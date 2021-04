Reacties op uitblijven versoepelingen: ‘Dat gezeur in de media maakt het helemaal ondraaglijk’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 13 april in de krant verschenen over onder meer de uitblijvende versoepelingen en de formatie.

Versoepelingen | We zijn er bijna, nog maar heel even volhouden

De derde golf is helaas nog niet over de top, het vaccineren vordert niet snel genoeg. Dus nu nog geen versoepelingen. Het voelt als een drama, maar al dat gezeur erover op radio, tv en in andere media maakt het helemaal ondraaglijk. Daar word je pas echt gedeprimeerd van. Natuurlijk is de huidige situatie voor velen een ramp. Als de situatie verslechtert, is opnieuw heel Nederland, inwoners, economie en zeker de zorg, daar het slachtoffer van. Maar met de vaccinaties komt het eind van de coronacrisis echt in zicht. Dus waarom opgeven als het doel bijna is bereikt? Anders zijn ook alle offers die iedereen de afgelopen tijd heeft gebracht voor niets geweest. En dat zou pas echt als een enorme deceptie voelen.



Ate Tuitman, Maassluis.

Vaccinaties | Wel geprikt? Niet geprikt? Een administratie van niks

Wat een onoverzichtelijke gedoe bij het vaccineren. Ik heb op 4 april mijn AstraZeneca-injectie bij de huisarts gekregen en vrijdag 6 april krijg ik van de GGD een brief dat ik een afspraak kan maken voor een injectie. Er zijn zoveel mensen die snakken naar een vaccinatie en dan blijkt er niet eens een goede administratie te zijn over wie er nu wel of niet zijn inenting heeft gehad. Ik zou graag mijn plaats bij de GGD aan iemand afstaan die hem hard nodig heeft, maar dat mag natuurlijk weer niet.



Gonnie Mansveld, Rijswijk.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins:

Proefevenement | Ook zonder smartphone kun je naar het theater

‘Lezersbrieven’ (AD 10-04). In tegenstelling tot wat een briefschrijver denkt, is het niet zo moeilijk of duur om naar een proefevenement te kunnen. Komende zondag ga ik naar een theatervoorstelling. Het testen gaat via ‘testen-voor-toegang’, een website van de overheid. De test is gratis en moet gebeuren binnen veertig uur voor aanvang van de voorstelling. Ook ik heb geen geavanceerde telefoon, wat bij de schouwburg eerst een probleem leek te worden. Maar je krijgt de uitslag van de test per mail en kan die dan op je telefoon zetten. Mensen zónder smartphone kunnen de mail printen en die tonen als bewijs van je negatieve test. Dus ook voor mensen zonder smartphone is er de mogelijkheid om na een kosteloze test een evenement te bezoeken de komende tijd.



Martine Knotters, Geertruidenberg.

AD 75 jaar | Online de krant lezen spaart onze bossen

‘AD online is óók voor gezelligheid’ (AD 10-04). Wat leuk dat hoofdredacteur Hans Nijenhuis mij onder de jongeren schaart. Ja, ik lees de krant alleen digitaal. Zelf heb ik een abonnement met alle toeters en bellen. Elke ochtend even downloaden, omzetten in pdf-formaat en lezen maar. Heerlijk om die krant zo te lezen, met als voordeel dat er geen bomen gekapt hoeven voor mijn krant. Als meer mensen dat doen, besparen we misschien een bos. Voor ik het vergeet te zeggen: ik ben 72 jaar oud.



Wouter Paarhuis, Erica.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verkiezingen | Den Haag is te haastig aan het formeren geslagen

Vanwege de coronacrisis wilde iedereen na de verkiezingen logischerwijs een snelle formatie. Wat mij betreft kan er in de Dikke van Dale een nieuw spreekwoord worden opgenomen: Haagse spoed is zelden goed.



Spico Hellinga, Arnhem.

Brief van de dag | Vroeger noemden Kamerleden elkaar ‘excellentie’, nu ‘verrader’

In de ‘Brief van de Dag’ van 10 april werd aangekaart hoe onze Tweede Kamer qua kennis en ervaring achteruitgaat. Maar ook op gebied van communicatie wordt het steeds erger. Mijn oren vielen van mijn hoofd toen ik een fractievoorzitter van een politieke partij in Nederland hoorde zeggen dat er ‘op een beschaafde manier’ met elkaar moest worden gesproken. Ik heb als kiezer altijd netjes mijn stem uitgebracht, maar de afgelopen maanden denk ik vaak: ik doe het niet meer, ik ga nooit meer stemmen, wegens de manier waarop de leden van onze Tweede Kamer met elkaar omgaan. Velen moeten blijkbaar met stemverheffing spreken en scheldwoorden als ‘leugenaar’, ‘verrader’ en meer van dat soort woorden uiten om hun gelijk te halen. Dan denk ik dat dít niet mijn volksvertegenwoordiging is. Hoe deze mensen met elkaar omgaan vind ik verschrikkelijk. Het ontbreekt hen regelmatig aan menselijk respect. Als dít in het zaken- of bedrijfsleven gebeurt, is het einde oefening. Maar in de Kamer mag je blijven zitten en niemand die je erop aanspreekt. Vroeger noemde men de minister of staatssecretaris ‘excellentie’ of ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’. Maar tegenwoordig ‘leugenaar’ of ‘verrader’.



Ria Wijnen, Zuidland.

Bekijk hieronder onze video’s over de formatie:

Britse Koningshuis | Doe nou niet alsof prins Philip je beste vriend was

‘Trouwe dienaar van The Firm met lak aan het protocol’ (AD 10-4). Moet je respect hebben voor de doden? Natuurlijk, maar we hoeven ook niet te doen alsof ze heiligen zijn geweest. Prins Philip heeft vreselijke dingen gedaan en nu hij is gestorven, negeren we dit volledig en wordt in allerlei artikelen gedaan alsof hij een held was. Ik vind dat dit anders moet. Er moet eerlijk worden gesproken over zijn leven. Hij heeft racistische, seksistische en compleet gevoelloze dingen gezegd, maar dat wordt afgedaan als een blunder of een geintje. Ik zeg absoluut niet dat we met zijn allen grappen moeten maken (of zoiets) over zijn dood, maar alsjeblieft, doe nou niet alsof hij je beste vriend is geweest.



Mette Loman, Utrecht.

Eredivisie | Arjen Robben heeft zijn beste tijd gehad

Verloren zoon Arjen Robben maakt z’n rentree bij FC Groningen en heel voetbalminnend Nederland kwijlt... Hij voegt alleen niets toe, kan de eredivisie niet meer bijbenen en treedt nota bene op als invaller. Cruijff, Rijkaard en Kuyt keerden terug op het oude nest en namen hun ploeg bij de hand om een prijs te pakken. En met succes. Robben is vergane glorie en moet lekker een balletje gaan trappen in Haren. Blijft hij in ieder geval heel.



Aart van Veen, Doorwerth.

Volledig scherm Arjen Robben komt het veld in tijdens het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en SC Heerenveen van afgelopen weekend. Hiermee begonnen zijn eerste speelminuten sinds hij zes maanden geleden geblesseerd raakte. © ANP