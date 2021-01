Reacties op val kabinet: ‘Nederland moet niet willen dat Rutte kan terugkomen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 18 januari in de krant verschenen over onder meer de zonneparken en de val van het kabinet.

Aftreden kabinet | Je moet toch niet willen dat hij straks terugkomt?

‘En dat midden in coronatijd...’ (AD 16-1). Het kabinet is dus uiteindelijk toch afgetreden om de toeslagenaffaire. Minister Wiebes vertrekt helemaal, hoewel hij zegt niet goed te weten wat hij anders had kunnen doen. Ik zou zeggen: lees het rapport van de Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag nog eens goed. Minister-president Rutte verklaart over de kinderopvangtoeslagaffaire dat hij niet direct, maar indirect betrokken was. Maar er wel verantwoordelijk voor was. Hij vindt dat hij gewoon kan doorgaan, ook als lijsttrekker. Voor het gemak vergeet hij dat hij doelbewust belangrijke informatie in deze zaak bij de Tweede Kamer heeft weggehouden, dus op kwalijke wijze de Tweede Kamer gemanipuleerd heeft. De commissie was daar heel hard en duidelijk over. Lees pagina’s 8 en 29 van het rapport. Nederland moet niet willen dat zo’n man als lijsttrekker blijft zitten en zelfs na de verkiezingen kan terugkomen.



Th. van Blokland, Amersfoort.

Aftreden kabinet 2. | Neem een voorbeeld aan Wiebes en Asscher

Een correct verhaal en toelichting van Mark Rutte over waarom het kabinet aftreedt. Maar wat ik heb gemist, is een persoonlijk excuus van hem aan de getroffen ouders. Want hij is meer dan verantwoordelijk voor misstanden die onder zijn leiding (drie kabinetten-Rutte) zijn ontstaan. Ook verbindt hij geen conclusies aan dit grote debacle dat onder zijn politieke leiding is ontstaan. Het had hem gesierd als hij had aangegeven zich na de verkiezingen volledig uit de politiek terug te trekken. Ik wacht met belangstelling op een ruimhartig persoonlijk excuus van hem aan de getroffen ouders. Gevolgd door de mededeling dat hij zich na de verkiezingen niet meer in de politiek zal vertonen. Hij mag een voorbeeld nemen aan Lodewijk Asscher en aan minister Eric Wiebes.



Peter van de Water, Oostdijk.

Aftreden kabinet 3. | Het blijft veel te stil rond rol van de Raad van State

Een juiste beslissing van kabinet-Rutte III. Jammer dat over zo een beschamende kwestie zo lang moest worden nagedacht. Wat echter in de gehele discussie buiten beeld is gebleven, is de rol van De Raad van State. Slechts vermeld in het vernietigende rapport, maar verder doodstil. Het zal niet gebruikelijk zijn voor dit college om diep door het stof te gaan. Maar deze kwestie is zo ongelofelijk dat daarom de gebruikelijk praatjes achterwege kunnen blijven en een sterk statement vereist is. Wat kunnen wij als burgers verwachten als bij dit college geen lampje gaat branden? Beschamend. Tot slot: ik heb me destijds verwonderd dat Rutte opeens zei dat er in Nederland systematisch racisme plaatsvindt. In het licht van wat er is gebeurd, heeft hij gelijk. Maar dat juist de overheid de mensen in hokjes stopte, geeft te denken. Een gevoel van diepe schaamte blijft ook bij mij dat dit kan gebeuren in ons land.



Ad van Ekeren, Leerdam.

Aftreden kabinet 4. | Hopelijk gaat de bezem door de Belastingdienst

Terecht dat de verantwoordelijke politici schuldig zijn aan de verschrikkelijke gevolgen van de kindertoeslagaffaire. Maar vlak de lagere ambtenaren van de belastingdienst niet uit. Hoe de getroffen ouders de vereiste papieren ook aanleverden, per post, aangetekend of zelfs persoonlijk, ze kregen nul op het rekest. Als dat geen pesterij is? Hopelijk gaat ook de bezem door de medewerkers van de Belastingdienst.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Aftreden kabinet 5. | Spreekwoordelijke val

Hoogmoed komt voor de val. Ik ben bang dat óók het volgende spreekwoord hier van toepassing is: Haagse spoed is zelden goed.



Sipco Hellinga, Arnhem.

Zonneparken | Laat boeren blijven doen waar ze goed in zijn

‘De nieuwe melkkoe’ (AD 16-1). Het verhaal is hartverscheurend. Boeren laten zich verleiden tot het verkwanselen van hun groene weiden. Gewetenloze geldwolven toveren dit moois om in opslagplaatsen voor zonnepanelen. Vreselijke landschapsverkrachting. Overheid, grijp onmiddellijk in. Ik begrijp dat het minder lucratief is, maar laten we eerst eens daken van alle grote fabriekshallen en magazijnen met zonnepanelen beleggen en kijken hoeveel energie we dan nog nodig hebben. Boeren blijven ondertussen doen waar ze goed in zijn. Liefst biologisch en geef ze daar desnoods die subsidie voor.



Ja’akov Markus, Amsterdam.

Zonneparken 2. | Waar is de overheid voor?

Zeer verhelderende artikelen over de zonneparken. Met grote verbazing kennis van genomen. Het zoveelste geval waarbij ik me weer in grote verwondering afvraag waarom we in dit land in vredesnaam een overheid hebben?



Jan Punt, Zuidland.

