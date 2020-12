Reacties op vaccinatievolgorde: ‘Het is krankzinnig wat de regering besloten heeft’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 8 december in de krant verschenen over onder meer Henk Krol en de vaccinatievolgorde.

Brief van de dag | Actuele informatie over Covid-19 zou veel overzichtelijker kunnen

Covid-19 houdt de wereld nu al tien maanden in zijn greep. Er worden miljarden besteed om een totale economische ineenstorting te voorkomen. Wat ik niet snap, is dat de overheid niet al tijdens de eerste golf is begonnen met een frequente, consistente, centraal geregelde campagne via paginagrote advertenties in dagbladen, aangevuld met zendtijd in reclameblokken, waarin informatie wordt gegeven over zaken als: wat zijn de verschijnselen van corona, via welk telefoonnummer maak je een afspraak voor een test, welke actuele maatregelen gelden er, waarom is gekozen voor die maatregelen en niet voor andere, hoe zien de ‘steunmaatregelen’ eruit, hoe is de stand van zaken rond vaccins en geneesmiddelen, hoe gaat het met het aantal besmettingen, waar zitten de brandhaarden, hoeveel mensen zijn er gestorven en in welke leeftijdscategorieën, hoeveel mensen zijn genezen ontslagen uit de ziekenhuizen, hoe gaat het met die mensen en tot slot: wat verwacht de overheid van de nabije en verdere toekomst. Al deze informatie is nu ook te vinden, maar verspreid en afkomstig van verschillende, soms niet te traceren bronnen. Zo’n centrale, herkenbare, terugkerende informatiebron doet de urgentie voelen, vergroot de kennis, stelt (wellicht) gerust en vergroot het draagvlak omdat beleidsbeslissingen worden uitgelegd. Het kost een paar centen, maar de overheid heeft diepe zakken, herinner ik mij een uitspraak van Wopke Hoekstra uit het begin van de crisis. Het verbaast me dat deze weg na al die maanden (des)informatie via persconferenties en talkshows nog niet is ingeslagen.



Jos de Gruiter, Zoetermeer.

Volgorde vaccinaties | Het is krankzinnig wat de regering besloten heeft

Het is toch krankzinnig wat er nu besloten is qua vaccinatie. Alles is open: zwembaden, sportscholen, musea en Artis, met warme chocolademelk toe. Behalve de horeca. Ik hoop dat ze allemaal ongehoorzaam zijn en opengaan op 17 januari. Ik (82) woon in een arbeiderswijk. Allemaal zzp’ers en gewone mensen en ze kunnen het niet bolwerken. Ze kunnen worden omgeschoold en mogen dan klusjes doen in het ziekenhuis. Achterwerken schoonmaken, koffie en thee rondbrengen, boterhammen smeren. Laat die mensen in hemelsnaam hun gewone werk doen. De horeca had het tenslotte keurig voor elkaar. Ik zie de ellende om me heen. Een heel land stilleggen en de economie kapot maken om mensen zoals ik overeind te houden. Regering, gebruik uw verstand: de werkenden eerst.



M. de Jong, Amersfoort.

Volgorde vaccinaties 2. | Begin liever met mensen die in het volle leven staan

Vaccinatie is in zicht. Doelstelling is het verminderen van de besmetting door Covid-19. Om dit te bereiken gaat men beginnen met de ouderen in verzorgingshuizen en mensen met een zwakke gezondheid. De besmettingsgraad zal hier niet veel door dalen, omdat deze groep mensen al weinig contacten heeft. Om besmettingen in grote aantallen te voorkomen zou het logischer zijn als de vaccinatie begint bij de mensen die volop deelnemen aan de maatschappij en daardoor ook veel meer contacten hebben. Zo worden ook ouderen beschermd.



Mar Graaf, Hellevoetsluis.

‘Horeca open’ | Ik ben het ermee eens

‘Winkels dicht’ (Brieven 5-12). Ik ben het eens met Brigitte Brinkel. Geef de horeca de gelegenheid om alleen terrassen open te stellen. In Woerden heeft een aantal restaurants verwarmde terrassen. Gezellig, en toch in de openlucht.



Lucienne Thomasse, Woerden.

De moord op John Lennon | Mijn droom was voorbij

Fijn dat het AD stilstaat bij de moord op John Lennon, vandaag alweer veertig jaar geleden. Ikzelf ben van 1951 en enorm Beatlesfan, met John Lennon als favoriete Beatle. Mijn wereld stortte een beetje in toen er in 1970 een einde kwam aan de groep. Toch hield ik de hoop dat John, Paul, George en Ringo ooit weer bij elkaar zouden komen. Op 8 december 1980 kwam aan die droom voor altijd een einde. Door de laffe moord op John Lennon ging er een schok door de wereld. Overal werden herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Bij zo’n meeting in Amsterdam kon ik mijn verdriet delen met andere fans. Ik realiseerde me dat mijn jeugdjaren voorbij waren.



Fred van den Bergh, Den Haag.

Interview Henk Krol | Waarom, AD, waarom krijgt hij twee pagina’s?

‘Naïef? Ja, ik denk het wel’ (AD 7-12). Waarom, AD? Waarom? Waarom een twee pagina groot, met kleurenfoto’s gelardeerd interview met deze man? Waren er echt geen andere personen voorhanden voor ‘Dit was 2020'?



Johan Nooitrust, Gorinchem.

Interview Henk Krol 2. | Hoe heet hij ook alweer?

Henk Krol, Henk Drol? Dat ik me steeds vergis in zijn naam, komt doordat hij draait als een drol in de pot. Ik snap niet dat zo iemand zoveel aandacht krijgt. De enige die nog in hem gelooft, is volgens mij hijzelf. Wat kan iemand zich belachelijk maken door altijd anderen de schuld te geven. Het enige waar hij op uit is, is, volgens velen, geld.



Bert Bikker, Vianen.

Volledig scherm Henk Krol bij een debat over coronamaatregelen © Hollandse Hoogte / ANP

Interview Henk Krol 3. | Man, verlaat de politiek!

Henk Krol heeft één les geleerd. Hij moet sneller een streep trekken. Man, doe dat dan en verlaat de politiek. Misschien kan hij denken over een carrière als stand-upcomedian. Nu weer een verhaal over zijn vermeende vaderschap. Doe een DNA-test of houd je mond.



Tom Benningshof, Rijswijk.

Van Gaal bij AZ-groningen | Hij zat heerlijk met z’n vrouwtje op de tribune

Zondag heb ik met verbazing gekeken naar AZ-Groningen op tv. Wat mij het meest verbaasde was dat Van Gaal en vrouwtje heerlijk met dekentje op de tribune zaten. En wij als supporters mogen niet naar het stadion! Wordt er voor hem een uitzondering gemaakt?



Wim Vermeer, Dordrecht.

Niet douchen, geen zeep | Een geurtje is wél lekker

‘Douchen en zeep, stop ermee!’ (AD 5-12). Dit is hopelijk voor velen een eyeopener. Zelf was ik me zelden met zeep. Wie heeft er ooit een dier gezien met zeep? Die wezens zijn intussen wel over de hele dag verspreid bezig zichzelf te verzorgen. Het begint ‘s ochtends al. Kijk naar zwanen na hun ontwaken. Intussen is het volgens mij helemaal niet verkeerd om ná het wassen zonder zeep vervolgens een lekker geurtje op te doen.



Klaas Faber, Nijmegen.

