Reacties op vaccinatievoordringen Maarten van Rossem: ‘Snap best dat hij zijn prik eerder wil’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 16 maart in de krant verschenen over onder meer het vaccinatievoordringen van Maarten van Rossem en de column van Angela de Jong.

AstraZeneca | Niet goed voor draagvlak

‘AstraZeneca-prik stilgelegd’ (AD 15-3). Van alle bekende vaccins tegen corona ligt vooral AstraZeneca constant onder vuur. De producent komt afspraken met de EU niet na en heeft leveringsproblemen. Als klap op de vuurpijl leidt het mogelijk ook nog eens tot gezondheidsklachten. Het is niet voor niets dat een aantal landen het vaccineren met AstraZeneca heeft stilgelegd. Hoe dit ook afloopt, het doet allemaal geen goed aan het draagvlak in het algemeen. Als ik zelf had kunnen kiezen, dan wist ik het wel: geen AstraZeneca in mijn lijf.



R. Kroese, Voorschoten.

Volledig scherm © ANP/AD Fotobewerking

Maarten van Rossem | Dit is slagvaardigheid en daar kan men van leren

‘GGD noemt voordringen Van Rossem schandalig’ (AD 15-3). Minister De Jonge heeft een kort lontje, en is minder alert dan de coronareserveringslijn. Vanaf 80 jaar is nu ieder die het wil ten minste één keer gevaccineerd. Maarten van Rossem is 77, en behoort dus tot de eerstvolgende groep van 75-80 jaar. Hij heeft blijkbaar nog geen brief ontvangen. Bij de vaccineringslijn is men er alert op dat er geen lege plaatsen overblijven. Als er dus iemand belt die nog net geen brief heeft ontvangen, maar in de eerstkomende dagen beschikbaar is, dan wordt die geboekt. Dat is slagvaardigheid. Daar kan minister De Jonge nog wat van leren.



H. Rang, Almelo.



Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins:

Maarten van Rossem 2. | Niet verontwaardigd over prik Max Verstappen?

Naar het schijnt is er licht aan het eind van de tunnel. Ik vraag me af wanneer het beloofde licht komt. Snap best dat Maarten van Rossem zijn prik eerder wil, hij loopt immers tegen de 80. Daarentegen lukt het onze Max Verstappen van half in de 20 op slinkse wijze de vaccinatie, weliswaar in Bahrein, te ontvangen. Ben dan wel benieuwd of iemand daarover rept?



Hennie Oomen, Maassluis.

Column Linda Akkermans | Excuses terugtrekken

‘Polonaise’ (Column 15-3). ‘Sigrid Kaag is getrouwd met een Palestijn. Ze heeft de helft van haar leven besteed aan het kapotmaken van Israël!’ Als Thierry Baudet dit echt zo gezegd heeft, dan moeten Eva Jinek en RTL hun excuses aan Martijn Koning aanbieden voor hun excuusreactie aan Baudet. Martijn Koning is niet te ver gegaan. Integendeel.



Jan Buis, Benthuizen.

Interview Mark Rutte | Daar is ie weer: ‘gaaf land’, terwijl veel is afgebroken

‘Ik ga niet met een hele linkse wolk van partijen aan tafel’ (AD 13-3). Hoezo gaaf land? Juist Rutte brak veel waardevols af in ons land. Onder hem werd fors gekort op de gezondheids- en jeugdzorg, het onderwijs en ons rechtssysteem. Er was een rampzalige liberalisering op de woningmarkt en verzorgingshuizen werden opgeheven. Ook vond in Ruttes tijd de kinderopvangtoeslagenellende plaats, een forse blamage ook op zijn blazoen. Deze veroorzaakte veel en fors onterecht leed en schade aan een grote groep inwoners. Veel is dus aangetast of kapotgemaakt, maar Rutte noemt Nederland ‘bijna een gaaf land’. Misschien gaaf voor supergrote bedrijven en aandeelhouders. Ons land is eerder een serieus beschadigd land. Ik denk: hoog tijd voor verandering.



F. Boon, Delft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Column Angela de Jong | Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger?

‘Misselijk’ (Column 15-3). Hoewel ik Angela de Jong doorgaans wel kan volgen en leuk vind, denk ik dat zij de plank behoorlijk misslaat in haar column over het interview met Marco Borsato. Volgens mij ontkende Marco juist de hele ‘reeks’ vrouwen en erkende hij wel de eerste keer. Waarom kan iemand niet geloofd worden en hanteert Angela kennelijk de stelling ‘eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger’? Op mij kwam Marco oprecht over en zolang het tegendeel niet is bewezen heb ik geen reden hiervan af te wijken. Angela, pas op dat je jezelf niet verlaagt tot Story-niveau.



Cees van Lochem, Zoetermeer.

Column Angela de Jong 2. | Daar werd ik vrolijk van

Wat een heerlijke lekkere vette column van Angela de Jong over het theaterstukje van zanger Marco Borsato op de bank bij Linda de Mol. Werd er vrolijk wakker van, en dat op maandagmorgen.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Bekijk hier al onze video’s met Angela de Jong: