Reacties op truckersdemonstratie: Demonstreren tegen hoge energieprijzen is passender

Truckersdemonstratie | Demonstratie tegen hoge brandstofprijs passender

‘Chaos in Haagse binnenstad door coronademonstratie’ (AD.nl 12-2). Had Freedom Convoy Nederland, een rijdende en blokkerende demonstratie tegen de coronamaatregelen, door truckers en andere gemotoriseerden, een jaar geleden plaatsgevonden, dan zou ik het nog snappen. Nu komt het, met het eind van alle coronabeperkingen in zicht, een beetje over als mosterd na de maaltijd en een dagje uit met de stichting. De demonstranten, die zich volgens de berichten netjes hebben gedragen, dat mag ook wel eens gezegd worden, zouden beter actie gevoerd hebben tegen de absurd hoge energieprijzen (gas, brandstof en elektriciteit). Dat was vandaag de dag passender geweest en had hen ongetwijfeld meer steun, begrip en medestanders opgeleverd.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Truckersdemonstratie II | Een echte reden is er niet, dit is gewoon na-apen

Eigenlijk is het best sneu hoe weinig eigen ideeën onze ‘beroepsdemonstranten’ hebben. Zien ze gele hesjes in België en Frankrijk dan gaan ze dat ook doen. Zien de boeren een optocht van trekkers in België, gaan ze dat doen. Zien de truckers in Canada een blokkade, gaan ze dat doen. En waarom? Gewoon om na te apen want een eigen reden voor protest hebben ze niet. Best zielig.



C. Lamens, Swifterbant.

Samenwerken PVV en FVD | Verwerpelijk om gekozen politici even opzij te zetten

‘Oproep Kaag (D66) en Klaver (GroenLinks): Ga niet in colleges met Forum en PVV’ (AD.nl 12-2). Jesse Klaver heeft een nieuwe vriendin, eerst Lilianne Ploumen, nu Sigrid Kaag. Mag ik vurig hopen dat mensen wakker blijven en in ieder geval GroenLinks en D66 links laten liggen? Praten over polarisatie en discriminatie, maar het zelf in hoge mate toepassen. In feite best verwerpelijk. Wanneer je op voorhand collega’s die democratisch zijn gekozen opzij wilt zetten, ja mevrouw Bergkamp, dan ben je ‘knettergek’ en oliedom. En bovendien nogal arrogant. We moeten allemaal praten met de tong van Sigrid Kaag en Jesse Klaver, dat is niet te hopen voor dit land.



Roos Buisman, Schiedam.

Verruwing Kamerdebatten | Politieke leiders hebben een voorbeeldfunctie

‘Kamerlid mag een minister niet meer knettergek noemen’ (AD 12-2). De taalverruwing in de Tweede Kamer is jaren geleden al ingezet door Geert Wilders. Natuurlijk komt hij niet met Tweede Kamervoorzitter Bergkamp praten. Wilders vindt dat hij ‘alles moet kunnen zeggen’. Alsof een volksvertegenwoordiger in de voorbeeldfunctie geen verantwoordelijkheid heeft om de ander met respect te benaderen. De onlangs overleden politicus en oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn sprak zijn bezorgdheid uit over de manier waarop Kamerleden met elkaar omgaan. Dat dit gedrag wordt overgenomen door velen in de samenleving die menen ook ‘alles te moeten kunnen zeggen’, is evident. Kinderen leren op school al dat pestgedrag niet wordt getolereerd en dat schelden een teken van zwakte is. Misschien heeft Geert Wilders zijn school niet afgemaakt?



Peter Nieuwenhuizen, Houten.

Oekraïne | Poetin heeft weinig te winnen bij een inval

‘Biden: Rusland kan Oekraïne deze week binnenvallen’ (AD 12-2). Het gaat niet zo best met de populariteit van enkele westerse politieke leiders. Een dreigende inval in Oekraïne door de Russen pakt alle aandacht van de pers. Is die dreiging wel echt of kunnen Biden, Macron, Johnson en anderen zich binnenkort op de borst kloppen dat zij een oorlog hebben voorkomen? Poetin heeft nauwelijks iets te winnen bij een inval in Oekraïne, behalve het voorkomen van een Navo-lidmaatschap. Ofwel vermeende dreiging vanuit het westen. Het zal wel uitdraaien op: gelukkig is een akkoord bereikt tussen de grote mogendheden. Geen oorlog dus. Iedereen gelukkig, ook de baasjes van Oost en West.



Peter Valk, Houten.

Inflatietest | Even niet opletten en het bosje is kleiner geworden

Ik kan me helemaal vinden in de reactie van naamgenoot Nanny Barthen in de krant van zaterdag. Regelmatig koop ik bloemen bij de supermarkt Jumbo in Oud-Beijerland. Zo ook afgelopen week: Jumbo heeft veel verse bloemen en wekelijks een aanbieding, twee bosjes voor 5 euro. Bij aankoop van één bosje moet de normale prijs betaald worden: 3,99 euro. Toevallig ontdekte ik dat ieder bosje maar negen bloemen telt. Bij navraag werd gezegd: ‘Oh, dat is al zo lang, ook bij de rozen’. Kortom: ‘Je wordt al zo lang beduveld, dat je dat niet eerder gezien hebt’. Op deze manier houdt Jumbo de prijzen inderdaad onveranderd, maar worden wij als consument behoorlijk in de maling genomen.



Nanny de Vleeschhouwer, Oud-Beijerland.

