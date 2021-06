Reacties op vaccinaties: ‘Je wordt gediscrimineerd of ontslagen als je het vaccin niet neemt’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 15 juni in de krant verschenen over onder meer het EK voetbal, de Vooravond en het coronavaccin.

Haastige spoed | Trappen weer in valkuil van werken zonder visie

‘Scholen: aanpak wegwerken achterstanden is haastklus’, (AD 14-6). Het onderwijs voelt (weer) de druk om in te korte tijd ‘onderwijsachterstanden’ in te moeten lopen. De vele miljarden die Arie Slob het onderwijs voor een periode van slechts twee jaar heeft toebedeeld, moeten op de valreep van een vermoeiend onderwijsjaar worden omgezet in constructieve plannen. We trappen weer in de valkuil van het moeten werken zonder structurele visie. Met éénmalig geld gaan we het echt niet redden. Er wordt al zo lang van vele kanten gepleit voor een aanpak waar het onderwijs op de lange termijn echt baat bij gaat krijgen. Maar weer laten de politiek, de schoolbesturen en de PO-raad het gebeuren. Met een enorm tekort aan leerkrachten en een oververmoeid onderwijsveld is deze haastklus gedoemd te mislukken. Wie gaat het tij nu eindelijk eens keren?



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Dat lucht op | Scheten en boeren zijn ons heel wat ontsnapt

In Mezza, (AD 12-6), had Joost Prinsen het over het ‘point of no return’. Over boeren en winden met of zonder excuus in het huwelijk. ‘Het wordt zo erg, ik vraag de scheiding aan.’ Ernstige zaak. In ons gelukkig huwelijk van 45 jaar is ons heel wat ontsnapt. Gelukkig maar, het lucht op. En gelachen dat we hebben!



Pim van Heteren, Wageningen.

Nederlands elftal | Droomstart Oranje is iets te euforisch gesteld

‘Droomstart’, (AD 14-6). Voorop het Algemeen Dagblad: droomstart Oranje. Nou, dan heb ik zeker een andere wedstrijd gezien. Omdat we met 3-2 winnen van een middelmatige ploeg, wij eerst met 2-0 voor stonden en Oekraïne nog knap terugkwam tot 2-2? Uiteindelijk met een lucky de winst er nog uit gesleept. Droomstart is iets te euforisch.



Dick van Dijk, Nieuwerwerk aan den IJssel.

EK voetbal | Kijken op scherm of op straat, wat is het verschil?

Voetbalsupporters mogen volgens de coronaregels niet samen op een plein naar EK-wedstrijden kijken. Nu zitten complete buurten op straat tv te kijken, of grote groepen thuis. Ik vraag me af: wat is het verschil? Eind juni komen er meer versoepelingen en dan mag het opeens weer wel? Tweeslachtig beleid noemen ze dat!



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.



Vooravond | Met meer entertainment was de spontaniteit weg

Wat een willekeur in het Hilversumse, bijna op het onbeschofte af. Fidan en Renze presenteerden twee seizoenen De Vooravond, een plezierig, actueel, interessant, gevarieerd, leuk programma. Met de opdracht ‘meer entertainment’ voor het tweede seizoen was het resultaat: weg spontaniteit. Misschien is de top van BNNVara wel hard aan vervanging toe!



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Vaccinatiebeleid | Waarom zoveel aandacht voor de bijwerkingen?

‘Dit moet je tot op de bodem uitzoeken’, (AD 14-6). Waarom wordt er in de media zoveel aandacht besteed aan de zeer weinig voorkomende ernstige bijwerkingen en nog vele malen minder doden ten gevolge van Covid-19 vaccinatie. Dit ondermijnt het vaccinatiebeleid en zorgt ervoor dat veel mensen zich niet laten vaccineren. Nu weer dit verhaal van een broer en zus wier moeder een dag na vaccinatie is overleden. Heel triest, maar hoeveel mensen zijn er vlak na vaccinatie verongelukt of van de trap gevallen? Ik begin mij zo langzamerhand af te vragen hoeveel slachtoffers deze media-aandacht heeft gekost.



R. van Dijk, Veenendaal.



Conflict CDA | Een eigen partij gaat Omtzigt energie geven

Pieter Omtzigt is niet voor niets overspannen. Het botert al jaren niet tussen hem, het CDA en de huidige politici. Het is een gevecht tussen hem, de politiek en het CDA. Pieter is eerlijk, transparant, geen dubbele agenda’s. Nederland is daarvan gecharmeerd. Pieter, nu doorzetten. Een eigen partij gaat je energie geven en zal Politiek Nederland totaal ten goede gaan veranderen.



Victor Kammeraat, Gouda.

Zwaarder straffen | Appen? Meteen rijbewijs kwijt voor rest van je leven

‘Appende bestuurder verwoestte Kirstins leven en dat van mij’, (AD 12-6). Appen achter het stuur en rijden met alcohol op: de pakkans is gering, de straffen laag. Ik denk dat als er een hele zware straf tegenover staat, het probleem gauw uit de wereld is. Appen tijdens het rijden en met alcohol achter het stuur, direct je rijbewijs kwijt voor de rest van je leven. Het verkeer is zo druk geworden, dat we allemaal onze volledige aandacht nodig hebben voor de weg.



Han Keyzer, Alphen aan den Rijn.

Volledig scherm Appen achter het stuur. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Brief van de dag | Als niet-gevaccineerde word je toch vaak als melaatse gezien

‘Ben je een aso als je geen coronaprik wilt?’, (AD 12-6). Iedereen heeft zo zijn eigen reden om het vaccin wel of niet te nemen. Wanneer je de vaccinatie niet neemt, ben je nog geen aso. We leven tenslotte in een vrij land, voor zover dat je daar nu nog van kan spreken. Je wordt van veel dingen al uitgesloten en hoort heel vaak de vraag: ‘heb jij je prik al gehad?’ Of je krijgt te horen dat je dat toch wel echt snel moet doen. Je wordt gediscrimineerd of zelfs ontslagen als je de vaccinatie niet neemt, al zeggen ze niet dat het daarmee te maken heeft en geven ze een andere oorzaak aan. Ze hebben het bij Black Lives Matter over discriminatie. Nou, op dit gebied gaat men daar ook erg ver in. Veel mensen nemen hun vaccinatie alleen maar omdat ze hierdoor weer op vakantie naar het buitenland mogen en andere openbare gelegenheden kunnen bezoeken. Puur uit eigenbelang dus en echt niet omdat ze zich zo kunnen vinden in die vaccinatie op zich. Dat is pas hypocriet en aso. Ik begrijp trouwens niet waarom mensen die gevaccineerd zijn zich hier zo druk over maken. Ze zijn toch gevaccineerd en (dus) beschermd? Ze kunnen nog wel besmet worden en anderen besmetten, maar zelf worden ze er niet meer zo ziek van. Wie moeten er nu bang zijn, vraag ik me af? Als niet-gevaccineerde word je naar mijn gevoel toch vaak als melaatse gezien. Een grote groep gevaccineerden zou je het liefst naar een eiland wilen sturen en je uitsluiten van allerlei voorzieningen. Het antwoord op het artikel in het AD is dus ‘ja’. Je wordt dus inderdaad als aso gezien als je geen coronaprik wilt.



Nanny Barthen, Den Haag.

