Reacties op toeslagenaffaire: ‘Wat een verbale diarree zal dat Catshuisoverleg weer opleveren’

Toeslagenaffaire | Minister Wiebes kan toch niet meer?

‘Politici zitten in gevarenzone’ (AD 22-12). De kopstukken van de toeslagenaffaire staan weer eens in de krant: Rutte, Asscher, Hoekstra en Wiebes. Met name die laatste heeft er in Groningen al een puinhoop van gemaakt. Ook daar zijn de meeste mensen nog niet schadeloos gesteld. Toch weer als minister het kabinet binnengeloodst. Een ja hoor, weer een puinhoop. Heeft de VVD nu echt geen integere kandidaten, die geschikt zijn op deze positie?



Johan Bosch, Montfoort.

Toeslagenaffaire 2. | Mijn stem gaat deze keer naar CDA’er Pieter Omtzigt

Ik heb altijd links gestemd. En zeker nog nooit CDA. Ik heb niks met hun degelijke, christelijke achtergrond. Maar de wonderen zijn de wereld niet uit: voor het eerst sinds mijn 18de ga ik CDA stemmen. Een voorkeursstem op Pieter Omtzigt. Eindelijk een politicus die doet waarvoor we ze kiezen: met volharding, tegen de stroom èn tegenwerking in, strijdt hij met groot rechtvaardigheidsgevoel tegen corruptie van achterbakse politici en overheidsambtenaren.



K. Harkema, Amersfoort.

Toeslagenaffaire 3. | Wat zal dit weer opleveren?

‘Dreigt het failliet van de democratie?’ (Column 22-12). Haarscherpe column van Eus weer, complimenten. Wat een verbale diarree zal dat Catshuisoverleg weer opleveren van onze regering. De schande van het verkwanselen van onze democratie zal er weer van afdruipen. In ieder geval zal Wiebes moeten vertrekken, dat had na zijn bemoeienis in Groningen al moeten gebeuren. Verder heb ik een oplossing: van iedere schuldige betrokkene, dus óók personeel van de belastingdienst, één procent van het salaris inhouden. Dan het totaalbedrag hoofdelijk verdelen over de gedupeerden. Dit moet binnen een week lukken. Een paar keer drukken op een toets en klaar is Klara.



Hidde Bouma, Wijk bij Duurstede.

Vast in Engeland | Laten we alle zeelui ook niet vergeten

Wat een gedoe over mensen die niet naar Nederland kunnen reizen vanuit Engeland. Vrachtwagenchauffeurs die gewoon het werk doen, reageren volgens mij iets gelatener. Voor de goede orde: er zijn wereldwijd zeelieden die het afgelopen jaar niet thuis geweest zijn, omdat zij in een groot aantal havens niet van het schip af mogen en de aflossers niet aan boord mogen. Deze belangrijke beroepsgroep wordt elke keer vergeten. Ik vind het vervelend voor iedereen die kerst en oud en nieuw niet bij de familie kan zijn, maar maak er niet zo’n zielige toestand van.



Henk Mostert, Rotterdam.

Vast in Engeland 2. | Zorg dat chauffeurs voor kerst terug zijn

‘Het vasteland is ver’ (AD 22-12). Mensen, wat een armoe op de weg van en naar Groot Brittannië. Een drama waar geen eind aan komt. Alsof het ook iemand wat kan schelen. Regering, zorg dat de chauffeurs met de feestdagen thuis kunnen komen of desnoods in hotels worden ondergebracht. Zet het leger in om bij de belangrijkste functies te ondesteunen. Dat de schepen en treinen, vrachtwagens aan de overkant kunnen brengen. Iedereen weet dat het oorlog is tegen een virus, dus het leger is geen volksvijand, maar een logistieke hulp die de zaken in goede banen leidt.



Kees van den Burg, Oosterwolde.

Green deal | Stuur een brief aan het Vaticaan

‘Green Deal van EU ontbeert onderbouwing’ (Opinie 22-12). Annie Schreijer-Pierik heeft natuurlijk gelijk met haar betoog, maar ongelijk door destijds in te stemmen met het akkoord van Parijs. Want zonder het beteugelen van de bevolkingsexplosie, met name in de zogenaamde arme landen, blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open. Als invloedrijke CDA’er vraag ik haar samen met haar collega’s een open brief aan de paus te sturen om te pleiten voor het toestaan van anticonceptie. Dit heeft niet alleen een positief effect op het klimaat, maar verminderd ook het kinderleed en de armoede in de arme landen.



John During, Losser.