Reacties op uitschakeling Oranje: ‘Frank de Boer durfde falende Memphis Depay er niet uit te halen’

Uitschakeling Oranje | Het Nederlands elftal is achteropgeraakt ‘De lat moet omhoog’ (Sportwereld 29-6). Hoorde ik het goed? Frank de Boer gaf via betrouwbare data aan dat spits Donyell Malen het zestig minuten volhoudt. Zestig minuten? Eén dag later zag ik vier ploegen 120 minuten vol gas geven. Tot de bodem gingen ze, en niemand werd gewisseld omdat data aangaven dat er spelers ‘op’ waren. Het geeft maar weer aan dat Oranje lichtjaren achteropgeraakt is. Qua instelling, coaching en ook medische begeleiding dus. Zelfs Kroatië en Zwitserland zijn onze gidslanden geworden. Zonder grote spiegel blijven we gewoon lekker doorslapen. R. Zegers, Oud-Beijerland.

Uitschakeling Oranje 2. | Het getuigt van weinig lef Memphis te laten staan

Of een andere bondscoach nu de ultieme oplossing zou zijn, is nog maar de vraag. Wat ik alleen nog steeds niet begrijp, is dat Frank de Boer een falende Memphis Depay er niet uit durfde te halen. Depay zelf denkt nog steeds dat hij van wereldklasse is, maar dat zit dan meer in zijn hoofd dan dat hij dat op het veld laat zien. Zijn Franse club is blij dat ze van hem af zijn, omdat hij vond dat het elftal om hém heen gebouwd moest worden. Waarschijnlijk heeft hij deze stempel ook op Oranje gedrukt en durfde angsthaas De Boer hem gewoon niet te passeren, omdat de Depay dan een zeer vervelend ventje kan worden. Misschien moet er eens een nieuwe basisregel ingevoerd worden: dat je gewoon gewisseld wordt, als je niet brengt waarvoor je op het veld staat.



Guda Bes-Foeth, Krommenie.