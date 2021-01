Reacties op vaccinatiestrategie: ‘Petje af voor Hugo de Jonge’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 7 januari in de krant verschenen over onder meer de vaccinatiestrategie en IC-bedden.

Vaccinatiestrategie | Wie had het beter gedaan dan deze bewindslieden?

‘Kamer vraagt om meer snelheid’ (AD 6-1). Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid liggen zwaar onder vuur. Men vindt dat ze zwabberen met het vaccineren. Wie had het beter gedaan dan deze twee bewindslieden, die zo zorgvuldig mogelijk proberen te zijn ter bescherming van onze bevolking? Ga er maar aan staan. Het is een megaklus. Altijd kritiek. Wat je ook doet, zegt, of nalaat. Stop met zeuren, neem het zoals het komt. Petje af voor Hugo de Jonge.



Yvonne Kemink, Vrouwenpolder.

Vaccinatiestrategie 2. | Was dit niet te plannen?

Mark Rutte en Hugo de Jonge liggen constant onder vuur over de trage vaccinatie Covid-19. Ik heb de indruk dat de leidinggevende personen bij de GGD’s ook hebben zitten slapen. Er wordt al lang gesproken over de vaccins die gaan komen. Was het dan niet logisch geweest als men daar ook aan planning was begonnen?



Ria Figelet, Den Haag.

Vaccinatiestrategie 3. | In landen om ons heen is het echt niet veel beter

Wat weet de oppositie het allemaal toch goed, overal is het beleid beter dan in Nederland. Hebben ze ook niet gelezen dat het doel van Duitsland was om met oudjaar één miljoen mensen gevaccineerd te hebben en dat dat er 130.000 zijn geworden? Allemaal problemen met logistiek, duizend vaccinaties die verkeerd bewaard waren en onbruikbaar zijn geworden. Ook in andere landen hebben ze zich verkeken en zijn er veel minder mensen ingeënt dan de bedoeling was. De linkse partijen en Geert Wilders hadden het vast heel anders gedaan, jaja. Blij dat we geen links kabinet hadden de afgelopen jaren. Dan hadden we geen geld gehad om nu veel op te vangen. Wat hun motto is: geven, geven. En het volgende kabinet mag dan de problemen oplossen.



H. Groenewoud, Lisserbroek.

Eerste prik | Logisitiek lijkt belangrijker te zijn dan de effectiviteit

‘Eindelijk! Vaccineren vandaag van start’ (AD 6-1). Nederland is gisteren symbolisch als laatste in Europa begonnen met vaccineren. Het Pfizer/BioNTech-vaccin is heel effectief bij de meest kwetsbare doelgroep, namelijk 70-plussers. De Gezondheidsraad adviseert om deze kwetsbare groep dan ook als eerste te vaccineren. De keuze lijkt simpel, toch? In Nederland is echter de logistiek leidend en niet de effectiviteit van het vaccin.



M. van Bruggen, Arnhem.

Eerste prik 2. | Wie dit besluit nam, draagt een zware last met zich

Het sterftecijfer aan corona is circa zeventig merendeels ouderen per dag. Elke dag dat het vaccineren later begint kost evenveel, merendeels oudere, mensenlevens. Nu moet er toch uitstel komen omdat de gezondheidswerkers, jonge gezonde personen, voor gaan. Van deze, meest jonge mensen sterft er bijna niemand. Maar van de ouderen wel een groot aantal, vervroegd. Wie deze ‘voortrekkingde’ beslissing heeft genomen, draagt een zware verantwoordelijkheid, beslist over leven of dood.



Dr. P. Vooren, oud-longarts, Heemstede.

IC-bedden | Wat de ouderenbonden zeggen maakt me boos

‘Ouderen zelf willen helemaal niet loten om laatste ic-bed’ (AD 6-1). Ik word volgende week 72 jaar en behoor dus tot de groep ouderen. Ik hoop dat we niet het zwartste scenario krijgen: loten voor een ic-bed. Ik word héél erg boos als ik lees dat de ouderenbonden het selecteren rechtvaardigen. Al die mensen die de maatregelen aan hun laars lapten, hebben dus qua leeftijd eerder recht op een bed dan ik. Ik weet, het is zwart/wit-denken en ongenuanceerd. Maar dat is loten ook. En heb ik geen recht op een laatste leuke, rustige levensfase? Het zijn niet de oudjes die zorgen voor het zwarte scenario. Ik houd me al negen maanden aan de regels en ik hoop dat ik strak niet hoor dat er geloot moet worden, want dan heb ik geen lucht meer om te reageren. Daarom doe ik het nu alvast.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Column Marjan Berk | Terechte hartenkreet

‘Gram’ (Column 6-1). Marjan Berk wil goede programma’s vroeger op televisie, zodat zijzelf en veel anderen ze wakker kunnen bekijken. Een zeer terechte hartenkreet. En wat mij betreft verhuist De Slimste ‘BN-er’ Mens naar een veel later tijdstip.



F. Boon, Delft.

Vuurwerk | Ik heb een ander idee

De Vuurwerkbond wil gemeentelijke vuurwerkshows. Dat lijkt sympathiek. Ik zie echter niet hoe ons dat van de cobraterreur verlost. Als de overheid geld wil uitgeven, zie ik liever dat ze dat doen voor aanschaf en inzet van waterkanonnen.



H. van der Kooy, Pijnacker.