeten we helaas vaststellen dat de politieke ‘betonrot’ van Sigrid Kaag al even ver gevorderd is als bij Rutte en Hoekstra.



Jan Tolsma, Leiden.

Toeslagenaffaire 2. | De waarheid was minder schadelijk geweest

‘Rutte liegt nog als hij fluit’, aldus Özcan Akyol in zijn column over de nieuwe leugen van Rutte. Wat een prachtige weergave van de zwakte van onze premier. Toen werd gevraagd wie er de waarheid sprak tijdens de verkenning in de eerste formatieronde, schoot hij gelijk in de leugenstand. Terwijl gewoon de waarheid veel minder schadelijk was geweest. Nu zitten op de RTL-onthulling ook nog de vingerafdrukken van Wopke Hoekstra: ‘Omtzigt sensibiliseren’. En mevrouw Kaag maakt de vergissing van een ongeoefende leugenaar door te stellen: ‘Ik weet niet of ik op dat moment in de Den Haag was of in Niger.’ Alsof je zou kunnen vergeten dat je in samenspraak met alle collega-ministers hebt besloten 150 Kamerleden te bedriegen.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Bekijk hier al onze video’s over de toeslagenaffaire:

Toeslagenaffaire 3. | Hoe wil je op deze manier een kabinet formeren?

In de toeslagenaffaire houden ze documenten achter die doorslaggevend kunnen zijn voor de Tweede Kamer. De voltallige ministersploeg heeft doelbewust informatie achtergehouden. De oppositie vraagt weer een spoeddebat aan. Het is en blijft voor de politiek een doodzonde als je de Kamer misleidt of de waarheid niet of half verteld. Niet voor niks zit Pieter Omtzigt met een burn-out thuis. En het ergste is: hoe wil je op deze manier formeren als iedereen elkaar wantrouwt?



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Toeslagenaffaire 4. | Enorme spijt van de keuze

De twee grootste partijen zijn de VVD en D66. De ene partij wordt geleid door een notoire leugenaar en de andere partij door iemand die hard op weg is om dezelfde verachtelijke houding aan te nemen. Op één van beiden heb ik gestemd. Wat heb ik daar spijt van.



Wil Gilissen, Heinenoord.

Volledig scherm Gedupeerde Ouders staan voor het Catshuis voor een gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De ouders zijn onterecht aangemerkt als fraudeur en moeten tienduizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen. © ANP

Verkeersveiligheid | Denk vooral vanuit de fietsers bij wegenbouw

‘Weg beter inrichten kan levens redden’ (AD 22-4). Als bij oplossingen steeds vanuit de auto wordt gedacht dan zal er niets veranderen. Bijvoorbeeld het plaatsen van drempels, vooral in bochten en kruisingen. Die verminderen de stabiliteit van de fiets, met gevaar op vallen. Dus wegenbouwers: als meer wordt gedacht vanuit de fiets moeten drempels in fietsroutes worden vermeden.



Ealse de Wilde, Gouda.

Versoepelingen | De zorg was al overbelast

‘Patiënten worden nog steeds door het land gereden’ (Brieven 22-4). Hans Eichhorn snapt niet waarom een en ander weer opengaat terwijl mensen overlijden aan corona. Laten we wel zijn, zonder corona gaan ook mensen dood. En de zorg was al overbelast vóór corona. Ik werk er zelf in. We zijn met te veel mensen. Het is niet egoïstisch om weer naar het terras te willen. Los daarvan: zolang men hutjemutje bij de supermarkt mag lopen, zou ik me niet zo druk maken om mensen op een terras.



M. Bos, Heemskerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

SGP | Hij ziet iets over het hoofd

‘De man is het hoofd van de vrouw’ (AD.nl 21-4). De voorzitter van de lokale SGP-jongeren heeft volkomen gelijk. Vergeef me de woordspeling, maar één ding ziet hij over het ‘hoofd’: de vrouw is de nek van het gezin. En wanneer de nek ‘nee’ schudt, gaat het hoofd vanzelf mee.



Wanda de Schrijver, Spijkenisse.

Anne Frank | Slecht gesteld met de taal

‘Heruitgave Anne Frank’ ( AD 22-4). Anne Frank was zo’n 13 jaar toen ze haar dagboek schreef. En nu hebben we een ‘hertaling’ nodig? Dan moet je je toch heel grote zorgen maken over hoe kinderen vandaag Nederlands krijgen.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.