Reacties op vaccinaties: ‘Gaan we nu met Janssen stoppen of met corona?’

Dierenleed | Hoe mooi de kooi ook is, tralies blijven tralies

Een lachend gezicht bij het artikel ‘Hamster leeft als prins in knaagdierenpaleis’, (AD 15-4). Het is meer een foto om bij te huilen. Hoeveel luxe kooien Esmée van Leeuwen ook maakt voor knaagdieren, het neemt het feit niet weg dat ze meedoet aan dierenleed. En schokkend om te lezen dat Dik Nagtegaal van De Dierenbescherming erg enthousiast is over dit idee. De Dierenbescherming maakt zich dus ook niet druk over opsluiting van dieren. Voer voor de psychiater om uit te zoeken waarom de een gruwelt van opsluiting van dieren en de ander er juist van geniet.



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Racisme | AD, blijf wakker! Deze kop kan echt niet meer

Bij het openslaan van de krant (AD 15-4) stuit ik op de volgende kop boven een artikel: ‘Agente die zwarte doodde wordt vervolgd’. Als trouw AD-lezer schrik ik daar enorm van. Anno 2021 vind ik dit echt niet kunnen. Vooral als mens - ongeacht in welke tijd we leven - is dit een kwetsende kop. Ik hoop dat het een typefout is. AD blijf wakker, dit kan niet!



Tessa Megens, Bennekom.

Sidney Smeets | Kaag zakt nu al door het ijs

‘D66’er Smeets sprak af met minderjarige jongens’, (AD 15-4). Sigrid Kaag had er in verkiezingstijd haar stokpaardje van gemaakt; zij zou nieuw leiderschap laten zien op het Binnenhof. De D66-voorvrouw heeft vooralsnog van die belofte niks waargemaakt. Binnen haar partij zijn twee prominenten in het nauw gekomen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Frans van Drimmelen is inmiddels, na veel loze woorden, de dans ontsprongen en ook in het recentste voorbeeld, van Sidney Smeets, heeft het er alle schijn van dat de doofpot veel dichterbij staat dan het tonen van nieuw leiderschap. Niemand zit te wachten op ‘een eigen D66-onderzoek’ en ‘indringende gesprekken’. Dat zijn overduidelijk initiatieven waarmee gepoogd wordt om de boel te sussen. Zolang dit ‘nieuw leiderschap’ wordt genoemd is Kaag wat mij betreft nu al door het ijs gezakt.



Harry Verheul, Alkmaar.

Marengo-Proces | Criminaliteit verdient juist zo veel mogelijk aandacht

‘Lezersbrieven’, (AD 14-4). In acht nemend wat het tv-programma Opsporing Verzocht ons wekelijks voorschotelt, ben ik het niet eens met de de ingezonden brief van Jan Wiesenekker: ‘Al die aandacht voor Taghi is slecht voor migranten’. Er kan niet genoeg aandacht besteed worden aan het fenomeen criminaliteit!



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Vaccinaties | Stoppen we met Janssen, of met de coronacrisis?

Eén dode en zes ernstige complicaties op bijna zeven miljoen Janssen-vaccinaties in de VS. In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen. Als die allemaal gevaccineerd zouden worden met Janssen zouden er, met de kennis van nu, twee à drie mensen sterven en bij twintig mensen ernstige complicaties optreden. Aan corona zijn in Nederland inmiddels bijna 17.000 mensen overleden. Gaan we nu met Janssen stoppen of met corona?



Cor Rietbergen, Nieuwkoop.

Vaccinaties 2. | Laat iedereen een eigen inschatting maken!

Het kabinet moet sneller vaccineren. Hoe dan? AstraZeneca wil men niet meer, Janssen kunnen ze niet mee beginnen. Engeland doet het zo goed, zegt iedereen. Ja, maar daar zijn dus wel 11 miljoen mensen met AstraZeneca gevaccineerd. Laat mensen alsjeblieft zelf de keuze maken welk vaccin ze willen en hoeveel risico ze willen nemen. Kijk in de bijsluiter van een willekeurig medicijn en zie dat de kans op bijwerkingen daar veel groter is.



Heidi Groenewoud, Lissebroek.

Meilandjes | Geen Gouden Kalf voor die vreselijke familie

‘Angela kijkt tv’, (AD 15-4). Ik mag toch hopen dat Angela het cynisch bedoelt: een gouden kalf voor de familie Meiland. Want ik vind het echt onbegrijpelijk dat hier zo veel mensen naar kijken, deze overdreven ongein. Je kunt natuurlijk zeggen dat het altijd beter is dan al die praatprogramma’s, maar er is toch wel iets anders dan die verschrikkelijke familie die uiteindelijk haar hond laat opzetten. Alles voor de kijkcijfers.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Eerste Kamer | Theo Hiddema heeft zijn ideale functie gevonden

In de Eerste Kamer gaat Theo Hiddema zich bezighouden met Justitie, Veiligheid en Asielzaken omdat het op dat terrein ernstig misloopt. Logisch, als ervaringsdeskundig FvD-lid.



Rob van Kralingen, Rotterdam.

Brief van de dag | Janssen-vaccin blijkt te gevaarlijk, stop dan ook maar met autorijden

Eén ding is mij onderhand duidelijk geworden. Je mag overal aan sterven in Nederland, maar niet aan Covid-19. Per jaar sterven er ongeveer 20.000 mensen door de gevolgen van roken. Staatssecretaris Paul Blokhuis probeert er wat tegen te doen, maar veel helpt het niet. Achthonderd verkeersdoden per jaar. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur, hoor je er zelden over. Het liefst zou ze weer 130 kilometer per uur gaan rijden op de snelwegen. Meer dan 100.000 mensen sterven in ons land aan diverse kankersoorten. Vreselijk. Maar wat nog erger is, een groot deel van deze ernstig zieke mensen krijgt nu even geen behandeling, want je mag niet sterven aan Covid-19. Waar is ons nuchtere boerenverstand gebleven? Miljoenen mensen zijn al gevaccineerd met AstraZeneca en het Janssen-vaccin. Plotseling wordt duidelijk dat er hier en daar iemand overlijdt door het toedienen van het vaccin. Dat is natuurlijk vreselijk, maar dat is sterven door een ongeluk ook. We stoppen acuut met vaccineren. Wanneer wordt het verkeer lamgelegd als er weer iemand wordt doodgereden? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Zelfs een aanpassing van een erg gevaarlijk kruispunt, waar al veel mensen zijn gesneuveld, kost vaak jaren. Ik ben er maar mee gestopt me te verbazen, je te veel verbazen maakt een mens cynisch en ik wil geen cynische oude vent worden.



Han Wiersema, Hoevelaken.

