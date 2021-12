Reacties op uitstel 2G: ‘Kijken ze ooit verder dan hun neus lang is?’

‘Lekker blijven polderen, dan komt het helaas nooit goed’ en ‘De FIA is duidelijk pro-Brits’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 8 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Column Özcan Akyol | Huisartsen en assistenten kunnen dit heel goed doen

‘Vaccin tegen bureaucratie’ (Column 7-12). Eus slaat de spijker weer eens op de kop. We dreigen ten onder te gaan aan de bureaucratie in ons land. Er zijn te veel partijen, instanties en ambtenaren in Nederland die ooit recht van bestaan hebben verworven op destijds geldende redenen. Het probleem is dat deze partijen daarna, als het doel is bereikt is, zichzelf nooit opheffen omdat ze niets meer te doen hebben. GGD en huisartsen konden aan het begin van de pandemie niet communiceren en kunnen dat nog steeds niet, waardoor er een enorme bulk aan kennis en mankracht onbenut blijft. Niet alleen huisartsen, maar ook hun assistenten zijn prima in staat om de simpele handeling te verrichten. Maar nee, elke zichzelf respecterende partij gaat de hun ten dienste staande regeltjes zo interpreteren, dat het hún competentie is en dat zij dus dat klusje moeten verzorgen. Andere simpelere oplossingen worden daarmee gewoon genegeerd.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Column Özcan Akyol II | Wie haalt de bezem eens door deze toestand?

Wat een geweldige column weer van Eus. Er zou een vaccin tegen bureaucratie moeten komen. Een heleboel mensen, artsen, studenten, militairen, willen meehelpen bij de boosterprik. Maar het wordt maar niet geregeld door allerlei voorschriften. Ons land geeft jaarlijks meer dan 90 miljard uit aan zorgkosten. Daarvan kunnen we nauwelijks 1200 ic-bedden overeind houden. Een heel groot deel van dat enorme bedrag gaat blijkbaar zitten in de ‘statuten en reglementen’, om een uitspraak van Anton Geesink aan te halen. En in de steeds maar uitpuilende overhead van bestuurders. Wie haalt de bezem er eens doorheen? Pieter Omtzigt?



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Uitstel 2G | Voordelen van 2G zijn veel groter dan de nadelen

‘En weer schuift de 2G-discussie door’ (AD 7-12). Het is onbegrijpelijk dat er geen Kamermeerderheid is voor 2G. Uitgaande van het OMT-advies kun je 2G selectief toepassen met als resultaat minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames, meer bewegingsvrijheid voor iedereen en lucht voor veel sectoren. 2G zorgt net voor minder uitsluiting dan de huidige situatie. Alle winkels kunnen open voor iedereen zonder toegangsbewijs maar met aandacht voor 1,5 meter afstand. Sporten in de avonduren is voor iedereen weer mogelijk. 2G voor de horeca en evenementen betekent dat ook genezen ongevaccineerden toegang krijgen. Naar mijn idee wegen de voordelen, die niet alleen op gevaccineerden van toepassing zijn, met afstand op tegen de nadelen.



Jan van Wegberg, Susteren.

Uitstel 2G II | En de Kamer straks klagen dat kabinet weer te laat is?

In veel landen is 2G al ingevoerd. Toch is een groot deel van de Tweede Kamer maar weer eens tegen. Kijken ze ooit verder dan hun neus lang is? En dan straks weer klagen dat het kabinet te laat maatregelen treft. Klaar zijn we met zo’n volksvertegenwoordiging. Overigens typisch Nederlands: ‘Wij weten het beter, al die andere (landen) begrijpen er niets van.’ Lekker blijven polderen, dan komt het helaas nooit goed.



Helena Bree, Rotterdam.

Amalia 18 jaar | Kunnen we stoppen met berichten over Amalia?

‘Amalia oogt nu al koninklijk’ (AD 7-12). Kunnen we nu weer stoppen met dat overbodige nieuws over het koningshuis? Het is nog een kind dus waar gaat dit over? Nu weer even normaal doen alsjeblieft. Want daar heb ik geen abonnement op het AD voor genomen.



Peter-Paul Wienk, Mijdrecht.

Amalia 18 jaar II | Wat een leuke familie Van Oranje hebben we toch

Wat een leuke familie van Oranje hebben wij. Amalia, 18 jaar en een combinatie van jeugdige overmoed en toch ook serieuze aandacht voor haar latere baan. Een gewone jonge vrouw in een ongewone omstandigheid. Respect en bewondering voor haar, maar ook voor de onder een vergrootglas liggende koning Willem-Alexander en koningin Máxima die deze ouderschapsklus met zoveel overtuiging hebben geklaard.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Climax Formule 1 | Geen onderzoek naar de aanrijding van Hamliton?

‘Even afkoelen? Jeddah was pas het voorgerecht’ (Sportwereld 7-12). Ik heb talloze opnames gezien van de race. Max reed agressief en verdedigend, niet smerig zoals in de Britse pers wordt gesuggereerd. Maar de FIA is duidelijk pro-Brits. Hoewel Lucky Lewis de mogelijkheid had om Max te passeren, koos hij voor een lichte aanrijding. Geen enkel onderzoek omdat dit weleens het laatste seizoen van hem zou kunnen zijn als kampioen. FIA is absoluut partijdig. Deze spannende race is verziekt door falende, en partijdige (omgekochte?) stewards van de FIA.



Ronald van Tol, Rotterdam.