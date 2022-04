Reacties op uitkoopregeling boeren: ‘Door alle regels wordt het ze al jaren moeilijk gemaakt’

Uitkoopregeling boeren | ‘Woest aantrekkelijk’? Chantage is betere term

‘ Stikstofminister wil boer verleiden om te stoppen ’ (AD 31-3). Je zult maar boer zijn. Met liefde voor het werk zet je het bedrijf van je ouders en je grootouders voort. Door alle regels wordt het je al jaren moeilijk gemaakt. En als je toevallig ook nog eens boer in een natuurgebied bent, dan wordt de vergunning straks ingetrokken vanwege de uitstoot van stikstof. Ondanks hun passie zullen veel boeren dan ook noodgedwongen stoppen. Het kabinet wil ze tegemoetkomen met een uitkoopregeling. Hoe eerder je stopt als boer, hoe meer geld je kunt krijgen. Minister Van der Wal wil het ‘woest aantrekkelijk’ maken. Haar woordkeuze is totaal misplaatst. Het woord ‘chantage’ dekt meer de lading. Ronald Kroese, Voorschoten.

Uitkoopregeling boeren II | Toevallige samenloop, vleestaks en uitkopen?

Fietsinfrastructuur | Snelle tweewielers naar de rijbaan geeft veel lucht

Zonder kritisch te zijn op het huidige gebruik van de fietspaden, pleit Henk Brink van Tour de Force voor onder meer bredere fietspaden. Maar bijna alles fietst en brommer nu al door elkaar. Fietspaden zijn jungles waarbij het enige dat telt is: hoe kom ik zo snel mogelijk van A naar B? Nog meer van dit soort jungles? Ik moet er als gewone fietser niet aan denken. Men lijkt gedreven door haast, met als gevolg toenemende onveiligheid voor langzamere en kwetsbaardere fietspadgebruikers. Waar is het idee om fietspaden veel nadrukkelijker te reserveren voor het echt langzame verkeer? Plekken met een lage maximum snelheid, zonder snorfietsen, brommers en lang scheurende flitsbezorgers? Al die snellere tweewielers moeten naar de rijbaan, waar dan in de bebouwde kom de snelheid ook omlaag moet. Dat lijkt mij een veel betere bijdrage aan nieuw fietsbeleid. Zou dat dus niet een fraaie opdracht zijn voor al die nieuwe gemeentebesturen? F. Boon, Delft.

Theo Hiddema | Met ‘geinig’ heeft Thierry Baudet niets te maken

‘Breuk Hiddema met Baudet is einde tijdperk’ (AD 31-3). Ik lees in de krant dat Theo Hiddema Thierry Baudet steeds een ‘geinig jong’ vond. Nou, wat geinig: joden leed relativeren, corona bestaat niet en vooral niet laten vaccineren. De oorlog in Oekraïne wegpoetsen. En niet bij speech van president Zelenski aanwezig willen zijn, en zo ik kan nog wel even doorgaan. Ik hoop dat Hiddema het geinige van Baudet nu opgeeft, want als je dit soort dingen doet en zegt heeft dat niets met geinig te maken.



J. Boonstra, Leeuwarden.