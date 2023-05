Reacties op vechtpartij Turken in de RAI: ‘Laat ze hun stembiljet opsturen naar Turkse ambassade’

‘Laat de mensen hun stembiljet opsturen naar de Turkse ambassade, dan kan die in een keer alle stembiljetten naar Turkije sturen en hebben wij in Nederland geen last van vechtpartijen en opstootjes, waar de politie zelfs bij moet komen’ en ‘Kritisch, reëel, nuancerend, historisch besef en bereidheid tot samenwerking. Wat een verfrissend en hartverwarmend geluid van Roy Meijer, voorzitter van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 10 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.