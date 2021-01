Reacties op toeslagenaffaire: ‘Rutte is de verkeerde persoon om terug te keren’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 22 januari in de krant verschenen over onder meer Diederik Gommers en de toeslagenaffaire.

Gommers | Niet alleen slaafs luisteren

Enkele schrijvers van ingezonden brieven (AD 21-1) vinden het onverstandig dat Diederik Gommers een kritisch geluid over de avondklok liet horen. Immers, de overheid en deskundigen weten toch wat goed is? Daarop wil ik antwoorden: U heeft zeker niet WO II meegemaakt. Afgezien van de NSB’ers waren er onder conservatief gereformeerden in die tijd vrij veel mensen die slaafs naar de door de bezetter ingestelde ‘Nederlandse’ overheid luisterden. Dat heeft heel wat goede Nederlanders het leven of gevangenisstraf gekost. Blijf kritisch! Geen enkele overheid is zaligmakend. Geen enkele overheid is foutloos.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.



Vaccineren | Eindverantwoordelijke griepprik van stal halen

We zijn ondertussen een aantal weken bezig met het vaccineren van diverse bevolkingsgroepen. Afgezien van de volgorde is vooral het tempo van vaccineren kennelijk een probleem. Is het lastig om degene die het afgelopen najaar eindverantwoordelijk was voor de griepprik even van stal te halen? Die persoon is in staat gebleken om in twee maanden tijd vier miljoen Nederlanders van een griepprik te voorzien. Dat zijn er dus 500.000 per week, ofwel 100.000 per dag en dat al jaar in, jaar uit. Hoe ingewikkeld kan het zijn.



Herman de Jong, Papendrecht.

Toeslagenaffaire | Rutte hoeft van mij niet terug in volgend kabinet

De debatten over de toeslagenaffaire hebben voor mij duidelijk gemaakt dat de kabinetten onder leiding van Rutte de Tweede Kamer, de media en daarmee de bevolking systematisch geen, onvolledige en onjuiste informatie hebben verstrekt. Dat is een politieke doodzonde. Voor mij is Rutte daardoor de verkeerde persoon om in een nieuw kabinet terug te keren. Zolang Rutte hoog op de kandidatenlijst van de VVD staat, of daarvan de lijsttrekker is, kan ik niet op de VVD stemmen. Het risico ontstaat dan dat de PVV de grootste partij wordt. Voor mij is het beeld van Nederland met premier Wilders nog erger dan het Amerika onder leiding van Trump. Kortom: ik zal op een van de linkse partijen moeten gaan stemmen in de hoop dat zij samen sterk genoeg zullen worden om de VVD en de PVV buitenspel te zetten.



Jan van Hoof, Zoetermeer.

Toeslagenaffaire 2. | Houd de neutraliteit van ambtenaren in stand

Steeds luider klinkt de roep om ook de houding van de betrokken belastingambtenaren in de toeslagenaffaire tegen het licht te houden. Kennelijk heerst de mening, dat een ambtenaar bij de uitvoering van een door het parlement aangenomen regeling, deze mag beoordelen op onbillijkheden van overwegende aard (zoals hardvochtigheid) en op basis van die overweging , de regeling al dan niet of anderszins, mag toepassen. Ik kan u geruststellen; die bevoegdheid heeft de ambtenaar niet, maar is uitsluitend voorbehouden aan de minister/staatssecretaris! In dit geval hebben de toenmalige staatssecretaris van Financiën en van Sociale Zaken gemeend, dat er geen sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard! Dat zij kennelijk de daardoor ontstane maatschappelijke verontwaardiging niet goed hebben ingeschat, heeft voor hen negatieve gevolgen gehad. Naar mijn oordeel is het van belang dat wij de neutraliteit van de belastingambtenaar en van ambtenaren in het algemeen, in ere houden.



Joop Ledeboer, Den Haag.

Clowns | Tweede Kamer net circus

De Tweede Kamer is af en toe net een circus. Aan de komende verkiezingen in maart hopen ruim tachtig partijen mee te doen. Dit vraagt opnieuw om de invoering van een kiesdrempel. Anderzijds zou ik na de verkiezingen het optreden van pipo’s als Klaver, Krol, Baudet en Marijnissen niet willen missen in de piste. Wat is een circus zonder clowns?



E.J. Kwint, Steenwijk

Trump | Voor verbinding heb je twee partijen nodig

In zijn speech probeerde Joe Biden zich te presenteren als een ‘verbinder’ van alle Amerikanen. Als de Democraten in het Congres de impeachment doorzetten en Joe Biden met een grote stapel decreten alle besluiten van zijn voorganger ongedaan maakt, dan zijn dit niet bepaald ‘verbindende’ signalen. Het is wel duidelijk dat Trump recent zijn presidentschap heeft besmeurd en dat impeachment nu misschien wel op zijn plaats is. Dit in tegenstelling tot de door de Democraten geïnitieerde ‘Russia Gate’ en de eerste impeachment. Dit waren pure partijpolitieke pogingen om het presidentschap van Trump te beëindigen. Zij hebben het verlies van Hillary Clinton wel toegegeven, maar ook nooit willen accepteren. Conclusie is dus dat voor een verbinding twee partijen nodig zijn, die ‘zichtbaar’ toenadering zoeken en vooral tonen.



Koos de Jong, Den Haag.



