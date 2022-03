Reacties op toespraak Biden: ‘President spreekt juiste taal’

‘Het vervoer van kwetsbare leerlingen laat te wensen over’ en ‘Alsjeblieft niet terug naar de permanente wintertijd’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 29 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval Oekraïne | Juist nog even de druk van maatregelen handhaven

‘Rusland wil onder sancties uitkomen’ (AD 28-3). Poetin probeert nu onder de sancties uit te komen door zich alleen op het oosten van de Oekraïne te richten. En zo in het zadel te blijven. Maar het feit blijft dat hij een oorlogsmisdadiger is en bovendien niet te vertrouwen. Dus laten we nu weer niet meteen stoppen met alle sancties, maar deze gewoon blijven volhouden tot Poetin met zijn regime weg is. Dit is de enige manier om deze massamoordenaar te stoppen.



Dick Gravekamp, Berg en Terblijt.

Vervoer kwetsbare leerling | Met goede afspraken kom je er toch wel uit zeker?

‘Urenlang onderweg van en naar school’ (AD 28-3). Het vervoer van kwetsbare leerlingen laat te wensen over. Misschien denk ik er te makkelijk over, ik ken de situatie van al deze mensen niet. Als ik echter lees dat een school ongeveer een kwartiertje rijden is, bekruipt mij toch de vraag waarom iemand dan niet zelf het kind naar school brengt. Een school is niet altijd om de hoek, maar ouders met kinderen die normaal onderwijs volgen moeten het ook zelf uitzoeken. Afspraken maken met het werk en de kinderen zelf halen en brengen. Zwaar? Ja, maar het is wel je kind.



Renata van der Hulst, Boskoop.

Zomertijd | Heerlijk dat licht en de lange zomeravonden

‘Stop met de zomertijd, leve de Vierseizonentijd’ (AD 26-3). Mag ik ook eens iets anders laten horen dan het negatieve geluid over de zomertijd? Voor mij is de zondag in het laatste weekend van maart de mooiste dag van het jaar en de op één na mooiste dag is 21 december, vanaf welke de dagen weer gaan lengen. Heerlijk dat licht en de lange zomeravonden. Alsjeblieft niet terug naar de permanente wintertijd. Met het compromis van een half uur permanent verschuiven zou ik nog wel kunnen leven. Maar doe er maar lang over om dat te beslissen.



J. Joosen, Oosterhout.

Studieschuld | Er is qua schulden in al die jaren niet veel veranderd

Tijdens mijn hbo-studie in Haarlem, decennia geleden, waren er studenten die per maand meer geld uitgaven dan zij hadden. Ik heb dagelijks gedurende zo’n vijf jaar enkele uren gewerkt en nooit schuld opgelopen. Nu lees ik dat sommige studenten schuld hebben. Wat dat laatste betreft is er de laatste halve eeuw niet zoveel veranderd. Daarbij: je bent regisseur van je eigen leven, toch?



Jacques van Bemmelen, Zutphen.

Oekraïne-EU | Laat de huidige situatie niet verder escaleren

Met stijgende verbazing en onbegrip het artikel van twee honorair consuls gelezen, die premier Rutte oproepen om de voorbarige uitspraken van Von der Leyen te volgen over de toetreding van Oekraïne tot de EU. Van dergelijke mannen zou je toch een verstandigere en diplomatiekere opstelling verwachten, die geen olie op het vuur gooien. Maar zij lijken politiek correcte huiskamerfilosofen te zijn, die voorbij gaan aan het feit dat Rusland kernmacht is met aan het hoofd een onberekenbare gek, die indien zijn missie niet zal slagen, tot alles in staat is. Met het idee om Russische schepen te boycotten in Nederlandse havens, weet je zeker dat als de strijd escaleert de eerste bom op Rotterdam zal vallen. Veel dank als Rotterdammer voor deze ‘geniale voorstellen’, maar hoop wel dat Rutte zich niet van de wijs laat brengen, zodat de huidige gevaarlijke situatie niet nog onnodig groter wordt.



Paul Lalleman, Rotterdam.

Toespraak president Biden | Hij spreekt de juiste taal

‘Blunder van Biden of wil hij Poetin echt weg krijgen?’ (AD 28-3). Biden spreekt harde taal over Poetin. Dankuwel president Biden, u spreekt juiste taal. Michael O’ Hanlon vindt dat je met Poetin moet onderhandelen. Stop met pamperen. Natuurlijk moet Poetin weg, massamoordenaar. Denk eens aan het vreselijke leed dat hij de mensen aandoet. Niemand wil toch zo’n president?



Truus Schoonderbeek-Kok, Hooglanderveen.

Belastingen | We willen toch niet terug naar enclaves in België?

‘Bewijs is er: rijke betaalt niet meer belasting’ (AD 26-3). De kop had ook kunnen zijn: ‘Lage inkomens betalen nagenoeg géén belasting, maar profiteren wél veel meer van overheidsuitgaven’. Beide zijn waar, maar de invalshoek is anders. Als ik vakantiegeld krijg, wordt meer dan de helft ingehouden door onze overheid. Wat er na het graaien overblijft, dat is dan voor mij. Nu behoor ik niet tot de meestverdienende 1 procent van Nederland, maar ik wil liever toch niet terug naar de tijd dat de vermogende Nederlanders vluchtten. In België ontstonden hele Nederlandse enclaves van belastingvluchtelingen. Willen we daar naar terug?



René van Oevelen, Lage Mierde.

