Reacties op tweedeling: ‘Nog niet duidelijk? Kijk naar Rusland en Roemenië’

Roemenië: 500 doden op één dag, Nederland? 17! En een ander onderwerp uit het nieuws dat lezers bezighoudt: het klimaat richt zijn pijlen ook op ons.

Roemenië en Rusland, duidelijker kan het niet

‘Na de genadeslag van Derk Sauer zweeg Raisa Blommestijn’ (Column 28-10). Prachtige man die Derk Sauer. Hij bleef rustig tijdens het interview van Jinek met rechtsfilosoof Blommestijn. De rechtse directe was nog duidelijker dankzij het (hoge) aantal ongevaccineerden in Rusland en de paniek aldaar. Raisa was niet meer te horen. En wie dan nog niet gelooft in het positieve van vaccinatie moet het artikel over Roemenië maar lezen (AD 28-10). Op één dag 500 doden, in Nederland 17. Terwijl het inwonertal nagenoeg hetzelfde is.



P. van der Have, Hazerswoude.

Onvoldoende capaciteit zorg niet afreageren op ongevaccineerden

Reacties op vijfde virusgolf: ‘Het is geen coronacrisis maar een zorgcrisis’ (AD 27-10). De zorg vraagt al jaren onze aandacht (ik heb er 25 jaar gewerkt), en nu de overheid achter de feiten aanloopt omdat ze niet geïnvesteerd hebben in de zorg, op alle vlakken, gaan we vingertjes wijzen naar de niet-gevaccineerden? Wat gaan we doen nu de zorgcapaciteit afneemt? Dit is een vraag die we jaren geleden moesten stellen. Niet nu. Lieve mensen: gebruik je gezonde, logische verstand.



Lian van Loon

Kabinetspartijen kijken alsof ze een wereldprestatie leveren

‘Anticampagne tegen Rutte ontploft in het gezicht van CDA’ (AD 28-10). Met opgerolde mouwen en lachende gezichten op weg naar de langste formatie. Het wordt bijna gepresenteerd als een geweldige prestatie, maar het is in mijn ogen een wanprestatie, een nepvoorstelling waarin het landsbelang en het belang van de burgers ondergeschikt lijkt aan toegedekte motieven en belangen van de hoofdrolspelers. Waar is de schaamte? Het is een schande.



Herwijn van Elswijk, Zoetermeer.

Verbijsterend om nu met ‘supporters’ Feyenoord in gesprek te gaan

‘Koevermans voelde zich niet meer veilig’ (AD 28-10). Verbijsterend, de brief van de zichzelf Feyenoord supporters noemende, maar volgens mij criminele mafkezen. Zij willen de dialoog aangaan met het Feyenoord-bestuur. Wat een hoogmoed en waanzin. Dat is net zo gek als een ontmoeting tussen Caloh Wagoh, de groep-Taghi, de Vereniging van Gevangenisbewoners en het ministerie van Economische Zaken over de oneerlijke verdeling van de economische koek. de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils reageerde positief op het voorstel. Misschien kan hij beter eerst een praatje maken met Mark Koevermans. De gewenste dialoog is geen doekje voor het bloeden, maar een pleister na een onthoofding.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Hooligan wordt vaak verward met supporter

Ik las in AD dat Mark Koevermans ‘supporters die een speurtocht hadden uitgezet langs de huizen van kopstukken van Feyenoord, voor zijn woning zag verschijnen. De voordeur werd beklad, er werd een ruit ingegooid’. Een supporter is iemand die een club steunt. Een hooligan is een voetbalvandaal. Leg mij uit waarom er in de media dikwijls foutief over supporters gesproken wordt in plaats van over hooligans als er sprake is van vandalisme en criminaliteit.



Vanessa Ekkel, Zwolle.

Terug bij Oranje, we vergeven je de uitstap

‘Ontslag van Ronald Koeman kondigde zich al maanden aan’ (AD 29-10). Zoals Johan Cruyff altijd heeft gezegd ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’. Dus Koeman, je kunt straks het stokje overnemen van Louis van Gaal. We vergeven je de fout om destijds het Nederlands elftal in de steek te laten voor je jeugdliefde Barcelona. Maar er zal natuurlijk ook hier weer gepresteerd moeten worden. Sterkte!



Bas Dielemans, Schiedam.

Klimaatcrisis richt zijn pijlen op ons

Briefschrijver Van der Heijden meent dat de mens het klimaat niet kan beïnvloeden en noemt die mening gezwam. In gedachten kwam bij mij de vergelijking op tussen de briefschrijver en de minister van Saddam Hoessein die, terwijl de Amerikanen al achter hem langs marcheerden, verkondigde dat het onoverwinnelijke Iraakse leger deze moeder aller oorlogen binnenkort zegevierend zou afsluiten. Kijk naar buiten, de tanks komen net de hoek om rijden en richten hun kanonnen op u, helaas zal uw bunker niet standhouden.



Berend Moltmaker, Berkel en Rodenrijs.

