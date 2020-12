Reacties op toeslagenaffaire: ‘Wat een laffe bedoening’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 1 december in de krant verschenen over onder meer de mogelijke ‘prins Bernhard-belasting’ en drukte in de winkelstraat.

Prins Bernhard-belasting | Hij en z’n collega’s houden onbetaalbaarheid in stand

‘Prins Bernhard-belasting PvdA valt verkeerd bij Prins Bernhard’, AD.nl 30-11). Prins Bernhard van Oranje is boos. Zijn naam wordt verbonden aan een nieuwe belasting voor huisjesmelkers. Hij realiseert zich blijkbaar niet dat hij en zijn vrienden, Tweede Kamerlid Van Haga bijvoorbeeld, er mede voor zorgen dat vastgoed met name in de Randstad onbetaalbaar wordt. Zijn spaarpot, die toch al goed gevuld is, is blijkbaar belangrijker. Misschien moet hij leren in te zien wat voor ellende hij en zijn maten aanrichten.



Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede.



Prins Bernhard-belasting 2. | Prima streven, maar maak het niet al te persoonlijk

Fijn dat er nog steeds een partij is die onrecht bestrijdt. Maar dat ze het een naam geven van een levend persoon, vind ik niet fair.



Johan Arentshorst, Woerden.

Black friday | Een uur eerder dicht zorgt voor nog meer drukte

Burgemeesters in overleg of de drukte bij het winkelend publiek beter te verdelen is. Als de horeca, die veel geïnvesteerd heeft om coronaproof te zijn, opengaat, zou een groot deel van het winkelend publiek hier gebruik van maken, waardoor de oploop en rijen bij de winkels verminderen. Hier zou de overheid uiteraard aan moeten meewerken. De winkels een paar uur eerder sluiten veroorzaakt alleen maar meer drukte tijdens de openingstijden.



John Mook, Rotterdam.

Pauw komt binnen | Kijk het programma even terug, dan weet je beter

Voor al die mensen die zo nodig de winkels moesten overstromen, veelal zonder mondkapje met Black Friday: kijk eens naar de uitzending van Pauw komt binnen van afgelopen zondag. Dan weet je wat er met je kan gebeuren en dan kijk je de volgende keer wel uit je doppen en blijf je liever thuis. Jeroen Pauw wil ik een groot compliment maken voor de manier waarop hij met deze zieke mensen sprak. Je moet er toch niet aan denken dat je aan de beademing moet en dan na ruim een halfjaar nog niet hersteld bent? Mensen, denk goed na voor je de straat op gaat en neem gewoon een mondkapje mee. Niet alleen uit eigenbelang, maar ook voor je medemens en het ziekenhuispersoneel.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Coronavaccin | Verhoog zelf je weerstand en eet flink wintergroente

Vaccin, vaccin en nog eens vaccin, we horen niets anders meer. Dat zou dan alles moeten oplossen, maar zo werkt het niet. Wij zullen veel beter voor onze weerstand moeten gaan zorgen, dat wil zeggen dat we gewoon ouderwets groenten van het seizoen moeten gaan eten. In wintergroenten zitten heel belangrijke stoffen die ons gezond houden en daar hoor ik dus niemand over. Iedereen heeft het over vitamine D maar alleen werkt dat niet, er moet calcium bij en dat zit in de wintergroenten, neem ook gerust een extra stukje kaas of een glas melk of bakje yoghurt. Het virus is er nu eenmaal en we zullen het zelf moeten verslaan. Als we allemaal ons verstand gaan gebruiken zal de situatie zoals die nu is gauw voorbij kunnen zijn.



Thea Servaes-Weetink, Maastricht.

Economische schade files | Voer op wat strategische plekken 80 kilometer in

‘Miljardenschade door files’ (AD 30-11). Volgens deskundigen zou een verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur, een behoorlijke vermindering van de filedruk ter plekke opleveren. Iets voor een kostbaar en langdurig onderzoek. Mijn voorstel: vervang op een paar strategische plekken de borden van 100 naar die van 80 en binnen twee maanden weet je of het echt helpt. Of zou minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat niet goedvinden?



Peter van Schagen, Bilthoven.

Toeslagenaffaire | Dit is de zoveelste dreun voor vertrouwen in politici

Hoewel iets dergelijks te verwachten was, kwam het parlementaire onderzoek naar de toeslagenaffaire bij mij en heel veel anderen aan als de zoveelste dreun ten aanzien van het vertrouwen in de overheid. Het was ontluisterend, hoe werkelijk alle hoofdrolspelers in dit drama steeds anderen als zondebok trachtten te duiden om zelf buiten schot te blijven. En dat geldt zowel voor politici als de (top)ambtenaren. Wat een laffe bedoening was dit. En verontrustend is dan wel dat dit als een blauwdruk voor de elite van Nederland gezien kan worden. Geen wonder dat steeds meer burgers zich steeds meer van de politiek afkeren en niet meer zullen gaan stemmen. Dat wordt nog versterkt door het lachwekkende drama bij Forum voor Democratie. Op deze manier gaat het echt niet goedkomen.



M. Heijndijk, Rockanje.

