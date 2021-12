Reacties op vaccinaties: 'De mensen die er vroeg bij waren met vaccinaties werden dit jaar ruim beloond’

‘Wees wat creatiever als OMT, en verzin wat anders voor dit corona-moe volk’ en ‘Max, samen met dit team blijf jij hopelijk nog lang onoverwinnelijk’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 14 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Max Verstappen | Weergaloos, hopelijk blijft hij nog lang een winnaar

‘Fenomeen’ (AD 13-12). Zondag zagen wij allemaal die weergaloze laatste ronde van Max. Hij is dé kampioen en zo enorm verdiend. Ook zagen we vader Jos overmand door emoties. Na al die jaren eindelijk de droom van beide mannen uitgekomen: wereldkampioen, en hoe. Dat intense momentje van vader en zoon. Het mooiste plaatje van de dag. Dit zegt alles. Een team zijn, het gezegde een ketting is zo sterk als de zwakste schakel geldt ook hier. En er waren geen zwakke schakels. Super Max, samen met dit team blijf jij hopelijk nog lang onoverwinnelijk.



Feline Ottevanger

Max Verstappen II | Scherp blijven en op het juiste moment afdrukken

Ze vroegen ooit aan een internationaal zeer beroemde Duitse fotograaf hoe het kwam dat hij zulke fantastische foto’s kon maken. Zijn antwoord: ‘Het is eigenlijk vrij simpel. Een goede foto komt naar mij toe. Ik moet alleen scherp blijven en op het juiste moment afdrukken.’ Dat is precies wat Max Verstappen zondagmiddag in Abu Dhabi deed.



Jan Tolsma, Leiden.

Mbo’ers | Die opleidingen moeten leerlingen er ook op wijzen

‘Mbo’ers lopen veel geld mis doordat ze de regels niet kennen’ (AD 13-12). Mbo-leerlingen hebben recht op geld van de overheid. Ze kunnen zorgtoeslag aanvragen, een passende studiefinanciering regelen en vaak ook loonbelasting terugvragen. Veel van die mbo’ers laten dit geld liggen, omdat zij de regels niet kennen. Het is niet alleen een taak van de overheid maar zeker ook van de mbo-opleidingen zelf om leerlingen duidelijk en regelmatig te wijzen op al deze mogelijkheden. Het mbo bereidt leerlingen voor op het vak of het beroep waarmee ze geld gaan verdienen. Het is een gemiste kans als het mbo die leerlingen er niet op wijst dat zij in een eerder stadium ook al geld kunnen verdienen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Vaccinaties | De boosterprik gaat snel

‘Ik was vroeg bij vaccinaties en word nu eigenlijk gestraft’ (Brieven 11-12). Iris Beentjes geeft in haar brief aan dat de mensen die er vroeg bij waren met hun vaccinaties nu eigenlijk gestraft worden. Deze groep is echter eerder dit jaar ruim beloond. Ze waren vroeg beschermd. Ze hoefden afgelopen zomer niet op pad voor een toegangstest en liepen bij een buitenlandse vakantie niet het risico in quarantaine te moeten. Daar komt bij dat op dit moment de geboortejaren snel achterelkaar opgeroepen worden, dus ik verwacht ook niet dat ze nog lang hoeven te wachten op hun boosterprik.



Bram van der Burg, Berkel en Rodenrijs.

Vaccinaties II | Vergeet de groep die AstraZeneca kreeg, niet

Versnel alsjeblieft de booster voor de zestigplussers die AstraZeneca hebben gekregen. Verkort de wachttijd tussen de tweede vaccinatie en de booster van zes naar vijf maanden. In België is dat zelfs vier maanden. Omikron zal gaan domineren en 60-plussers zijn zeer kwetsbaar en kunnen ernstig ziek worden. Aldus hoogleraar Frits Rosendaal, hoofd klinische epidemiologie Universiteit Leiden. Met name AstraZeneca lijkt minder goed te werken en dus ook tegen verspreiding. Kom deze groep tegemoet. Veel van hen hadden destijds geen keuze voor ander vaccin. Het is in deze rubriek al eerder aangekaart, maar na het zien van de bevindingen van Frits Rosendaal, ben ik, 64 en pas in januari aan de beurt, alleen nog maar angstiger geworden.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

Testen | Wij doen 300 testen per dag minder, reken maar uit

Als teststraat is het ons wel heel duidelijk geworden dat het OMT geen sociale dieren zijn als de rest van de bevolking. Is er nou niet één met gezond verstand die kan constateren dat iedereen om 05.00 uur in de ochtend gaat sporten, zondagochtend naar het theater gaat en verder feest achter de voordeur? Wij doen gemiddeld 300 testen per dag minder, dus niet raar dat het aantal besmettingen zakt. Wees wat creatiever als OMT, en verzin wat anders voor dit corona-moe volk.



Bob Junius, Delft.

Booster | Gebruik in meer dossiers ervaring van oud-experts

‘Allemaal blije prikkers’ (AD 13-12). Bij de vaccinatie worden volop gepensioneerde verpleegkundigen en artsen ingezet die bijdragen aan het bestrijden van de pandemie. Omdat ik met kromme tenen naar de trage afhandeling van de toeslagenaffaire kijk, heb ik in april bij de belastingdienst aangekaart dat gepensioneerde accountants ook zouden kunnen helpen. Mijn reactie werd naar de afdeling HR gestuurd. Nooit meer iets gehoord. En staatssecretaris Van Huffelen maar roepen dat het allemaal zo moeilijk is, terwijl die zwaar getroffen mensen uiterst traag worden geholpen.



André Pouw, Nieuwegein.

