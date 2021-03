Reacties op uitblijven versoepelingen: ‘Waarom niet direct beginnen met het vaccineren van 60-plussers?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 23 maart in de krant verschenen over onder meer het uitblijven van versoepelingen en de financiële problemen bij Feyenoord.

Geen versoepelingen | De druk om AstraZeneca te accepteren groeit

‘Kabinet: versoepelen pas na prik 60-plus’ (AD 22-3). Het besluit van het demissionair kabinet om de eerder toegezegde versoepelingen uit te stellen lijkt genomen met de intentie pressie uit te oefenen op de nu nog grote twijfelende groep 60- tot 64-jarigen die op de nominatie staan het omstreden AstraZeneca vaccin toegediend te krijgen om dit alsnog te accepteren. Eerder gaat de boel niét open.



Sonja Leliveld, Nieuwkoop.

Geen versoepelingen 2. | Ik lever mijn ‘beurt’ graag in voor versoepelingen

Prima voorstel. Waarom dan niet direct beginnen om deze 60-plussers te vaccineren, ik sta voor volgende week voor vaccinatie gepland maar wanneer de coronamaatregelen daardoor versoepeld worden ben ik graag bereid om mijn ‘beurt’ in te leveren.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Brief van de dag | Zit de avondklok ons dwars? Kijk dan ook meteen naar de zomertijd

Als Sigrid Kaag (D66) meent dat de avondklok ons levensritme verstoort, doet zij er goed aan te pleiten voor afschaffing van de zomertijd. Zodat we zondag de klok niet hoeven te verzetten. Regering en parlement hebben het afgelopen jaar aangetoond kordaat beslissingen te kunnen nemen. Het afschaffen is minder complex dan coronabestrijding. Bovendien heeft het Europees parlement al besloten dat de zomertijd uiterlijk in 2021 beëindigd moet zijn. Waar D66, als pro-Europese partij, niet aan kan voorbijgaan. Afschaffen van de zomertijd draagt namelijk bij aan ons welzijn. Van tweemaal per jaar de klok verzetten raakt bij menigeen de biologische klok van slag: gezondheidsklachten en stress. Want we kunnen de klok wel terugzetten, maar niet de tijd.



Juist een regelmatige nachtrust is belangrijk voor ons immuunsysteem en maakt ons weerbaarder tegen corona. Een van de redenen voor invoering van de zomertijd was dat als het ‘s avonds langer licht blijft, we ook langer buiten kunnen blijven. Maar dit is juist nu ongewenst. Een extra reden voor schaffing. En aangezien reizen sterk wordt afgeraden of door de coronamaatregelen bemoeilijkt wordt, is verkeer tussen landen voorlopig sowieso beperkt. Dan zal afschaffen weinig problemen opleveren. Bovendien: als landen in Europa uiteenlopende maatregelen tegen corona nemen, hoeft het ook geen bezwaar te zijn als de tijd tussen sommige landen een uurtje verschilt. De zomertijd afschaffen is geen complexe klus. De D66-fractie kan, gesterkt door de verkiezingsuitslag, deze week hieraan bijdragen.



Adriaan Slooff, Arnhem.

Vizier op links | Zo zijn we dus afgezakt: Duitsland van de jaren 30

‘Intimiderende sticker op de deur historicus’ (AD 22-3). Wat een walgelijke actie van Vizier Op Links. Mensen met wie je het niet eens bent, in hun persoonlijke levenssfeer bedreigen. Het is van een niveau dat door de onderwereld wordt gebruikt: ‘Ik weet waar je woont en wie je kinderen zijn’. Ook komt er bij mij een beeld naar voren van een winkel met op de etalageruit een jodenster gekalkt. Voor die winkel een crimineel met een petje op. Ook een ‘geobserveerd object’. Die foto werd gemaakt in Duitsland eind jaren 30. Zover zijn we dus afgezakt. Nazipraktijken in Nederland. Hoe lang tolereren we dat nog?



Ton Groenendijk, Pijnacker.

Gewoon bloot | Weerzinwekkend naakt

Ik moet zeggen, ik werd nogal boos door de beweringen van Angela de Jong, jongstleden vrijdag, aangaande het linkse karakter van de publieke omroep. Maar deze zondag zapte ik nietsvermoedend langs Gewoon. Bloot. Het schokte mij deerlijk. Ook ik heb weleens porno gekeken, maar waar ik nu mee geconfronteerd werd, met het meest weerzinwekkende naakt ooit, waaraan die linkse bende onze onschuldige jeugd letterlijk blootstelt, ja, het is genoeg. Ik snap nu waarom partijen als SGP en FvD zo’n moeite hebben met het publieke bestel. Ik maak bij deze ook mijn excuses naar rechts Nederland.



Eric Huisman, Eindhoven.

Columns | Iedereen wordt het zat, maar we zijn ook verwend

Wat een gezeur en negativiteit in de columns van het AD. Zelfs Eus schrijft steeds negatiever over alle onderwerpen. Linda Akkermans spant helemaal de kroon. Zij wordt overal moe van. Laat hen een voorbeeld nemen aan Frank Poorthuis, die in een voortdurende quarantaine zit. Iedereen vindt dat het kabinet zwabbert en slecht beleid voert. Er is niets onduidelijk aan de maatregelen die worden genomen. De uitvoering ervan hapert soms, maar wat wel en niet mag, is heel duidelijk. Oké, heel Nederland wordt het zat, maar dat is wat anders en zegt meer over hoe verwend we zijn en hoe slecht we met beperkingen kunnen omgaan. Volg Frank Poorthuis, die eindigt met: ‘Dan gaat het land weer open. Let u een beetje op tot die tijd’.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Feyenoord | Straks een flinke korting?

‘Ik moet dit doen, al is niet iedereen fan van mij’ (AD Sportwereld 19-3). In het AD en Rijnmond, bij de NOS en ESPN bedelde directeur Koevermans bij de fans om geld. Het zou gaan om 15 miljoen, maar het grootste deel van het legioen had vooraf al aangegeven geen restitutie te willen. Zakelijke stoelen, die wij ook hebben, zijn al aan de belastingdienst opgegeven als aftrekpost, dus dat wordt amper gevoeld. Wel vreemd, want seizoenkaarthouders kunnen dat niet. Maar geeft Feyenoord ook een flinke korting als de Champions League weer eens wordt gehaald? In 2017 werd alles juist duurder na de titel. Met bedelen haal je nu sneller geld op dan langsgaan bij nieuwe sponsors, dat is zeker waar



Evelien Derks, Rotterdam.

Feyenoord 2. | Maak een mooi shirt voor fans die niets terugeisen

Zou het niet mooi zijn om alle Feyenoordsupporters die nu hun geld niet terugeisen, te belonen met een origineel Feyenoord-shirt voor het volgende seizoen met de opdruk: ‘Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun’. En dan het publiek in dat shirt gratis de eerste wedstrijd in de oude vertrouwde Kuip te laten bijwonen. Dat zal beter vallen dan die (inderdaad) lullige fanshopkortingen. Om deze actie te kunnen bekostigen zou men misschien bij die te dikke Argentijnse spits een deel van zijn salaris terug kunnen terugvorderen, aan te vullen door de persoon die hem gescout heeft?



Peter de waard, Haastrecht.

