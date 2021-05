Reacties op vaccinatiekloof: ‘Vaccineer de koning nu al, in het algemeen belang’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 3 mei in de krant verschenen over onder meer mondmaskers bij bedienend personeel en de vaccinatiekloof.

Voorbeeldfunctie | Vaccineer de koning nu al, in het algemeen belang!

Huisartsen pleiten voor een grootschalige voorlichtingscampagne voor met name mensen van allochtone afkomst. We moeten hen overtuigen dat vaccineren belangrijk is voor hun eigen en ieder anders gezondheid. Een goed idee. Het zou daarbij helpen als mensen met aanzien zoals Willem-Alexander, Máxima en Mark Rutte zich ook mogen laten vaccineren. ,,Als zij het zelfs laten doen, dan zal het wel veilig zijn’’, denkt men dan. Twijfelaars kunnen zo misschien worden overgehaald. Wat rumoer op de sociale media en in talkshows maakt niet uit. Het doel heiligt nu toch de middelen? Deze vooraanstaande personen dringen dan niet voor, maar doen het in het algemeen belang.



Frank van Steenbrugge, Zoetermeer.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Kinderbijslag | Ik wil niet betalen voor de kinderen van een ander

Zoals groot ‘kinderliefhebber’ Michael Jackson ooit zong: ,,If you can’t feed your baby, then don’t have a baby.” Als iedereen in Nederland toch eens zelf voor zijn kinderen zou zorgen, zonder subsidies en toeslagen. Ik heb geen kinderen, krijg nergens een toeslag voor. Mijn broer heeft gratis mogen studeren. Dat kostte hem geen cent. Ik heb tien jaar mogen aflossen en mag twee jaar later met pensioen. Dat is mijn toeslag: twee jaar doorwerken en als laatste aan de beurt zijn voor een prik. Ik wil niet meer dat mijn belastinggeld wordt gebruikt zodat een ander met subsidie de wereld mag overbevolken. Dat lost gelijk het lerarentekort en de woningnood op.



Richard Bleeker, Den Haag.

Bekijk hier al onze video’s over de economie:

Coronasteun | Waarom mag Italië zó met EU-geld omspringen?

‘Italië wil het roer (weer) omgooien’, (AD 30-4). Van de 800 miljard euro die de EU beschikbaar heeft voor de wederopbouw van de Europese economie na de coronapandemie krijgt Italië 192 miljard euro. Ruim 48 miljard voor digitalisering van de economie, 31 miljard aan de verbetering van de infrastructuur - waaronder de aanleg van een hogesnelheidslijn naar het zuiden. Een andere prioriteit is onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: 32 miljard. Maar het grootste deel van het steungeld willen de Italianen investeren in de vergroening van de economie: 68 miljard. Geen woord over steun voor sectoren die werkelijk economisch getroffen zijn of extra geld voor verbetering van de gezondheidszorg.



Marco Kortland, Woudrichem.

Syrische vluchtelingen | Assad zit er nog steeds

De brief van Gerdien van Zelst-Stierman (AD 1-5), waarin zij ‘het eens is met de Denen’ dat Syrische vluchtelingen best terug kunnen keren naar hun land, laat zien dat ze niet goed weet wat er in het land speelt. Ik heb verschillende leerlingen uit Syrië in mijn klas en hun verhalen zijn hartverscheurend. Deze mensen zijn gevlucht, omdat ze kritiek hadden op het beleid van Bashar al-Assad en verschillende familieleden van hen zijn zonder aanleiding vermoord door het regime. Zoals deze lezer wellicht niet in de gaten heeft, is dezelfde heer Assad er nog steeds aan de macht, maar zij suggereert dat Syriërs veilig terug kunnen keren. Onmogelijk, dat is de wrede waarheid.



Jaap Benne.

Volle parken | Eus praat het wangedrag op Koningsdag goed

‘Column Özcan Akyol’, (AD 1-4). Ik ben het voor een keertje niet met ‘Eus’ eens. In zijn column voorziet hij al die mensen die op Koningsdag de regels aan hun laars lapten van een excuus om dat te doen, namelijk de warrige berichtgeving van de verschillende instanties. Er bestaat ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid nemen, waardoor je niet naar een overvol park hoeft te gaan. Maar dat is blijkbaar te veel gevraagd van al die egoïstische mensen waar Eus het over heeft.



Paul Daniels, Gorinchem.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Mondmaskers | Is het virus niet actief op Limburgse terrassen?

Afgelopen week was ik een aantal dagen toerist in eigen land, en wel in Limburg. Ik heb op verschillende terrassen in Maastricht en Venlo gezeten, maar nergens droeg het bedienend personeel mondmaskers. Eerst dacht ik nog: ‘een foutje zeker’. Maar na meerdere terrasjes gezien te hebben was ik vol ongeloof. Wordt het virus gedeactiveerd zodra je het terras op loopt?



Anja Meekers-Vink.

Pensioen Stamgasten | Donald Duck maakt de strippagina bijna perfect

Aan de ene kant is het jammer dat Stamgasten met pensioen is; iedere dag een portie absurde humor is altijd prettig. Vanaf nu zijn we getuige van de avonturen van Donald Duck. Ook niet verkeerd en een goede keuze van het AD. Als de irritante S1ngle binnenkort ook verdwijnt, is de strippagina helemaal op orde.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Ook een brief inzenden? Mail dan naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.