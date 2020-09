Reacties op uitspraak Akwasi: ‘Ben je stout, dan verdien je straf’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 15 september in de krant verschenen over onder meer de blessure van Arjen Robben en de uitspraken van Akwasi.

Lesbos | Neem een bewoner uit een azc op in eigen huis

‘Lesbos is een gezondheidsbom’ (AD 14-9). Ongeacht de oorzaak van de branden lopen de emoties hoog op bij de beelden uit Lesbos. Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen dakloos zijn en geen uitzicht hebben. Maar er is ook een ratio. Veel mensen willen dat ons land verantwoordelijkheid neemt om die vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen. Ze vergeten erbij te zeggen wat die hulp moet zijn. Ja, wíj halen ze hierheen en wíj geven ze onderdak. Waar? azc’s zitten overvol. Misschien heb ik een oplossing: al die ‘goedmensen’ die, net als ik beseffen dat er 17 miljoen mensen wonen op deze postzegel, zouden eens niet moeten roepen dat wíj de oplossing moeten aandragen, maar het voorbeeld geven door de azc-bewoners op te nemen in hun huis. Dat schept ruimte voor de nieuwe stroom uit Lesbos. Doodgewoon zelf in de praktijk brengen wat steeds met de mond wordt beleden.



Fred Saarloos, Hoogland.

Lesbos 2. | Baudet en Wilders zitten hier niet in de regering

‘Waarom zijn wij zo geworden?’ (Column 12-9). Saskia Noort zou natuurlijk in dit ‘lelijke laffe land’ een voorbeeld kunnen stellen. Neem een paar kinderen in huis. Het dichtst bevolkte landje zijn wij. En dat heeft niets te maken met Baudet en Wilders. Regeren, dat doen hier andere partijen.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Zo ziet het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos er nu uit:

Akwasi | Voor deze overtreding geldt een serieuze straf

Bedreiging met de dood wordt door de wetgever gezien als een serieus delict, iets wat tot uitdrukking komt in forse straffen, zoals te vinden is in het Wetboek van Strafrecht. De maximumstraffen variëren van twee tot acht jaar. Dus waarom voert het OM de wet niet uit en wordt Akwasi niet vervolgd als hij zwarte pieten met de dood bedreigt?



Bert Panhuise, Leeuwarden.

Akwasi 2. | Wie stout is, moet boeten

Was eigenlijk dat hele gedoe rond Akwasi allang zat, maar dan is er een officier van justitie met een bedenkelijke relatie tot Kick Out Zwarte Piet die de uitspraak ‘Ik trap Zwarte Piet in z’n gezicht’ gewoon even leuk onder het tapijt veegt. Zeg sorry en je bent ervan af. Wel bedreigingen van officieren van justitie en rechters hoger straffen, maar zóiets met de mantel der liefde bedekken. Gek hè, dat het vertrouwen in ons rechtssysteem steeds maar deuken oploopt? VI is terug, jammer dat ze braaf zijn vanwege de fatsoensrakkers als Arie Boomsma en anderen. Die vervolgens ook Akwasi ‘steunen’. Als iemand nu zou zeggen dat-ie zo’n fatsoensrakker figuurlijk in z’n gezicht zou willen trappen, dan denk ik dat diegene wel vervolgd gaat worden. Meten met twee maten. Let wel: al die bedreigingen en grote bekken ben ik allang zat. Maar rechtvaardigheid zou weleens fijn zijn. Doeslief allemaal. Maar ben je stout, dan verdien je straf.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Protest tegen Rutte | Het carnaval is al afgelast

‘Dit maakt me onpasselijk’ (Brieven 14-9). Briefschrijver Jan Dammes wordt onpasselijk van de foto van een man met protestbord tegen Mark Rutte. Hij zegt: ‘Alsof de premier de schuld heeft aan de langdurige maatregelen’. In mijn ogen is de premier dat ook, hij stelt ze namelijk in. Feesten en partijen hebben ook schuld. Maar hij vergeet dat minister Ferdinand Grapperhaus, die de maatregelen moet uitvoeren, ze zelf ook met voeten treedt. Ook maak hij zich al druk om carnaval 2021. Dat is al afgelast.



Henny van der Westen, Etten-Leur.

Blessure Arjen Robben | Het stort niet zomaar in

‘Iedereen in het stadion stopt even met ademen’ (Sportwereld 14-9). Het verbaast mij hoe bij voetbal door de blessure van één speler, Arjen Robben bij FC Groningen of de nukkigheid van Messi bij FC Barcelona, bij mensen de gedachte postvat dat door hun afwezigheid het team instort. Ze zouden onmisbaar zijn. Laat mij u wat verklappen: het kerkhof ligt vol mensen die onmisbaar waren. Toch draait de wereld door. En het wordt niet voor niets een elftal genoemd. Die andere tien zijn óók onmisbaar.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Beluister hieronder de AD Voetbalpodcast, waarin AD-verslaggevers Johan Inan, Maarten Wijffels, Mikos Gouka en Sjoerd Mossou de ongelukkige rentree van FC Groningen-aanvoerder Arjen Robben bespreken: Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Verduurzaming woning | Voordelig? De regeling voor subsidie is dat niet

‘Met de juiste informatie loont duurzame woning’ (Opinie 12-9). Medy van der Laan schrijft dat verduurzaming in kleinere stappen wél voordelig is. Voordelig? In de voorwaarden voor Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) staat: ‘Heb jij of een vorige eigenaar al een keer een SEEH-subsidie voor deze woning aangevraagd, dan kun je geen subsidie meer krijgen’. Als je dus verduurzaming in een keer doet, dan krijg je subsidie over het hele bedrag. Verduurzaam je in stappen, omdat je tussentijds ook wat moet bij sparen, dan krijg je subsidie alleen over de eerste stap.



Mirek Vonka, Alkmaar.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: