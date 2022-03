Reacties op uitslagen gemeenteraad: ‘Lage opkomst heeft echt geen onderzoek nodig’

‘Een groot deel van de kiezers heeft geen vertrouwen in de landelijke politiek’ en ‘Gerrit, laat je niet gek maken’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 18 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Uitslagen gemeenteraad | Doe eens aan zelfreflectie

Natuurlijk is deze historisch lage opkomst te wijten aan het weinige vertrouwen in de landelijke politici. Het erkennen daarvan wordt door hen echter bewust zoveel mogelijk naar de achtergrond geschoven. Daar eens zelf goed op reflecteren is er niet bij en dus gaan we gewoon weer verder met de orde van de dag. Struisvogels dus. En hoe functioneer je dan eigenlijk als bijna 50 procent niet gaat stemmen. Zeer kwalijk in een democratie.



Alex Nieuwenhout, Delft.

Uitslagen gemeenteraad II | Landelijke kopstukken hebben het niet begrepen

De opkomst die wederom lager is en de groei van lokale partijen bewijst volgens mij eens te meer dat een groot deel van de kiezers geen vertrouwen heeft in de landelijke politiek (lees: twaalf jaar kabinetten-Rutte). Als ik dan de reactie op de verkiezingen van bijvoorbeeld Mark Rutte en Wopke Hoekstra zie, kan ik alleen maar concluderen dat zij dit nog steeds niet doorhebben.



Michel Ramselaar, Soest.

Uitslagen gemeenteraad III | Lage opkomst heeft echt geen onderzoek nodig

Minister-president Rutte verklaarde met droge ogen dat de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk ook te wijten is aan de oorlog in Oekraïne. Nee meneer Rutte, die lage opkomst ligt aan het feit dat de mensen door meerdere bekende factoren het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Daar hoeft minister Bruins-Slot geen onderzoek naar te doen, hoor. Dat weten wij simpele zielen zonder allerlei analyses ook wel.



Petra de Geest, Groesbeek.

Russische inval Oekraïne | Hij zal zich wel bedenken voor hij verder oprukt

‘Russen verloren al meer soldaten dan de VS in 20 jaar Afghanistan’ (AD 17-3). Het is erg jammer maar helaas wel begrijpelijk dat we Oekraïne militair niet beter kunnen bijstaan dan we nu doen. Des te groter is mijn bewondering voor hun leger, dat zo dapper standhoudt tegen die Russische overmacht. We mogen ze daar wel erg dankbaar voor zijn. Als Vladimir Poetin hier de door hem verwachte walk-over had gehad, dan had je kunnen wachten op zijn volgende agressie, bijvoorbeeld tegen één van de Baltische staten. Nu Poetin zo’n enorme moeite heeft met het Oekraïense leger en de bevolking, zal hij zich toch wel twee keer achter het oor krabben vóór hij een Navo-partner aan durft te vallen. Deze man is natuurlijk duidelijk gestoord, maar misschien durven zijn adviseurs hem nu eens enigszins tot rede te brengen. Bovendien lijkt het erop dat de waarheid over Oekraïne zo langzamerhand ook tot de Russische bevolking begint door te sijpelen. En dat is in ieder geval een hoopvol teken.



J. de Vries, Zoetermeer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gerrit van de Kamp | Wat zijn die melders flink

‘Excuses aan baas politiebond’ (AD 17-3). Zo ver zijn we al gezonken. Omdat twee anonieme melders zo flink waren om iets te roepen, werd Gerrit van de Kamp op voorhand aan de schandpaal genageld. Nu blijkt er niets aan de hand en wordt er sorry gezegd. Maar het kwaad is al geschied. Koren op de molen van wappies en wokies die onze politiehelden het liefst voor de bus gooien. Hij zet zich al jaren integer in voor hulpverleners. Daar heeft iedereen wat aan. Als de twee melders nou even zo flink zijn zich bekend te maken, doen we allemaal aangifte wegens smaad. De ACP moet zich ook niet gelijk voor het karretje laten spannen van een paar laffe melders. Gerrit, laat je niet gek maken.



Fred Claasen, Nieuwegein.

Column Angela de Jong | Hun verleden vergeten?

‘De waanzin van Chateau Bijsstand zagen we binnen 5 minuten’ (Column 16-3). Zijn de Meilandjes vergeten dat ze zelf ook ooit een ‘gewoon’ beroep hadden? Wat een arrogantie als je durft te zeggen dat mensen ‘vroeger’ zo leefden. Kom terug op aarde. Ik lees de column van Angela en haal ondertussen mijn neus op voor de snobistische Meilandjes.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.