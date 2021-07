Reacties op uit de kast komen: ‘Een leven lang ‘liegen’ over de identiteit’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 5 juli in de krant verschenen over onder meer slavernij, Louis van Gaal en uit de kast komen.

Slavernij | Het wakkert verdeeldheid alleen maar verder aan

‘Excuses slavernij verdelen kabinet’ (AD 3-7). Vorig jaar werd het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ingesteld. Had dit college maar aanbevelingen gedaan in de trant van: ‘Er zijn in het verleden misdrijven gepleegd, maar het is te lang geleden om daar nu nog excuses voor te vragen. We gaan er met z’n allen voor zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren’. Maar nee, het college verlangt juist een nationaal excuus. Mark Rutte voorspelde het al eerder: na anderhalve eeuw nog excuses maken voor het slavernijverleden jaagt de tegenstellingen in Nederland juist aan. Ik ben bang dat hij gelijk krijgt.



R. Kroese, Voorschoten.

Louis van Gaal | Als ze ‘veredelde sterren’ zijn, kan hij er iets aan doen

‘Van Gaal laat zich zien bij uitzwaaitraining Leeuwinnen en haalt uit naar veredelde EK-sterren’ (AD.nl 3-7). Beste meneer van Gaal, als u dat vindt, pak uw kans en doe er wat aan. Dan kunnen we misschien weer van een goed voetballend en succesvol Nederlands elftal genieten, tijdens het komende WK. Want de sterren hebben we zeker. Ze moeten alleen nog leren om op de juiste manier te gaan shinen. En dat zou u ze bij kunnen brengen als padre del fútbol. Ik wacht uw beslissing in spanning af.



Clasien Calboo-Heideman, Vianen.

Huisdieren | Niet alleen honden schuldig

‘Heterdaadje: verse drol op 100 meter’ (AD 3-7). Ook deze week weer een artikel in uw krant over hondenpoep. Een makkelijke invulling in deze tijd. Of de hondenpoep is te koppelen aan een hond is maar de vraag. Ook katten laten poep achter en zorgen daarbij ook voor andere schade in de natuur of aan bezit. Dagelijks raap ik in de tuin en omliggend groen poep op. Of het van een hond of kat is kan ik niet zien. Een ding is zeker: het is smerig. Ook van de katten. Ik wil niet de discussie aangaan over belasting die hondenbezitters moeten betalen en het ook nog eens verplicht opruimen van de poep. Terwijl katten overal frank en vrij rondlopen en in zandbakken resten achterlaten en daarbij ook nog eens vogels opvreten (waaronder huisdieren). Gemeenten zouden daar eens wat aan moeten doen. Schaf of de hondenbelasting af of roep hem ook in het leven voor katten. Behandel kattenbezitters hetzelfde als hondenbezitters. En redactie, spreek in de toekomst over poep en niet hondenpoep. Dit weekend passeerde ik in het recreatiegebied mensenpoep. Ook dat is ranzig. Net zoals volle luiers in het groen.



Astrid van Es, Zoetermeer.

Lale Gül | Mooie column over Hazes

‘Hazes als ideale hulp voor de integratie’ (Column 3-7). Lale Gül heeft, als tijdelijke vervanger van Saskia Noort, een prima column geschreven over fenomeen André Hazes. Laten we haar koesteren en uitkijken naar nog meer literaire pareltjes van haar hand. Ik ben in ieder geval al een beetje verliefd op Lale Gül.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Uit de kast | Tragisch als je zo lang moet liegen over je identiteit

‘Voor veel mensen lig ik eruit’ (AD 3-7). Wat een tragisch verhaal. Je bent 71 als je uit de kast komt. Een leven lang ‘liegen’ over je identiteit. Opgesloten in de uitleg die men aan de Bijbel geeft. Misschien komen er weer negatieve reacties over kerk en geloof in de krant. Zo jammer, maar wel logisch. Toch heeft hij ook iets positiefs overgehouden aan zijn streng christelijke opvoeding. De andere invulling van de Bijbelverhalen. Over liefde, hoop en verbinding. Hij is gelovig zonder kerk maar met God als mysterie. Hij heeft vertrouwen dat het goed komt na zijn dood. Daar helpen geen verontwaardigde kerkgangers bij om hem dat af te pakken. Sterkte voor zijn vrouw die het motto onderschrijft: ‘Liefde is liefde’.



Truus Groothuis, Culemborg.

Vakantie | Jeugd niet opgewonden van tripje in eigen land

‘Blijf lekker in ons eigen land’ (Brieven 2-7). Goedbedoeld advies van Welmoet van der Sluijs. Het moois dat ze noemt in eigen land zijn voorbeelden waar jongeren niet opgewonden van raken. Die willen feesten. En of ze feesten in Renesse, Amsterdam, Texel of Mallorca, het blijft een risico. Dat zien we in Enschede. Er is in ons land inderdaad veel moois, en je kan ook op een veilige manier vakantie vieren. Dat kan overal. Als je in Zuid-Europa fietst, wandelt of naar het strand gaat, dan is dat net zo veilig en je kan meestal buiten eten op voldoende afstand.



Hugo den Hoed, Bergambacht.

Kolencentrale | Geen Europees beleid?

D66, GroenLinks en PvdA willen nog dit jaar een kolencentrale sluiten. In Polen wordt capaciteit bijgebouwd die de gehele Nederlandse productie verre overtreft. Nederland moet van het aardgas af. In Duitsland krijg je subsidie op aardgas. Waar is het Europese beleid? Of is Nederland gekke Henkie van Europa?



H. Meeder, Spijkenisse.

